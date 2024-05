La ACB exige la implantación de una UCO para aprobar el Coliseum

La visita de la ACB a Coruña expuso las necesidades para adecuar el Coliseum a los mínimos de la competición. Si bien la primera toma de contacto fue satisfactoria, la Asociación de Clubes de Baloncesto subrayó que el recinto no dispone de la Unidad de Control Organizativo (UCO), una de las principales exigencias para que el Leyma Básquet Coruña juegue sus partidos como local en el multiusos de Ponte da Pedra.

Pero, ¿qué es la UCO? "Es una sala de control desde la que se tenga visión general de la instalación (pista, gradas...) y dispondrá, como mínimo, de circuito cerrado de televisión, megafonía, enlaces de radio y telecomunicación, así como los medios que resulten necesarios para el control del recinto", describe la normativa sobre instalaciones deportivas y de esparcimiento (NIDE) elaborada por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

La reunión, de la que formaron parte José Miguel Calleja, director general de la ACB, Javier Rodríguez, director del Coliseum, Manuel Vázquez, concejal de Deportes, Diego Epifanio, entrenador jefe del Leyma, así como una representación de la directiva club coruñés y varios técnicos de la competición, es sólo un primer paso para la aprobación del recinto. En los próximos días, la Asociación de Clubes de Baloncesto enviará un informe preliminar de la instalación a todas las partes involucradas.

A expensas de la UCO, cuya instalación y dirección estará supervisada por el Básquet Coruña –el club se encargará de la organización de los partidos y la seguridad–, el resto de necesidades están cubiertas o tienen fácil arreglo. El aforo, que rondará los 11.000 espectadores con las gradas supletorias de pista y los tres anillos de bancadas propios de la instalación, supera el mínimo exigido (5.000 asientos), mientras que el sistema de iluminación es fácilmente subsanable para adaptarlo al modelo de la competición, por ejemplo.

La ACB valoró positivamente la experiencia del equipo de trabajo del Coliseum como organizador de eventos deportivos y propios de baloncesto, como los partidos de la selección española absoluta, contra Argentina en julio del 2012 o Alemania en agosto del 2013, o la Copa del Rey, en febrero del 2016. Mostró cierta preocupación con los tres conciertos programados para el mes de noviembre, que coinciden con las fechas del calendario ACB, un particular difícil de esquivar en el plano logístico.

El Concello y el Básquet Coruña trabajan desde hace varias semanas en armonía y centrando todos los esfuerzos en la adecuación del Coliseum como el futuro pabellón del Leyma. Llegados a este punto, huelga decir que el Palacio de los Deportes de Riazor no entra en sus planes. La casa de la 'marea naranja' y su histórico ascenso ni siquiera ha entrado en la propuesta presentada a la Asociación de Clubes de Baloncesto. No cumple las exigencias y acometer una reforma no es viable en tiempo y forma.

En otro orden de cosas, el club tiene hasta el 30 de junio para presentar toda la documentación oficial necesaria para la inscripción en la ACB.