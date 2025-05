El OAR responde a las críticas: "Entrar en demagogias para justificar fracasos es de mediocres"

Tras la consecución del ascenso a División de Honor Plata por parte del OAR el pasado domingo, el club no ha parado de recibir críticas por la manera en que este ha llegado, sobre todo a través de redes sociales. Nada más finalizar el encuentro entre los coruñeses y La Salle Córdoba, no tardaron en aparecer comentarios acerca del resultado de 42-26, con los dieciséis goles de diferencia que necesitaba el OAR para subir.

En dichas publicaciones, se animaba a pensar que los árbitros habían favorecido al OAR y que el equipo cordobés se había "dejado" ganar por esa diferencia. A las críticas en redes sociales se han sumado en las últimas horas las palabras de Eduardo Gálvez, entrenador de Zaragoza, principal perjudicado por el resultado, en un artículo de El Periódico de Aragón. "Nos ha escrito gente de toda España diciendo que ha sido muy raro lo que se ha visto", titula este medio.

Respuesta

Desde el OAR han querido salir a cortar de raíz estas acusaciones tanto el entrenador, Nando González, como el presidente, Carlos Resch. "Lo primero que pienso es que hay que saber perder. De disculpas podemos estar viviendo todos, pero la realidad solo es una y es que el OAR ha quedado campeón justamente y bajo todos los patrones reglamentarios. A partir de ahí, creo que cada uno tiene que mirar lo suyo y dejar lo demás, porque entrar en demagogias para justificar fracasos, creo que es propio de mediocres", empezaba el técnico.

Nando González ha querido defender el honor y la honestidad de La Salle, al que cree que se le "está haciendo daño". "Creo que los chavales han competido hasta donde ha podido y después no han podido hacer más. Respecto a otros asuntos, a mis jugadores les mandé antes del partido un vídeo de la celebración de Zaragoza en la fanzone, celebrando la liga sin haber jugado nosotros. Eso nos sirvió para ver hasta dónde estábamos hechos y al final lo conseguimos".

De hecho, los propios jugadores cordobeses han tenido que salir a defenderse de las acusaciones en redes sociales:

Acerca de las insinuaciones en redes sociales, el entrenador oarista comentaba lo siguiente: "Cada uno es muy responsable de comentar lo que sea. Yo, si tengo certeza de algo ilegal, voy a un juzgado y lo denuncio. Lo que no puedo hacer es ser cobarde y dejar entrever cosas sin dar los nombres exactos o sin hacer la utilización correcta del término, porque en España el que difama, paga. Me parece poco ético y poco deportivo".

Por su parte, Carlos Resch afirmó que el club no va a entrar en "ningún tipo de respuesta en redes sociales". "Lo que tenemos claro es que hay que saber perder. Puedo asegurar y quiero poner muy en valor la actitud de Córdoba, que han sido verdaderos señores y verdaderos deportistas. Perdieron el partido porque la situación era la que era. Perdieron de dieciséis, pero si hubieran hecho falta dieciocho, probablemente hubiésemos llegado. Eso no quiere decir que ellos hayan bajado el pistón, porque en ningún momento ellos han querido perder de dieciséis y estaban muy dolidos por la imagen que de alguna manera trasladaban de su club".

Acusaciones

En el artículo de El periódico de Aragón, Eduardo Gálvez se acuerda también de los últimos segundos del duelo directo entre OAR y Zaragoza: "En el vídeo se vio que no quedaban segundos pero cuando pitó el siete metros y paró el tiempo lo paró en el segundo 54. Una vez que tiras pueden pasar dos o tres segundos y queda en el 57, prácticamente no da tiempo de nada. El delegado federativo dice que no, que eso no es así, que hay que darles diez segundos adicionales a OAR porque no habían parado bien el tiempo. Una situación bastante extraña que yo no había vivido nunca pero tuvieron diez segundos". "Córdoba, que podía haber sido el mejor segundo y jugar la promoción a Plata, pues todos vimos lo que pasó, sobre todo en la segunda parte", añadía el técnico sobre ese último partido entre los coruñeses y Córdoba.