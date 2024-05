Barrueta: "El partido contra el Melilla va a ser una auténtica guerra y vamos a ganarla"

El alero cubano es uno de los principales responsables de que el Leyma pueda conseguir el ascenso a la ACB, ya que lidera al conjunto naranja en anotación (14 puntos por partido). Además, este año ha dado un paso más en defensa. Por segunda temporada seguida vuelves a ser el máximo anotador del equipo. ¿Es algo en lo que trabajaste?

En ataque dejo que el juego venga para mí. No trato de forzar las situaciones. Me ficharon para hacer las cosas que Epi dice y eso me permite ser uno de los mejores anotadores, pero tenemos muchos jugadores que pueden anotar. No es una cosa que trabaje en específico. Juego al baloncesto a mí manera y cuando me toca tirar, lo hago. ¿Es clave tener confianza a la hora de lanzar?

Por supuesto. No todos los días son fiesta. Vas a tener días en los que vas a meter todo y otros en los que no. Esa situación es parte de ser tirador. Da igual como estés, tienes que seguir tirando, entrenar igual y no cambiar tu rutina. ¿Tienes alguna rutina en específico?

No. Hay muchos jugadores que tienen que echarse una siesta o comer arroz con pollo, pero yo no (ríe). Hago una comida diferente de cada vez y no va mal. No tengo rutina como tal, quizás lo único que hago es rezar a Dios. Este año también estás aportando mucho en defensa. ¿Fue natural hacer ese ajuste para ayudar al equipo?

Claro. Yo no tengo que anotar siempre. Me gusta ayudar al equipo en todos los aspectos. Si tengo que hacer algo, lo hago con el corazón. Este año me he enfocado mucho en hacer más cosas para ayudar al equipo a ganar.