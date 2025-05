Pablo Vázquez: "Mi principal objetivo es devolver al Dépor a Primera"

Pablo Vázquez quiere devolver al Deportivo a la élite. El central valenciano, que junto a Mario Soriano está a un partido de disputar las 42 jornadas ligueras, aspira a llegar a competir en un futuro próximo en Primera División con el conjunto blanquiazul.

"A los deportistas y a las personas en general nos mueven los retos y las motivaciones y me gustaría aspirar con el Deportivo a ascender y a luchar por devolverlo a Primera. El hecho de jugar aquí te obliga a pensar así. El Deportivo es un club ganador y el estar aquí te tiene que motivar a devolverlo cuanto antes a Primera. Ese es ahora mismo mi principal objetivo, no pienso mucho más allá", comentó en una entrevista a Emart&Soccer, su agencia de representación.

El defensa de Gandía, que cumple su segunda campaña en el cuadro herculino, valoró la temporada y admitió que se les quedó un regusto amargo al final. No obstante, quiso ponerlo todo en perspectiva. "Veníamos de la Primera RFEF y salir de ahí es muy costoso. Traíamos un equipo joven, con mucha gente que no había jugado en la categoría (en relación a Segunda) pero es verdad que la sensación es que estás en el Deportivo, campeón de Liga, de Copa y aquí las temporadas de transición existen bajo matices. Hemos hecho un año bastante completo, pero en los últimos partidos nos ha faltado ese plus, mejor suerte o menos lesiones y nos hemos quedado en una situación extraña. Con el objetivo real (la permanencia) cumplido con creces y con mucha antelación, pero con la sensación de que el equipo pudo haber dado más y pudo estar más arriba. Siendo realistas y viendo de donde venimos creo que es una buena temporada. Pienso que de cara al año que viene hemos asentado unas bases muy buenas para poder aspirar a un poquito más", aclaró.

En su segundo curso en la entidad blanquiazul aseguró sentirse feliz. Le queda un año de contrato, pero espera poder seguir muchos cursos más defendiendo la elástica deportivista: "Jugar en el Deportivo es algo muy bonito (...) La repercusión que tiene todo, la historia, lo que pesa la camiseta, la afición que hay por detrás y por toda España. Hay deportivistas por todos lados. Estoy en un club en el que merece la pena estar y ojalá esté mucho tiempo porque es muy bonito jugar aquí".

Admitió que poder llegar a jugar las 42 jornadas ligueras es complicado y que le habían respetado, por el momento, tanto las lesiones como las amonestaciones. "Es algo muy difícil y más en mi posición, donde haces muchas faltas y te sacan muchas amarillas. Yo intento controlarme. Trato de tener un día a día ordenado, con descanso y entrenando mi cuerpo para poder estar disponible. Los dos entrenadores que hemos tenido este año han confiado en mí a muerte y yo les he devuelto esa confianza con mucho trabajo en el campo y pasión", indicó.