El Leyma Coruña deja sin merienda a su afición (91- 104)

El Leyma Básquet Coruña no pudo ofrecer a su afición una victoria de desagravio tras el descenso matemático certificado la semana pasada. Una nueva derrota, sin paliativos, ante un rival con un jugador secundario iluminado –todo un clásico en esta histórica campaña–, en el duelo de debut de un Alonzo Verge Jr que dejó inmejorables sensaciones. Un oasis en la desolación.

Las dos incógnitas que planeaban sobre el partido se despejaron pronto. La primera, si Alonzo Verge Jr, llegado a las 22.15 horas del jueves, se vestiría. La segunda, el recibimiento de la afición naranja a su equipo. Buena en calidad, deficiente en cantidad, ya que el Coliseum registró su peor entrada de la temporada.

Arrancó la cosa con un equipo local paciente, ordenado y con Burjanadze enchufadísimo: firmó los 8 primeros puntos naranja, ante un cuadro visitante más anárquico, entregándose al talento de Harding y Doumbouya. Dos ideas opuestas que dieron como resultado combate nulo (11-11).

El georgiano sufrió en defensa con la entrada en pista de Okoye, un jugador que se movió por la cancha de ataque como si fuera invisible. Primero, un triple con todo el tiempo del mundo para apuntar; luego, tras rebote ofensivo, y para acabar, solo debajo del aro. Casi lo mismo que Beqa había hecho en los primeros minutos.

Acabó complicándole la vida al Leyma la irrupción de Dos Anjos. El brasileño se llevó el duelo con Diagne, o lo que es lo mismo, los dos jugadores con mejor porcentaje de dos puntos de la ACB. Un cara a cara entre un canterano del Real Madrid y uno del Barça, del que el Andorra sacó un jugosa renta al final de los 10 minutos inaugurales (18-26).

Los de Joan Plaza mantuvieron la inercia en el segundo corte, ahora por una defensa naranja que ni siquiera llegaba al deficiente. Con canasta muy cómodas obligó el Andorra a Diego Epifanio a parar dos veces el encuentro, la segunda con 24-35, tras un triple lejano de Kuric.

Del tiempo muerto volvió a la pista el anfitrión con Verge entre los elegidos. Su primer balón acabó en asistencia picada, en un perfecto pick & roll con Huskic. La bienvenida a la ACB se la dio en la siguiente posesión Evans, con un triple en su cara. Se la devolvió atacándole en pentración y anotando desde cuatro metros.

Su presencia dio un aire nuevo al Leyma. Pero el problema estaba atrás. El Andorra sumaba 44 puntos al paso por el minuto 14, 13 más que los de Epi, que cuando enroscaron su primer triple en este cuartos, por medio de Aleix Font, cuando ya se habían consumido 6 minutos, los visitantes ya habían sumado 4, los dos últimos de Okoye (36-48).

Verge siguió tirando de la ofensiva naranja, y con su segunda canasta en juego bajó el déficit de los dos dígitos (44-52), antes de que Harding, con un 3+1, y Okoye, con su cuarto triple en otros tantos intentos, elevasen al cubo del Coliseum una nueva brecha máxima (44-59). La última canasta del Leyma en la primera mitad la misma firma que la primera del duelo, la de Burjanadze (46-59).

Veinte minutos en los que Okoye se convirtió en el enésimo jugador que ve como una piscina los aros del multiusos de Ponte da Pedra. Se fue a vestuarios con 16 puntos y sin haber fallado un solo tiro de campo. Acabaría con su mejor anotación de la temporada. Tan asombroso como normal que su compañero Harding, el 'pichichi' de la competición, meta 14 en los mismos minutos en cancha.

Evans, que atacó sin piedad a un Jakovics que sigue irreconocible en toda la pista, y Chougkaz, iluminado desde el arco en el duelo de la primera vuelta, dispararon la renta local (50-68), en medio de algunos silbidos de la parroquia local. Resulta extraño decirlo, pero el Leyma había perdido la chispa que le dio Verge en sus primeros 7 minutos y 9 segundos con la camiseta naranja.

Si las cosas estaban mal, los árbitros colaboraron a empeorarlas. Las quejas de la afición naranja, que venían de la primera mitad, arrecieron tras una clara falta de Dos Anjos a Silins, que los del silbato convirtieron en una técnica al letón. A partir de ahí, el ambiente en el Coliseum fue de continua crispación, pasase lo que pasase, pitasen lo que pitasen.

Y pasó que el Leyma siguió negado en el triple y el Andorra, con un libre de Bassas, estableció un capicúa nada bonito (57-75). Con el segundo acierto desde el 4,60 puso en el marcador una nueva máxima. El Básquet Coruña echaba de menos al recién llegado.

Verge no regresó al rectángulo de inicio en el último cuarto. Sí lo hizo Okoye, que lo falló todo en el tercero. Bassas abrió fuego y el alero estadounidense sumó otra vez de tres. Quinto triple y tiempo muerto de Epi con solo 52 segundos consumidos (61-83). Una cosa es no jugarse nada y otra no jugar a nada.

Okoye, tras rebote ofensivo, estiró la brecha hasta las dos docenas (63-87). Luz, con otra dian diana lejana, la llevó a los 25 (65-90). Alex Hernández, que había firmado la última canasta del Leyma en el tercer corte –su primer acierto de campo de la temporada–, sumó también la única del equipo en los cuatro primeros del último.

Con 69-93 y algo más de cinco minutos y medio por delante, regresó a la pista Verge. Lundqvist anotó desde el arco y Font bajo el aro gracias a la tercera asistencia del de Wichita, que a continuación añadió a su buen debut un 2+1 (77-98).

De tres encestó también Goudou-Sinha, recién entrado en pista, para subir los tres dígitos al marcador visitante (79-100) cuando todavía restaban algo más de tres minutos y medio. De ahí al final, el foco se centró en el último fichaje del Leyma. El último de esta temporada y pinta que el primero de la próxima. Una canasta, dos libres –los que cerraron el partido– y dos asistencias más redondearon un debut ilusionante en un regreso a casa doblemente triste.