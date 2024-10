Víctor García: “No me sorprende lo que hace Peke”

No será un partido más el de este sábado en Riazor para Víctor García Raja (Xeraco, Valencia), 1997). El extremo diestro del Eldense recuerda con cariño y con un halo de tristeza su curso último en el Deportivo, en la temporada 2021-22, antes había estado en el Fabril, marcado por la final de playoff ante el Albacete. Un partido aciago en el que el cuadro blanquiazul se quedó a las puertas del ascenso. Ese que logró él la siguiente campaña, con el Alcorcón, a Segunda División. Un equipo alfarero con el que tocará el cielo del ascenso y un año después los sinsabores del descenso. Este curso, enrolado en las filas del Eldense, donde de la mano de Dani Ponz se ha hecho con un hueco en el once, vive un buen momento a nivel personal y cuenta los días para volver a la que fue su casa. Un estadio, una ciudad y un equipo del que guarda gratos recuerdos y en el que le habría querido estar más años, pero como dice él “no se dio”.

Ya había venido a Riazor a jugar con el Alcorcón en la 2022-23, el año que subieron a Segunda, ¿con ganas de volver al campo coruñés?

Sí, siempre es un partido especial. Tuve la suerte de jugar ahí en Primera Federación y ahora en Segunda de volver con el Eldense.

Con el Alcorcón vivió de todo ascenso, un descenso, a la vez que el Dépor subía ¿lo mejor y lo peor del fútbol condensado en dos temporadas?

Sí, así fue. El primer año sabíamos que era un proyecto ambicioso, el equipo acababa de descender y quería volver a Segunda, lo logramos y fue algo muy especial. Pero éramos conscientes de que el año siguiente íbamos a pelear por no descender. Lamentablemente bajamos, fue un año complicado, pero al final son cosas del fútbol, son las dos caras de la misma moneda.

En su segunda etapa en el Dépor tuvo la confianza de Borja Jiménez, jugó de lateral, pero a finales de enero en un entrenamiento se lesionó en el tobillo, la dolencia se complicó y no volvió a jugar más, ¿cómo recuerda esa época?

La lesión fue un calvario, desde el principio. Con el diagnóstico no acertaron bien y se pospuso todo mucho. El club hizo todo lo posible para que me recuperase, pero era un tema de tiempo. Se tenía que regenerar el tejido que se había roto en el tobillo y por suerte me repuse de un momento complicado para mí en lo personal. Pero fue duro ver al equipo desde lejos, estando fuera y teniendo la sensación de que estaba lejos de recuperarme. Al final supuso un aprendizaje para lo que me ha venido después. Me ha hecho ser mejor persona y mejor futbolista.

Debió de ser duro vivir el playoff ante el Albacete desde fuera, ¿no?

Sí, es un día que al final te marca. Fue un día muy triste para toda la ciudad, para el equipo, muy amargo, un día muy duro. Creo que la ciudad estaba preparada para el ascenso. El equipo había hecho un gran año, nos habíamos repuesto de perder el liderato ante el Racing de Santander y el equipo estaba muy bien. Pero esa segunda parte de la prórroga la tengo grabada en mi mente. No pude jugar por la lesión pero fue un momento muy trágico, muy cruel para la situación en el que estábamos. Teníamos el convencimiento de que era el día de ascender, pero el fútbol y la vida tienen estas cosas a veces te vienen estos reveses. Me alegro de que el Dépor se haya repuesto a ese momento y a otros, como el de Mallorca, el del no ascenso a Primera. Que esté en el fútbol profesional es sin duda una muy buena noticia.

Víctor, entrenando con el Dépor en Abegondo. Foto: Quintana

Al finalizar ese curso, en el que jugó en el Dépor cedido por el Valladolid, quería quedarse en el equipo pero al final no cuajó, ¿qué pasó?

