El pichichi del Dépor llega para citarse de nuevo con el gol

Riazor solo ha cantado un gol en lo que llevamos de curso. Una victoria en el campo herculino, obra precisamente de Yeremay, el único que ha hecho rugir a la grada blanquiazul, ávida de triunfos que celebrar.



Los de Imanol Idiakez vencían por la mínima al Racing de Ferrol el pasado 1 de septiembre. No ha marcado más tantos el Deportivo en casa, que también suma dos jornadas sin ver puerta (ante Málaga y Elche). ‘Peke’, el pichichi blanquiazul, pide calma ante la sequía deportivista y cree que la clave está en perseverar.

“Es verdad que no están entrando (los goles), hace unas semanas también no entraban hasta que llegó el partido del Albacete, que metimos cinco de una. Paciencia y tranquilidad, ahora hay que ser pesados, si eres pesado van a entrar seguro Si lo intentas y lo vuelves a intentar van a entrar”, argumentó.

Regresa la magia



El Dépor recupera este fin de semana a una de sus piezas clave. Un futbolista diferente, experto en hacer pillerías en el verde y levantar a la hinchada y que hace muy buenas migas con su homólogo en el carril derecho, su compañero y amigo David Mella.



A las tres dianas que suma hay que añadir dos asistencias en este curso. Un futbolista que no solo marca, sino que reparte juego, que es objeto de muchas faltas que generan oportunidades de gol para el equipo y que se está dando a conocer por parte del gran público. Un jugador al que echó en falta el Dépor en el Martínez Valero, en una posición en la que se ubicó Mario Soriano, al que se le ve más cómodo de enganche que en banda.



Yeremay, que volverá presumiblemente al once mañana contra el Eldense, se encontrará en su banda con un excompañero. Víctor García, con el que coincidió en la temporada 2021-22 en el Dépor, no escatimaba en elogios, en una reciente entrevista a este diario, en relación al crecimiento del futbolista: “Es un jugador diferente, especial y me alegro de que esté mostrando lo que es capaz de hacer. A mí personalmente no me sorprende lo que está haciendo”.

Punto de inflexión



Pese a su juventud Yeremay está exhibiendo una gran personalidad en su primer año en Segunda. Ya el curso pasado en Primera Federación se echó el equipo a la espalda en la victoria ante el Rayo Majadahonda, celebrado en marzo. Sin Mella, concentrado entonces con España sub-19, en plena disputa de la Ronda de Élite, y con Lucas de baja debido a una lesión en la rodilla, Yeremay marcó dos goles que dieron el triunfo al equipo en el Cerro del Espino.



“Todos sabemos de su talento (por Yeremay). No va a hacer falta que lo diga yo. Por eso tenemos tanta esperanza e ilusión en él y ojalá verlo en lo más alto del Dépor en el futuro”, deseaba Idiakez.

El Dépor encadenaría cuatro victorias seguidas después de ese encuentro y se mantendría invicto hasta final de campaña. Los coruñeses quieren ahora recuperar su puntería de cara al arco rival y por eso celebran el retorno de su pichichi, que quiere citarse de nuevo con el gol mañana en Riazor ante el Eldense.