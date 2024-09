El nuevo reto de Noel comienza con el fin de su sequía: "Ojalá sea un punto de inflexión"

Carrera al espacio, conducción veloz y picadita ante la salida del portero. Noel López (Silleda, 2003) celebró un gol un año y medio después de su anterior tanto. El delantero vuelve a sonreír en el inicio de su nueva etapa en Osasuna Promesas, que se impuso al Celta Fortuna en Tajonar (3-1) con la importante diana del exdeportivista en una de sus jugadas marca de la casa. “Es su especialidad, una de sus virtudes”, comenta Alejandro Expósito ‘Posi’, su entrenador en el Alevín B del Deportivo. El técnico coruñés y su excompañero en la cantera blanquiazul, Jorge Castro, quien dirigió a Noel en el Alevín A, analizan su llegada al filial navarro, tras dos temporadas sin protagonismo en el Real Madrid Castilla, y ambos coinciden en señalar que el de Silleda tiene talento de sobra para reengancharse en la carrera por alcanzar el fútbol profesional.



“Noel tiene 21 años, tiene tiempo de convertirse en un jugador muy importante en Primera y Segunda División, en la selección española y donde haga falta. Es uno de los mejores jugadores españoles de su generación, durante mucho tiempo lo ha sido, solo hay que confiar en él y darle continuidad, seguro que sorprende a mucha gente”, apunta Jorge Castro, consciente de que el primer gol de Noel en Osasuna Promesas puede ayudarle a desbloquear su juego después de tanto tiempo sin continuidad. El expreparador del Alevín A sostiene que el filial navarro es un buen destino para Noel, “siempre y cuando tenga oportunidades de manera continuada”. “Está en un momento clave en donde jugar es muy importante. Espero que en Osasuna se encuentre un contexto que le beneficie y que pueda demostrar lo que vale”, afirma.

"Tiene tiempo de convertirse en un jugador muy importante en Primera y Segunda"



Noel marcó en su segundo partido con Osasuna Promesas. Saltó al campo por Pablo Moreno en el minuto 70 y subió el 2-0 al marcador en el 82. Había pasado un año, seis meses y diez días desde su último gol, el 5 de marzo de 2023, en un encuentro en su primera campaña en el Real Madrid Castilla. El punta abrió la lata ante el Rayo Majadahonda en el Alfredo Di Estéfano, pero el conjunto majariego le dio la vuelta al marcador (1-2). Fue su primer y último tanto en el filial madridista tras dos temporadas marcadas por las lesiones y la falta de confianza por parte del técnico Raúl González. Ahora, cedido en el filial de Osasuna, que guarda una opción de compra voluntaria para adquirir el 50% de la propiedad del jugador, empieza un nuevo reto para Noel.



“Es una oportunidad para volver a confiar en sí mismo. Lo que necesitan estos jugadores que son muy jóvenes, sobre todo conociéndolo a él, son minutos. Es un perfil de jugador que necesita ir a un sitio donde confíen en él, donde vaya a tener minutos y donde pueda ganar de nuevo confianza. Este tipo de jugadores, como Noel y como Trilli, que salen del Dépor, de su casa entre comillas, de ser importantes y de que todo el mundo tenga confianza ciega en ellos, de repente llegan a un club de otro calibre y la adaptación siempre es más complicada. Y o te adaptas pronto o se complica todo aún más”, asegura Posi.

Un gol marca de la casa

Al extrentenador del Órdenes y el Montañeros, entre otros, se le escapa una sonrisa cuando habla del primer tanto de Noel con la camiseta de Osasuna Promesas. “Es su especialidad. Es una de sus virtudes. Desde que vino al Dépor de pequeñito, siempre fue un jugador muy rápido, con movimientos muy buenos y desmarques que eran innatos y muy difíciles de ver a esa edad. Es un gol muy de su perfil. Balón al espacio, carrera y definición muy buena. Son sus mayores virtudes, los movimientos, los desmarques y la velocidad de definición”, destaca Posi, con el que coincide Jorge Castro: “El gol es muy típico de él, pero tiene muchos más recursos que a veces en el fútbol profesional son difíciles de demostrar. Estar tiempo sin marcar es frustrante, resta confianza, te hace dudar ante un rival, ante el portero… Y a veces cuando uno marca el primero luego vienen muchos más. Esperemos que sea el caso, ya que talento de cara al gol tiene. Y a mayores, marcó contra el Celta B, que seguro le hace recordar muy buenos momentos. Esperemos que sea un punto de inflexión”.

Virtudes para alcanzar el fútbol profesional

Noel competirá una temporada más en Primera Federación, categoría en la que debutó con el Deportivo en 2021. No obstante, Jorge Castro y Posi no tienen ninguna duda de que, a sus 21 años, Noel tiene el fútbol profesional al alcance de su talento. “Tiene que jugar con continuidad y tener el contexto a favor para asentarse. A veces parece que este tipo de jugadores tiene que demostrar todos los días lo que vale, se duda de ellos y de si serán capaces. Solo hay que pensar que ha estado en dos canteras profesionales de alto nivel y eso no es tarea sencilla, ya tiene mucho mérito. Cualquier entrenador o director deportivo sabe que si estás tantos años en el Dépor y luego te ficha el Real Madrid es que haces muchas cosas bien. Además, Osasuna Promesas es una nueva oportunidad y muy buena, sigue estando en el alto nivel”, recalca Jorge Castro, mientras que Posi incide en que no tiene “ninguna duda” de que Noel llegará al fútbol profesional. “Está a tiempo. Ahora él también tiene que agarrar la oportunidad, que no es fácil. Porque tiene que confiar mucho en sí mismo y recuperar esa confianza que recientemente ha perdido. Ojalá tenga el contexto de que confíen en él y tenga minutos. Si es así, va a tener la oportunidad de que su progresión vuelva a ser la que era”.

