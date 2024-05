La semana grande del Leyma Coruña: tres sesiones y viaje el día antes del partido

La plantilla del Leyma Básquet Coruña no variará su preparación para el decisivo último partido por el ascenso, el viernes en Melilla (21 horas, Pabellón de Deportes Javier Imbroda Ortiz): “Seguiremos nuestras rutinas normales, como siempre”, reconoció Diego Epifanio, técnico del equipo naranja.

Los jugadores disfrutaron el lunes de la habitual jornada de descanso y este martes afrontan una intensa jornada de trabajo en el Palacio de los Deportes de Riazor: "Vídeo, gimnasio y pista", detalló Epi.

"Tendré que discutir con Gus (Gago, preparador físico) el tema del tiempo. Él querrá que entrenemos menos y yo, más", bromeó el entrenador burgalés, que hizo hincapié en la necesidad de estar concentrados y abstraerse del entorno en una semana tan importante.

"Voy a intentar convencer a los del vestuario que no lean mucho la prensa ni las redes sociales, pero bueno, si no lo he conseguido en las 33 jornadas anteriores no creo que lo consiga en la última", se resignó.

El equipo volverá a entrenarse el miércoles y también el jueves, el mismo día que viajará a la Ciudad Autónoma, con escala en Madrid. La expedición volará desde A Coruña a las 13.40 horas y llegará al aeropuerto de Barajas a las 15h. Dos horas después partirá hacia Melilla, donde aterrizará a las 18.50h.