Quería continuar en el Dépor, era una opción que tenía en mi mente, le debía algo al club, a la afición y estábamos mi familia y yo muy contentos en la ciudad. Seguir era algo que valoraba, se lo hice saber al club cuando preguntaron por mi situación, pero era propiedad del Valladolid y había que esperar a final de mercado porque tenían que dejar fichas libres. El Dépor en ese momento, por circunstancias, por lo que fuese, no se dio (que siguiese) y tuve que buscar otro proyecto. Cuando salí mi idea era que iba a hacer lo posible por volver, pero al final hay circunstancias que no dependen de uno mismo, tiempos dentro de los mercados... Son circunstancias de la vida, no pude cumplir con lo que era mi intención de seguir, pero tuve la suerte de ir a un buen equipo como el Alcorcón e hicimos un buen año.

¿Siguió el ascenso del Dépor?

Sí, cada año sigo lo que hace. El año que nosotros (por el Alcorcón) subimos y que el Dépor estaba en nuestro grupo veía de reojo una final con ellos pero al final fue el Castellón la que la jugó. Si no, hubiese sidio un partido de sentimientos encontrados para mí.

Además de ese curso 2021-22, había estado en el Fabril durante la 2018-19, con el que había disputado 36 partidos y había marcado siete goles. Además, había debutado con el primer equipo en una eliminatoria de la Copa del Rey, ¿le alegra ver que ahora el Dépor cuenta más con los canteranos?

Me alegro mucho por ellos, nadie les ha regalado nada y cuando les ha tocado jugar han estado a la altura y se han hecho un hueco. En mi año en el Fabril participé en la Copa del Rey con el primer equipo (en la victoria ante el Zaragoza) y fue un paso adelante en mi carrera. No tuve más oportunidades pero pude estar casi todo el año aprendiendo con ellos, en la temporada del no ascenso con el Mallorca. Fue una pena, porque por capacidad y calidad humana se lo merecían. En momentos de bonanza en los clubes es difícil, cuando no debería ser así, resaltar la cantera y en los momentos complicados es cuando más jugadores salen. Está pasando en el Valencia en Primera. El paso más complicado es ponerlos en el campo y si ellos responden tienen que estar y contar como el resto.

Víctor cabecea un balón durante el partido de Copa del Rey ante el Zaragoza. Foto: AEC

¿Cuál le parece que es el jugador más determinante del Dépor? Ahora mismo está en boca de todos Yeremay y coincidió con él...

No sé si será el más peligroso, entiendo a la gente que le sorprende, pero a los que hemos entrenado con Peke no nos sorprende nada. Es un jugador diferente, especial y me alegro de que esté mostrando lo que es capaz de hacer. A mí personalmente no me sorprende lo que está haciendo. Y después el Dépor tiene grandes jugadores que están mostrando mucha personalidad, en edades muy tempranas, otros han jugado en las grandes ligas y tenido grandes carreras. Es un equipo compensado, que combina veteranía con juventud y hambre.

¿Y cómo está viendo en general al Dépor? ¿Cree que es preocupante su inicio?

Por amistades que mantengo y por el cariño que le tengo es un club que sigo de cerca y lo estoy siguiendo en ese proceso de adaptación. Segunda es una categoría muy física, competida, con partidos muy abiertos y creo que el Dépor está en el camino de encontrar su mejor versión. El día de Albacete jugó un partidazo y con el Elche hizo un encuentro muy serio. Estoy seguro de que el Dépor va a ir mejorando algunas cosas y creo que no va a sufrir en exceso.

No solo al Dépor, a los descendidos de Primera les está costando aclimatarse....

Sí, es una categoría muy bonita y complicada. Hay resultados que es imposible acertar, porque dependen del día e inspiración del equipo. Es una competición divertida de ver, muy física, donde es importante el balón parado, las transiciones y en la que la mayoría de equipos van a hombre, por lo que es difícil superar esa presión alta. En Primera esperan más en bloque medio, es más táctico y hay más diferencias. En Segunda no te puedes despistar, porque en cualquier partido puedes golear o te pueden golear, es muy divertido.

El jugadoir valenciano, durante un duelo de esta temporada con el Eldense. Foto: @CD_Eldense

Es uno de los habituales en el once de Dani Ponz, ¿le reafirma en su decisión de haber fichado por el Eldense?

Estoy muy contento con mi decisión. Elegí el Eldense por el proyecto y porque están haciendo las cosas bien en los últimos años: los ascensos, el lograr la permanencia. Además, por la forma de jugar me viene bien por mi estilo de juego.