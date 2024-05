Epi: “Tenemos que poner el foco en lo que depende de nosotros mismos”

Diego Epifanio se muestra tan cauto como ilusionado de cara a las dos últimas jornadas de la fase regular, en las que un pleno de triunfos daría al Leyma Basquet Coruña el ascenso directo, algo que el burgalés no ha vivido como entrenador jefe, ya que los dos que presenta en su hoja de servicios (Burgos 16/17 y Breogán 20/21) fueron vía playoffs.

¿Cómo está la plantilla? Al margen de las cosas lógicas a estas altura de la temporada.

Bien. Hemos podido entrenar todos la sesión completa. Siempre hay las típicas molestias: que si un hombro, una rodilla, un muslo... En general están todos bien. Los fisios y los servicios médicos están siempre muy pendientes, pero nada que le haya impedido a un solo jugador hacer la sesión entera de hoy.

¿Habéis bajado algo, con objeto de preservar la salud de los jugadores, la intensidad de los entrenamientos?

Dentro de la planificación seguimos las cargas de trabajo que tocan. Se va valorando en qué momento está cada uno y se intenta ajustar el trabaja individualizado.

Uno de los más perjudicados en las últimas semanas ha sido Lundqvist. ¿Qué tenía exactamente?

Un problema con el hombro [izquierdo]. Y cuando se le complica no le permite entrenar y jugar.

¿Es el mismo hombro de la temporada pasada?

Sí. El que le lleva dando problemas todo este tiempo. Él está poniendo mucho de su parte para poder entrenar y jugar y los servicios médicos y los fisios están haciendo un muy buen trabajo.

La recaída le vino en mal momento, cuando estaba jugando a un nivel altísimo...

Los percances físicos siempre van mal en cualquier momento de la temporada, pero es verdad que le echamos de menos cuando no pudo estar con el grupo. Y lo que aporta en los partidos, si no está lo tenemos que buscar en otros jugadores. Cuando falta uno siempre se nota.

La autopresión que nos metemos es para mantener la primera posición

¿Le ha faltado al equipo algo de frescura física y mental en los últimos partidos? ¿Es algo normal a estas alturas?

No sé si es del todo falta de frescura. Sí sé que a final de temporada todos nos jugamos mucho y que nuestros porcentajes de tres después de la triple jornada [en una semana] bajaron, pero no es una cuestión física, ni siquiera mental, sino de la competición porque todos no estamos jugando algo y el nivel de ‘scouting’ en todos los equipos es muy alto. Las dinámicas de un equipo muchas veces tienen que ver con el acierto, y nosotros no lo hemos tenido en algunos de los últimos partidos, y a veces eso te condiciona en lo que el equipo pueda transmitir. Pero no creo que sea una cosa en la que tengamos que poner mucho el foco. Tenemos que ponerlo en lo que depende de nosotros mismos: jugar y defender de la mejor manera.

El hecho de que prácticamente todos os estéis jugando algo ¿puede igualar de alguna manera las fuerzas entre los de abajo y los de arriba?

Sí. Ahora mismo hay dos equipos ya descendidos, Clavijo y Cáceres, que me imagino que querrán dar la mejor imagen posible de aquí a final de temporada; luego está Ourense, quizás el único que está un poco en tierra de nadie, y el resto todos tenemos algo. En la LEB, siempre en las últimas jornadas se habla de sorpresas, pero yo creo que es más una situación derivada de que muchos equipos se están jugando mucho, y por eso se pueden dar resultados más imprevisibles.

Como del Tizona en casa contra el Menorca...

Sí. Todo el mundo apostaba porque que Tizona iba a ganar, y pierde contra un equipo que se está jugando entrar en playoffs. Tuvieron la desgracia en el partido de la lesión de Cremo; en estas plantillas, que se te lesione un jugador es una nota discordante para el rendimiento del equipo. Pero esto nos pasa a todos, por eso hay que estar preparados. Y por eso la liga regular, con 34 jornadas, te exige dar tu mejor vesión, incluso en los momentos en que faltan jugadores.

Las sorpresas en las últimas jornadas derivan de que todos se juegan algo

El Miraflores juega el sábado y vosotros el domingo. ¿Apostamos por otra sorpresa en Burgos?

Ojalá (ríe). Nosotros tenemos la presión de ganar siempre. La autopresión que nos metemos para mantener la primera posición te da el hecho de que nadie en el vestuario quiere perder. Pasa que, si se dan otros resultados, puede facilitarnos... Hemos vendido todos los billetes para el partido contra Castelló y tenemos que hacer todo lo posible, con el máximo respeto hacia Castelló, por ganar. Y da igual lo que pase en otras pistas.

¿Ves normal que FEB no haya unificado fecha y horario de las dos últimas jornadas?

