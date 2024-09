Yeremay, el mejor regateador de Europa

A.P./J.B. A CORUÑA

Cuando en verano del pasado año 2023 el Deportivo le concedía el dorsal número 10 a Yeremay Hernández, prometedor atacante que entonces solo tenía 21 años, muy pocos podían imaginar la progresión experimentada por este talento puro blanquiazul.



Fundamental en el ascenso del pasado ejercicio, con cuatro dianas y otras tantas asistencias, así como por infinidad de controles orientados y aperturas de juego decisivas, su jerarquía en el equipo coruñés no ha hecho sino verse incrementada.



En su primera campaña en el fútbol profesional correspondiente a la presente edición de Liga 24-25, el canario ya ha logrado anotar su primera diana —el pasado domingo ante el Racing de Ferrol— en el vital 1-0 para los herculinos.



La acción que desniveló la contienda fue un control del habilidoso extremo, que se deshizo de la marca de Dorrio para inmediatamente después trazar un disparo ajustado al milímetro al segundo palo del marco defendido por Jesús Ruiz.



La capacidad de desborde de Yeremay, con una media de seis regates por partido, no solo es la más elevada de la Segunda División sino también del fútbol estatal al completo y, por añadidura, también de las principales ligas del continente europeo.



No en vano, el futbolista que más se le acerca es el extremo derecho alemán del Lille Edon Zhegrova, que promedia 5 desbordes por encuentro.



Yeremay se encuentra por encima de auténticos futbolistas consagrados como Jérémy Doku, del Manchester City (4 regates por encuentro), o Jamal Musiala, del Bayern de Múnich (3,5).



En la Liga española de Primera División, el sevillista Chidera Ejuke ostenta el privilegio de ser el jugador con mayor número de fintas por partido, con cuatro.



Llama la atención que el barcelonista Lamine Yamal, un prodigio en el uno contra uno, es el segundo con mayor capacidad para el dribling, con 3,8 por encuentro.



Aunque Yeremay no posee ni mucho menos la potencia explosiva de un extremo puro —de la que por ejemplo hace gala David Mella—, su técnica depurada y excelente trato de balón le facilitan la labor de generar superioridades.



Esta tarde ante el Granada, el ‘10’ deportivista tendrá una nueva oportunidad para dejar constancia de la importancia en el sistema de juego ofensivo de su escuadra.



Guillermo Abascal, técnico de la formación nazarí, elogió en público la electricidad del canterano blanquiazul. “Ese tipo de situaciones van por posicionamiento táctico y ayudas; el dribling existe para superar y, si hay ayudas y te encuentras con tráfico y densidad de jugadores, es más complicado.

Intentaremos que no reciba en condiciones y que haya ayudas para poder pararlo. Nuestra dinámica es que no coja él el balón y que haya ayudas. El peligro del Deportivo no es sólo él, ya que tienen más jugadores con regate en los últimos metros”, confesaba el míster del club granadino.



Artífice de uno de los dos tantos que el Deportivo ha anotado esta temporada —el otro lo rubricó Ximo Navarro en Huesca—, Yeremay también brindó la asistencia de la diana en El Alcoraz. Es decir, puede presumir de haber tenido participación directa en los dos únicos goles que ha rubricado el Deportivo en esta liga. Esta tarde tendrá la oportunidad de seguir engordando sus estadísticas personales.