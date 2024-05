Epi le tiende la mano al Coliseum

En la charla con Diego Epifanio en la redacción de dxt campeón fue imposible eludir el tema de dónde jugará su equipo. El técnico admite estar al tanto de todo, a pesar de que, recalca, “no necesito saberlo todo, pero sí cuál es el planteamiento del club. Y en eso ayuda mucho la comunicación fluida que tenemos”.



Respecto a si la idea inicial del club de seguir en Riazor se ha ido diluyendo conforme han aumentado las reservas de abonos, Epi subraya que “en esto no tengo capacidad de decisión. Es muy importante esto para explicar mi respuesta. Siempre le he dado mucha guerra al club con que necesitamos las mejores condiciones para poder entrenar, para que nuestro día a día sea fácil. Vestuarios, sala de vídeo, disponibilidad de pista... Es vital”.

Detrás del show

El entrenador del BC resalta que “la gente ve el show, pero lo que es importante es la preparación. En todos los clubes que he estado, le he dado mucha importancia. Luego está otro concepto, el del club, que tiene que intentar preparar el mejor show: prepartido, partido, comodidad de los aficionados, pospartido... Creo que el club y el Ayuntamiento están muy en la línea de facilitar una vía que es vital para el éxito del proyecto. Y yo tengo que empujar en la dirección de que tengamos el mejor trabajo diario”.

En cuanto a si le daría pena, por motivos emocionales, dejar Riazor, Epi asegura que “a nivel personal, no profesional, el Palacio tiene muchas cosas. Vivo a cuatro minutos andando y es el sitio donde he trabajado estos dos años y me he sentido muy a gusto, con la dirección y los empleados del Palacio, y con la convivencia con Juan Copa y el hockey, que ha sido excelente. Vamos a ver, si salimos de ahí, cómo es nuestro día a día en otro sitio”.

Botella medio llena

El Coliseum dista de ser céntrico y estar en una zona de paseo, aunque cuenta con muchas plazas de aparcamiento, las propias. Una ventaja dentro de una teórica desventaja. Epi ve la botella más que medio llena. “La gente va a pasárselo bien. Va al Coliseum a los conciertos, y no es un hándicap, porque se llena. Es verdad que ahora nuestros aficionados, si nos vamos, van a tener que entender que necesitamos de su apoyo y que su día de partido tiene que ser distinto. Tenemos que conseguir que se puedan hacer cosas antes y después de los partidos. Si ya llevamos cinco mil y pico reservas, en el Palacio no se puede jugar. Entonces, intentemos hacer del Coliseum el mejor sitio posible”.



El operativo de montar y desmontar un concierto prácticamente anula la posibiidad de acoger otro evento esa semana, un hecho que podría dejar al BC sin entrenar ni jugar en el Coliseum. “Seguro que pasa, pero también nos ha pasado en el Palacio, y nos hemos tenido que adaptar. En la instalación en que estemos, todos tenemos que hacer lo posible para que el equipo entrene en las canastas donde va a jugar. Cuando no se pueda, pero si hay buena predisposición por todas las partes, que yo creo que la va a haber, hay que intentar que el equipo entrene el mayor tiempo posible en la cancha de juego. Y no sólo es la pista, es importante el gimnasio, la sala de vídeo, tener una zona donde podamos reunirnos. Yo creo que va a haber una buena colaboración”.

El Burgos de Epi jugó en el Coliseum de la ciudad castellana, un recinto similar al herculino. “Entrenábamos allí el mayor tiempo posible. También había otros eventos, no tantos como en el Coliseum de aquí, pero había una predisposición para que el equipo entrenase y tuviese sus espacios. Si hay que que cambiar, tenemos que intentar hacer que el acomodo sea lo más rápido posible, y que no seamos una molestia para la instalación. Se trata de tener predisposición y buena actitud, por todas las partes, para superar los problemas que puedan surgir. Y sumándole la profesionalidad de las personas que están en la ecuación. Es básico para el éxito”.



Noviembre tiene cinco sábados. Tres de ellos están ocupados por conciertos, Un potencial problema para programar al menos dos partidos de basket, con lo cual es posible que el Basquet Coruña tuviese que jugar dos o más encuentros seguidos a domicilio. “No es lo idílico”, asegura Epi. “Lo idílico para un entrenador es tener todo accesible durante todos los días. Pero las ciudades también tienen una necesidades y más propuestas. No tenemos que darle más vueltas. La realidad es la que es, entonces hay que intentar que sea la mejor para todos: equipo, club, aficionados, ciudad, profesionales que dirigen los pabellones... Tengo clarísimo que es muy difícil tener una situación ideal”, sentencia.