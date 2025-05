El Deportivo anuncia el adiós de Pablo Martínez

El Deportivo ha comunicado este lunes lo que era desde hace semanas un secreto a voces: Pablo Martínez no continuará en el equipo blanquiazul la próxima temporada. El jugador francés tenía contrato hasta junio con la posibilidad de ampliar su vinculación una campaña más en caso de objetivos que ahora se confirma no ha conseguido cumplir.

Martínez perdió su sitio en el equipo definitivamente hace unas jornadas, después de la derrota ante el Racing de Santander. La lesión de Dani Barcia lo había devuelto al once inicial después de ir de menos a más a lo largo del curso, pero Gilsanz decidió darle la alternativa a Jaime desde hace varias semanas por "motivos deportivos", apuntó el técnico de Betanzos.

El central galo, que cumplió 36 años en enero, deja así el Deportivo después de tres temporadas en las que ha disputado un total de 94 encuentros con la camiseta blanquiazul en los que ha marcado 4 goles. Desde el primer momento conectó con la afición de Riazor y terminó siendo uno de los ídolos de la grada y también pieza clave del vestuario como capitán.

Pablo Martínez se despide con un emotivo vídeo y un mensaje claro. "Después de tres años defendiendo escudo y camiseta, nuestros caminos se separan. El Dépor ha significado mucho para mí, han sido tres años maravilloso. La gente me enseñó lo que era el Dépor desde el primer momento que llegué. Defendí con todas las ganas la ciudad y el escudo hasta el último momento. Creo que dejé una buena imagen. Jugar en Riazor ha sido un escándalo. Cuando pisas este campo sabes lo que tienes que hacer. Dije que quería dejar el club en el fútbol profesional y no mentí. Lo conseguimos el año pasado con la piña, con toda la gente, la plantilla y el entrenador. Todo salió de ahí. Gracias afición, me voy como un deportivista más".