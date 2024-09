Muchas patatas calientes

“Con los cambios intentaba empatar, pero no se ha dado”, se lamentaba Imanol Idiakez en sala de prensa después de irse de vacío el Dépor en el choque contra el Córdoba. Cuatro de los cinco que podía hacer gastó el preparador herculino. Encajaron los deportivistas el primer gol en el minuto 43 y el primer trueque se produjo en el 63. Entró Barbero por Bouldini, que había estrenado titularidad.

Hasta el 79 no llegó otro cambio, en este caso doble, con el ingreso en el verde de Obrador por Ximo Navarro y de Cristian Herrera en el lugar de David Mella. A pesar de que el cuadro blanquiazul aún contaba con jugadores para sumarse al ataque, como Gauto o Hugo Rama, no hubo más sustituciones hasta el minuto 87, cuando Petxarroman entraba por un Diego Villares fuera de posición, motivado por necesidades del equipo.

Diez minutos después, ya en el tiempo añadido, llegaría el segundo gol de los locales, después de que Pablo Martínez cometiese penalti sobre Ander Yoldi. El ex de Osasuna Promesas era el encargado de materializarlo. En la recámara

No es la primera vez que Imanol Idiakez no agota los cambios, algo habitual en la temporada pasada que finalizó de manera exitosa. En este ejercicio va en la misma línea. Solo hizo dos en la primera jornada, en la derrota ante el Oviedo en Riazor. Los agotó, no obstante, en tres encuentros: en el duelo que perdió ante el Huesca en El Alcoraz, en el empate contra el Granada a domicilio y en la victoria en Riazor ante el Racing de Ferrol.

En este choque se permitió que se hiciese uno extra, hasta llegar a los seis. El motivo del adicional fue la conmoción cerebral que sufrió el verdiblanco Aitor Buñuel. Esta nueva norma añade un trueque a ambos equipos.