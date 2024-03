Dava Torres: "El deporte es presente y estamos en nuestro mejor momento"

David Torres Pastoriza (25 de diciembre de 1994, A Coruña) afronta mañana un Clásico más, el quinto de la temporada y último de la fase regular de la OK Liga 2023/24, con tres puntos importantes en juego para el Deportivo Liceo en la lucha por llegar lo mejor situado posible a los playoffs por el título.

El capitán remarca el gran momento del equipo coruñés, con seis victorias seguidas en la competición doméstica, antes de recibir al Barça con la intención de romper la racha de diez derrotas seguidas en los duelos directos. Y pide ayuda a la afición para llenar el Palacio de los Deportes de Riazor.

¿Cómo os ha sentado el parón de tres semanas?

Aprovechamos para hacer mucha carga de trabajo, tanto física como táctica. Estamos disfrutando las sesiones de entrenamiento porque, por primera vez, estamos todos disponibles y el equipo está en su mejor momento de la temporada. Creo que hemos mejorado a nivel colectivo y también a nivel individual.

El Barça ha jugado cuatro partidos más durante esas semanas: los tres de la Copa del Rey –se proclamó campeón en Calafell– y la ida de los cuartos de final de la Champions. ¿La frescura puede ser un factor a vuestro favor?

Es cierto que el calendario ha sido más duro para ellos porque están en todas las competiciones, también en la Intercontinental que ganaron en Argentina, y son uno de los equipos más en forma del mundo. Puede que sea un hándicap para ellos y que nosotros tengamos esa ventaja física, pero son un equipo con una rotación muy amplia y todos los que entran lo hacen bien. Además, creo que en estos partidos marca mucho quién se pone por delante.

¿Te molestan los 21 puntos de diferencia en la clasificación?

Somos conscientes de que la primera vuelta fue mala, pero no me molesta porque el objetivo es volver a jugar una final y en el playoff todo empieza de cero. Lo que más me molestó fue quedarme fuera de la Copa del Rey, pero en este momento estamos terceros, a tres puntos del segundo y somos lo suficiente maduros para dejar las cosas negativas a un lado.

¿Qué tiene más peso en este Clásico: las 10 derrotas seguidas contra el Barça –la última victoria del Liceo fue el 5 de marzo de 2022 en la OK Liga– o la imagen del último duelo de Champions (2-4)?

El deporte es presente. Lo que más pesa es el momento actual, ni siquiera el último partido, y nosotros estamos en nuestro mejor momento físico y de juego. Es una nueva oportunidad para competir contra el Barça, es el Clásico de la OK Liga, con tres puntos importantes en juego para crecer en la tabla y conseguir el mejor puesto posible para el playoff. Es en casa y vamos a competir hasta el final. Ya lo hicimos en ese último enfrentamiento de Champions. Aunque no nos jugábamos nada, hubo mucha intensidad y decidimos sacar al quinto jugador. Apretar el marcador era uno de nuestros objetivos porque los últimos habían sido muy abultados.

Después del Clásico restan otras cuatro finales contra rivales directos: Reus, Voltregà, Alcoi, Noia. ¿Hacéis cuentas?

Las cuentas no valen, nosotros salimos a ganar cada partido. Ahora sólo pensamos en el del Barça y luego quedan otros cuatro enfrentamientos directos. El final de la OK Liga va a ser apasionante. Estamos bien preparados y nuestro objetivo no es otro que llegar en la mejor posición, aunque los playoffs nos han enseñado que el equipo que llega más preparado es el que se lleva el título.

¿Cómo te sentó vivir desde fuera la peor racha del equipo en los últimos años?

Sentí impotencia por no poder ayudar al equipo cuando más lo necesitaba es difícil. Fue una lesión bastante complicada, sin un plazo de vuelta claro, con sensaciones muy cambiantes. Cuando veía en vídeo los partidos que me tocó vivir desde la valla me daba hasta vergüenza porque no me aguantaba en la silla.

¿Cómo explicas el cambio desde que os quedasteis fuera de la Copa del Rey?

Es un ejemplo más de lo que es el Liceo, no rendirse nunca, caer y levantarse. Muchos nos daban por muertos, pero ya estamos aquí otra vez. Hay que ser objetivos cuando lo hacemos mal, pero también hay que felicitarnos cuando lo hacemos bien y me siento muy orgulloso de la versión que estamos dando. Por necesitamos el apoyo del público para volver a generar ese ‘sí, se puede’ de cara al playoff.

Haces un llamamiento a la afición, ¿es posible volver a llenar el Palacio de Riazor como lo hizo el Leyma Coruña contra Estudiantes?

No me gustan las comparaciones, pero el baloncesto es un deporte más profesional, con una serie de condicionantes y exigencias que lo hacen más atractivo. El partido contra Estudiantes fue una pasada, pero es verdad que se juntaron el mejor momento del Leyma y la visita de un rival histórico… Me gustaría compararlo con un partido del Liceo en el que nos juguemos algo importante, como en la final del playoff que ganamos hace dos años. Lo que estamos viendo, una vez más, es que A Coruña es una ciudad volcada con sus equipos: la respuesta espectacular con el Dépor, el nuevo fenómeno del Leyma y nosotros aprovechamos para pedir el apoyo en nuestro momento más apetecible. Esperamos que mañana ya tengamos una buena respuesta.