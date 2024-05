El Concello y el Leyma trabajan para adaptar el Coliseum

Siguen pasando los días y todavía no se conoce dónde jugará el Leyma Básquet Coruña. Aunque todo apunta que lo hará en el Coliseum, nadie ha salido a confirmarlo. Ni por parte del club ni por parte del Concello. Eso sí, desde el organismo municipal aseguraron que ambas entidades están hablando para disponer del mejor recinto posible y eso señala al lugar que acogió la Copa del Rey de baloncesto en el año 2016.



Gonzalo Castro, tercer teniente de la alcaldesa Inés Rey y responsable del Área de Fomento y Promoción de la Ciudad, a la que está adscrita la concejalía de Deportes, indicó que “estamos a falar co Básquet Coruña e vendo todos os requisitos que demanda a ACB para que teña un recinto axeitado ao que esixe a competición”.



En este sentido, Castro apuntó que se está trabajando en todas las cuestiones logísticas que afectarían para que el conjunto herculino jugase todos sus partidos de local en el Coliseum, lugar habitual de conciertos.

Respecto a esto, comentó que “a problemática do recinto non é algo excepcional xa que hai exemplos como o Wizink Center ou o Palau Sant Jordi que compatibilizan a súa produción musical co deporte se ningún problemas. Estes son dous modelos que nos poden servir para traballar en A Coruña”, afirmó.



El principal problema del Coliseum sería el montaje y desmontaje de la pista, algo que supondría una cantidad de dinero importante. En este sentido, el concejal de Fomento y Promoción dijo que “é certo que é un diñeiro a montaxe e desmontaxe, pero estamos traballando en solucionar todo o relacionado coa loxística porque esta é unha gran oportunidade”.



En cuanto al espacio, Castro incidió en que “el Coliseum é o terceiro recinto indoor español que máis programación musical ten, só por detrás do Wizik e do Palau Sant Jordi, o que fala moi ben do seu valor estratéxico. Ademais, coa ACB podería redondearse”, aseveró el político dando a entender que sólo faltan unos flecos para que se haga oficial la nueva casa del Leyma Coruña para su aventura en la máxima competición nacional.

Más de 5000 reservas

Además, Gonzalo Castro también apuntó una de las claves por las que el Coliseum es mejor opción que el Palacio de los Deportes de Riazor. Ya no sólo por la infraesctructura sino por la capacidad de espectadores que tiene uno y otro recinto –11.000 frente a 4.425–.



“O Coliseum ten unha dimensión moi grande que o Pazo non ten polo que é unha vantaxe. Con todo, tanto o Basquet Coruña como o Concello temos unha disposición moi boa para dispoñer do mellor recinto posible e así dar cabida a toda esa avalancha de aficionados que hai”, finalizó el tercer teniente de la alcaldesa.



Y es que como anunció el club hace unas horas, más de cinco mil personas ya han reservado su abono para la próxima temporada. El crecimiento del club gracias al histórico a la ACB ha hecho que la marea naranja se vuelque con su equipo y doble el número de abonados que tuvo en la presente campaña de la LEB Oro.



Sin duda, esta cifra de reservas es otro claro indicativo de que el cambio de casa está mucho más cerca de completarse definitivamente.