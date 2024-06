El Liceo se estrella contra los palos del Ateneu y necesita una machada (4-2)

El Deportivo Liceo se quedó sin red de seguridad. Encajó la segunda derrota en Sant Sadurní d’Anoia y ya no puede perder más si quiere volver a jugar la final de la OK Liga. La semifinal volará ahora a Coruña. El próximo viernes se disputará el tercer partido de la serie en Riazor. Necesita una victoria para forzar el cuarto, que sería el domingo, también en casa. Y volver a ganar para regresar a la pista del Noia y disputar el quinto y decisivo.

Otra vez los errores propios y el acierto en las áreas fueron claves en el Ateneu, que sigue siendo maldito para los de Juan Copa. Encadenan ya seis derrotas en el Pabellón Olímpico, donde no le ganan al equipo local desde 2019.

Dos cambios

El técnico coruñés agitó el árbol con dos cambios, uno en el cinco inicial y otro en la convocatoria: Bruno Saavedra salió como titular en el lugar de Sito Ricart y Fran Tombita se sentó en el banquillo, mientras que Guido Pellizzari vio el partido desde la grada.

Avisó el Noia por mediación de su capitán Aleix Esteller, que estrelló un remate en el tubo tras un pase de Xavi Rovira, novedad de Pere Varias en la alineación. Respondió el Liceo con un remate franco de César Carballeira tras un rechace, pero ahí estaba Blai Roca.

Volvió a inquietar el conjunto catalán con una transición de Iván Morales que Jordi Bargalló no llegó a rematar cuando Martí Serra ya estaba batido. Poco después, el propio Morales encontró el hueco para llevar la bola a la red, pero el gol no subió al marcador porque la portería no estaba en su sitio.

Cal y arena

Los minutos finales de la primera mitad fueron de Fabri Ciocale, para mal y para bien. Primero perdió una bola imperdonable en área propia y Martí Gabarró no desaprovechó el regalo para adelantar a su equipo. 1-0. El argentino se redimió: apareció por detrás de la portería y, a la segunda, llevó la bola hasta la misma escuadra. 1-1.

Con el empate creció el Liceo, que se pudo marchar al descanso por delante en el marcador. Bruno, todo potencia, velocidad y desparpajo avisó con un disparo al poste y asistió a Dava Torres en una bonita pared que el capitán remató al tubo con Roca ya rendido.

El acierto y los palos se aliaron con el Noia en la segunda mitad. El 2-1 fue otra vez de Gabarró, que se llevó una bola disputada cerca de la valla y clavó un palazo junto al poste derecho de Serra. En el momento más delicado para el cuadro coruñés, la tarjeta azul para Bruno le concedió una directa al propio Gabarró, pero Serra adivinó sus intenciones por tercera vez en la serie.

'Hat-trick'

No perdonó el ‘27’ rojinegro tras la décima falta del Liceo, otra directa que ejecutó con maestría: gancho y contragancho para engañar a su tocayo, firmar su 'hat-trick' particular y poner el 3-1 en el marcador.

El Liceo se revolvió, como siempre, esta vez sin épica: Tomás Pereira hizo temblar el larguero con una ‘bomba’ desde su pista y Dava también remató al poste. El 4-1, obra de Xavi Costa, tras una genial jugada del exliceísta Bargalló, acabó con la resistencia verdiblanca.

¿Rendido? Jamás. Cayó al fin la décima del Noia y Bruno asumió la responsabilidad con sangre fría: falló el lanzamiento, pero embocó a la segunda. El joven santiagués es la mejor noticia en una temporada que se puede terminar el viernes. El Liceo se asoma al abismo.