Antes era lo habitual, pero creo que en ACB no pasa, que sólo se unifica la última. Creo que es por un tema de televisión. Pero esto nos pasa durante toda la temporada: hay unas jornadas que juegas antes y otras que juegas después. Pero sí, tal vez lo mejor para los aficionados y para los equipos sería mejor unificado.

Y más esta temporada, con semejante acumulación de aspirantes a dar directamente el salto a la ACB...

Sí. Está siendo una liga atípica; a falta de pocas jornadas hay más equipos de lo habitual con opciones de subir. Esto habla muy bien de la liga, aunque también de lo complicada que está siendo.

Todos queremos ganar, eso mismo es lo que define al deporte profesional

Hace una semana, Aleix Font me decía que la presión más dura debería ser para los que van por detrás. ¿Opinas lo mismo?

Claro que tenemos presión, porque llevamos diez u once jornadas siendo líderes y no queremos perder eso, no porque sea una obligación, sino porque es nuestra ilusión, y nuestro trabajo de la temporada nos ha permitido estar primeros. Siempre hay ese miedo a “¿qué pasa si perdemos?”, pero esto es el deporte. Igual que tenemos que estar preparados para gestionar cuando ganamos, también tenemos que estarlo cuando perdemos.



En nuestra situación, tenemos que usar la presión a favor: ilusión, el reto que tenemos delante y el disfrute de nuestros aficionados. ¿Que acabamos primeros? Magnífico. Pero no nos tiene que condicionar en nuestro trabajo diario y en nuestro comportamiento la posibilidad de la derrota, porque existe desde la primera jornada.



Todos queremos ganar; eso mismo es lo que define al deporte profesional. Hay otros clubs, que por su pasado, por su historia, han salido con la vitola de “queremos ser campeones de la liga regular”, por ello es lógico que tengan presión. La nuestra es por la autoexigencia de acabar bien.

Imagino que a principio de curso habrías firmado estar en la posición actual.

Sin ninguna duda. Cualquiera de nosotros, si nos dicen que, a falta de dos jornadas, ganando dos partidos vamos a acabar líderes, lo habríamos firmado todos. Sobre todo porque somos los únicos que no dependemos de otros resultados. Pero no voy a mentir: estamos mirando lo que hacen otros equipos, porque puede condicionar nuestra situación de ventajas y desventajas en resultados. Todo el mundo hablaba de que el Basquet Coruña había formado un buen grupo, que está haciendo bien las cosas, pero creo a nivel de presupuesto y de plantilla no estábamos entre los dos primeros equipos.

Como entrenador jefe has ascendido dos veces vía playoffs. ¿Hay ganas de experimentar la otra manera?

Tuve la suerte, cuando era ayudante, de ascender directo. Son circunstancias distintas, y no voy a negar yo, ni va a hacerlo nadie, que nos hace mucha iusión acabar primeros la liga regular, porque significaría que hemos hecho un magnífico trabajo toda la temporada. Y sería una enorme alegría para todos.



Tenemos muy claro qué es lo que nos ha llevado hasta aquí, y somos muy conscientes de que la liga tiene 34 jornadas, y, pase lo que pase en las dos que quedan, el trabajo de la liga regular ha sido muy bueno; ¿con cosas que mejorar? Seguro, pero creo que hemos hecho muchas bien.

Que el Palacio se llene otra vez es un mensaje que manda la ciudad



Los playoffs perfectos existen, tú lo sabes bien (su Burgos 16/17 los completó con un no repetido balance de 9-0), pero la temporada entera perfecta es imposible, ¿no?

Sí, sí (ríe), pero nosotros ahora estamos muy centrados la liga regular y en lo que depende de nosotros mismos; queremos despedir la liga regular en casa dando la mejor imagen posible y con la mejor sintonía con nuestro aficionados, a los que tenemos que agradecerles muchas cosas.

Otro aforo completo. ¿Qué supone, tanto para el equipo como para el club?

Para nosotros supone una motivación. Colgar en 17 jornadas dos veces el ‘no hay billetes’ habla muy bien del esfuerzo que está haciendo y de lo que está disfrutando la afición. En el vestuario agradecemos ese apoyo, que también se ha visto en los viajes. La repercusión del club en la ciudad es cada vez mayor.

¿Añade el lleno un plus de presión, de responsabilidad?

Noooo... Todos preferimos jugar en un campo lleno, sobre todo que está a favor, que no, por ejemplo, cuando en pandemia sólo podía haber un tercio del aforo. Para cualquier deportista profesional que el campo esté lleno, está bien. Siempre mejor lleno que con sólo un tercio. Es una presión positiva porque no quieres defraudar a nadie. Que el Palacio se llene otra vez es un mensaje que manda la ciudad de que “si nos ponéis unas gradas supletorias, a lo mejor somos capaces de que haya más gente”. Todas las ayudas para tener el mayor número de gente posible son positivas.