"Si tiene minutos, va a tener la oportunidad de que su progresión vuelva a ser la que era"



La confianza de los dos exentrenadores de la cantera del Dépor en Noel se basa en el conocimiento de las características del jugador, de quien elogian su olfato goleador, sus movimientos y su capacidad para “inventar en cada jugada”. “En un delantero lo más importante es el gol y Noel lo tiene. Es un jugador de mucho desmarque, de mucha verticalidad y sobre todo de muy buena definición. Encaja en ese modelo de delantero que demanda el fútbol actual. Además, puede ser punta único o jugar con otro delantero. Es muy difícil de marcar, rápido, con mucha zancada… Son virtudes que a día de hoy se ven menos porque se buscan quizá jugadores más específicos de posición. Ahí pueden estar sus oportunidades”, aclara Posi. Por su parte, Jorge Castro considera que las virtudes que pueden llevar a Noel al fútbol profesional son “la capacidad de sorprender e inventar en cada jugada, talento con el balón, buena definición, velocidad y desmarque. Jugadores como Noel tienen que ser determinantes para tu equipo. También le diría que juegue cómo sabe, que se acuerde de todas las cosas que hace bien, que eso lo tiene dentro, y que se lo enseñe a su entrenador, a sus compañeros y al público”.

Salida del Dépor

Noel fue la estrella de la final de la Copa de Campeones juvenil que el Deportivo venció en 2021 frente al Barça (3-1). El delantero, que en ese encuentro anotó dos goles, se hizo un hueco al curso siguiente en el primer equipo blanquiazul sin pasar por el Fabril. Con 18 años debutó con el Dépor en Riazor precisamente ante el Celta Fortuna y cerró la fiesta local (5-0) con un golazo tras un sensacional regate al portero vigués. En esa campaña jugó 32 partidos, doce como titular, y marcó cuatro goles, además de ser uno de los canteranos más queridos por la afición. El cómico y actor Xosé Antonio Touriñán lanzó un crowdfunding con el objetivo de recaudar 10.000 euros para patrocinar al de Silleda y en solo 24 horas se superaron los 40.000 euros, con los que se pudo apadrinar también a Trilli y Yeremay. Sin embargo, su renovación se enquistó y el Real Madrid Castilla entró en escena para llevarse finalmente al canterano, que había jugado en el Dépor desde categoría benjamín.

Momento previo al primer gol de Noel con el primer equipo del Deportivo, en 2021 | Foto: Patricia G. Fraga



Jorge Castro reconoce que le “fastidió” la salida de Noel del Deportivo, pero admite que la entendió “perfectamente”. “El Real Madrid es un club referencia, su filial también, y si tuvo esa oportunidad es lógico que le llamara la atención. La clave es saber si se marchó porque el Dépor no lo supo retener o porque la oferta del Real Madrid era muy buena. Estos chicos tienen que aprovechar sus oportunidades y a veces los trenes pasan, pero no sabes cuál es el adecuado. Noel es del Dépor, su sentimiento hacia el Depor existe. Es un deportivista más y su familia también, no me cabe duda, pero tenía que buscarse su futuro en el fútbol, que no es nada sencillo. De hecho, muchos exjugadores de la cantera del Real Madrid o del Real Madrid Castilla se consolidan con el tiempo en Europa, en Primera y Segunda División, así que el cambio no era nada malo”.

La clave es saber si se marchó porque el Dépor no lo supo retener o porque la oferta del Real Madrid era muy buena



Por su parte, Posi recurre a la palabra “pena” para expresar el sentimiento que le provocó la marcha del delantero del club coruñés. “Hay muchos factores que a todos se nos escapan. Es una pena porque sé perfectamente que Noel es muy deportivista y su familia también. Es una pena que no siga aquí porque en ese momento estaban confiando cien por cien en él y seguramente lo seguirían haciendo, pero llamó el Real Madrid a su puerta y todo hay que entenderlo. Muchos jugadores que están en el Castilla y juegan con regularidad, tienen abiertas las puertas del fútbol profesional en un 95%”, destaca Posi, en la misma línea que su excompañero en el Dépor.



Jorge Castro reconoce que sigue la evolución de Noel desde que lo dirigió en el Alevín A. El técnico desea que su expupilo pueda dejar atrás las dos temporadas sin protagonismo en el Castilla y tenga la oportunidad de demostrar su talento. “Siempre me pareció un chico maduro y con una familia que le respaldaba, aspectos muy importante en estos años. Salir del Dépor y del Real Madrid no es fácil, pero una vez estás en esos niveles, lo que necesitas es oportunidades, así que esperemos que en Osasuna Promesas las tenga y de manera continuada, que es importante”.



De la misma forma se expresa Posi, quien destaca que “cuando te vas a un sitio de ese nivel (Real Madrid), no esperan por ti”. “Siempre le seguí mucho, a él y a todos los de su generación. Seguramente no habrá llevado bien no haber contado con todos los minutos que esperaba, como todos los jugadores. Cuando llegó al Dépor era más introvertido y con los años se fue abriendo mucho más a base de sentirse importante. También es verdad que en el Castilla estuvo bastante lesionado, sobre todo la pasada temporada. Entonces, cuando te vas a un sitio de ese nivel, no esperan por ti. Me imagino que se juntó todo y nunca llegaría a sacar, me imagino, todo el fútbol que lleva dentro”. Ese fútbol que espera exhibir esta temporada en el filial de Osasuna.