Diego Epifanio: "Estoy hasta el gorro de la palabrita esa"

Diego Epifanio se mostró satisfecho por la victoria de su equipo contra Castelló. El técnico del Leyma Básquet Coruña felicitó a sus jugadores y agradeció el apoyo de la afición, que llenó las gradas del Palacio de los Deportes de Riazor por segunda vez esta temporada.

“Lo primero es felicitar al equipo porque creo que era un partido difícil, a nivel mental, con mucha gente en el pabellón, y creo que hemos hecho muchas cosas bien. Sí que es verdad que hemos tenido imprecisiones que nos han puesto un poco más difícil el control del partido. Ha habido un momento en el segundo cuarto que hemos anotado más por talento que por juego colectivo. Se lo he dicho en el vestuario. Y creo que también hemos hecho muchos minutos de buen trabajo, quitando el rato ese de pérdidas y alguna mala decisión [en el último cuarto]”, analizó Epi, que también aprovechó para felicitar el gran partido de su rival.

"Esta liga es muy complicada y creo que Castelló hace muchísimas cosas bien: es el equipo que juega más posesiones, corre mucho y bien. Y eso nos ha costado. En los últimos minutos hemos sido capaces de controlar eso", añadió el entrenador burgalés, que remarcó una vez más la importancia de los doce jugadores de la plantilla cuando se le cuestionó la presencia de cinco suplentes habituales en los últimos minutos que tuvo que pedir dos tiempos muertos.

Los doce de Epi

"Tengo la suerte de entrenar a doce jugadores magníficos, están todos capacitados para jugar en esta liga y curran muchísimo, he pedido tiempos muertos como muchas otras veces por control de partido. Ellos [el Castelló] han pensado que podían ganar y esos tiempos muertos fueron para corregir esa situación, pero no se me pasaba por la cabeza cambiar a ninguno de los cinco que estaban en la pista", subrayó el técnico naranja, que volvió a agradecer el apoyo masivo de la hinchada naranja.

“Tengo que agradecer a la gente porque creo que ha habido un ambientazo, ha sido una fiesta y ojalá, pase lo que pase, siga siendo una fiesta siempre que juegue el Básquet Coruña. Es algo que le preocupaba mucho a la directiva: está muy bien lo deportivo, pero tiene que venir acompañado de un gran apoyo de una masa social. Y creo que es un reto cumplido, un éxito que tenemos que disfrutar”, valoró.

El valor de un título

Epifanio respondió con rotundidad cuando se le preguntó por el posible ascenso a la ACB: “Tenemos que poner en valor la LEB Oro. Estamos a un partido de campeonar y eso es lo importante. Ser el mejor de una competición como esta es la bomba. Ya vale de mirar hacia delante todo el rato, vamos a mirar lo de ahora y disfrutarlo. Estoy hasta el gorro de la palabrita”.

El entrenador del Leyma Coruña se acordó además de la persona que tuvo que ser atendida después del partido en la grada: “Queremos dedicar la victoria a la abuela de Román [Gómez, entrenador ayudante], que al final del partido ha tenido un percance [sufrió un bajón y, en primera instancia, fue atendida por el doctor Carlos Lariño] y se la han tenido que llevar en ambulancia. Ojalá que no sea nada”.