Yeremay: "El seleccionador me pide cosas diferentes a Imanol pero es bueno aprender a jugar de otras maneras"

Yeremay Hernández, ganador del premio Estrella Galicia, compareció ante los medios tras regresar de la concentración con España sub-21 y aseguró estar muy satisfecho con la experiencia, tras jugar ante Kazajistán y Malta, este último duelo dando una asistencia.

Pese a que jugó 90 minutos entre ambos choques afirmó que está listo para ser de la partida este sábado ante el Eldense: "Estoy bien físicamente, para lo que me necesite el equipo y el míster estaré".

"La experiencia con la selección fue muy buena y bonita. Estoy muy contento de los días que pasé", remarcó. Para él es un reconocimiento a su trabajo. "He ido a la selección porque pienso que estoy haciendo bien mi trabajo en el Dépor y es un premio a lo que hago ahora y llevo haciendo unos años atrás, lo estaba haciendo bien en el campo y fuera y me lo tomo como un premio que para mí es así".

Reconoció que el seleccionador Santi Denia le pide cosas diferentes a las que hace en el Dépor, pero considera que eso es positivo. "Me pide otras cosas, que esté muy abierto, que haga mucho dos contra uno, uno contra uno, que defienda. Me pide otras cosas diferentes a las que me pide Imanol, pero muy bien. A veces es bueno cambiar un poco y aprender a jugar no solo de una manera. De todo se puede aprender y estos creo 10 días aprendí y me llevé cosas buenas", aclaró.

Alternó, en ocasiones, en banda derecha e izquierda con el celeste Hugo Álvarez, aunque él tiene su ala predilecta: "Aquí en el Dépor juego por esa banda y es donde me siento más cómodo, pero el míster me ponía por la derecha y bien también. Tenía que adaptarme un poco a lo que él me pedía".

Dio una asistencia en la goleada de la selección a Malta (6-0) al goleador Samuel Omorodion y reconoció que "sí que impresiona, es un animal y es un jugador muy bueno. Está en el Oporto lleva 11 goles, es una locura, es un pepino".

Y sobre la falta de gol del Dépor, que lleva dos encuentros sin marcar, apeló a ser perseverante: "Es verdad que no están entrando, hace una semanas también no entraban hasta que llegó el partido del Albacete, que metimos cinco de una y ahora no están entrando de nuevo. Paciencia y tranquilidad, porque ahora hay que ser pesados, si eres pesado van a entrar seguro, si lo intentas y lo vuelves a intentar van a entrar".