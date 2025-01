‘Nueves’ con poca punta

La delantera del Deportivo descansa entre algodones de cara al partido de este domingo contra el Burgos. Ante el Málaga no pudo contar con dos de sus hombres de ataque, Lucas e Iván Barbero. Bouldini, otro de los arietes en nómina, tampoco aportó soluciones.



Una línea de ataque que ha aportado 8 goles, los mismos que Yeremay, de los 30 que lleva a favor el equipo (contando el tanto en propia de Kovacevic, ante el Cádiz).

Bpuldini, ante el balón en el partido ante el Eldense, cuando marcó. Foto: Quintana



Lucas y Barbero empezaron la semana al margen, al igual que Sergio Escudero. En el caso del de Monelos, se recupera de una gripe que le mermó en el segundo tramo de entrenamiento de la semana pasada y le impidió tener minutos en La Rosaleda, aunque llegó a ir convocado y a sentarse en el banquillo.

No viajó el ariete de Roquetas de Mar. Primero fueron unas molestias en un pie que no le permitieron estar en la jornada de puertas abiertas y después una contusión en una rodilla, con una posterior inflamación, hizo que se cayese de la convocatoria contra el conjunto malacitano. Esta rodilla no es la que se lastimó y de la que había sido intervenido el 19 de septiembre de 2023.



Entonces había tenido que ser operado de la rotura del menisco interno de la rodilla izquierda, que se había lesionado en el partido ante Unionistas. No obstante, en el Dépor son cautos y no van a correr ningún riesgo con el ariete andaluz. “Barbero tuvo un golpe en la rodilla y se le inflamó. Tenía dolor y era imposible tenerlo. Lucas venía con un proceso de gripe que le permitió entrenar al inicio de semana, pero el jueves estaba peor, el viernes fue capaz de entrenar, pero pasó mala noche. Estaba muy débil y no estaba en condiciones de disputar el partido”, declaró Óscar Gilsanz tras el encuentro contra el Málaga.

El codo, de nuevo



En lo tocante a Escudero, la dolencia es en su codo, una articulación que se lastimó por tercera vez en su carrera, en la pretemporada con el Dépor en Portugal. “En el caso de Escudero, un mal apoyo, mal movimiento en el codo le hizo, sobre todo por la cercanía del partido, no estar disponible. Creemos que es simplemente un mal movimiento, que se resiente un poco y creemos que no va a ir más allá”, incidió el preparador sobre el defensa. Este msrtes el equipo descansó y este miércoles regresa al trabajo pendiente de estos tres jugadores. En el caso del lateral zurdo, si el pucelano no estuviese listo, puede repetir Obrador en el carril izquierdo, pero más problemático es el ataque, donde el Dépor cuenta con un importante déficit de dianas y necesita ‘mimar’ a sus puntas de cara al choque con el conjunto burgalés. Y es que los artilleros blanquiazules no están muy boyantes de cara al gol. El delantero que más tantos lleva, aunque está jugando en la posición de mediapunta, es Lucas Pérez.

Barbero, durante un duelo este curso. Foto: AEC



En 18 partidos como titular, en los que ha competido 1603 minutos, ha marcado 4 goles tras un total de 11 disparos entre los tres palos, según datos de LaLiga. A este le sigue Barbero. En 14 duelos como titular de los 20 que ha disputado y con 1166 minutos en sus piernas ha rubricado tres dianas, tras 17 remates a portería. Mientras, Bouldini, con un total de cinco disparos a puerta es el que menos tantos ha aportado, solo uno, en 533 minutos, repartidos en 12 partidos, cuatro como titular.

Lucas, durante el partido con el Mirandés. Foto: Quintana



El máximo realizador del equipo, curiosamente, no es un delantero, si no un extremo, un atacante de segunda línea. Un Yeremay que, con su tanto el fin de semana pasado ante el Málaga, sumó su octava diana, confirmándose como el pichichi blanquiazul.

Yeremay celebra un gol este curso-. Foto: AEC



Le sigue en la tabla David Mella, el otro volante herculino, con cinco tantos. Tras Lucas (4) y Barbero (3) empatan a dos tantos Ximo Navarro, Mario Soriano y Cristian Herrera. Estos dos últimos dos jugadores más de corte ofensivo. En el caso de Herrera, además, ha llegado a ejercer como ‘falso nueve’. Con una diana en su casillero, además del mencionado Bouldini, están Pablo Vázquez y Diego Villares.



Diez goleadores diferentes que se reparten los 30 tantos que suma el Dépor tras la disputa de 21 jornadas. Unos números que evidencian un problema en el área blanquiazul, que necesita de nuevas piezas en esa demarcación. Un puesto que el Deportivo tiene marcado para cubrir en el mercado de invierno, pero por el que sabe que tendrá que desembolsar dinero. El gol se paga caro y más en la ventana invernal, con mucha demanda y poca oferta. Y más si tenemos en cuenta que uno de los que está buscando punta es el Almería, que tiene al pichichi de Segunda en sus filas, el colombiano Luis Suárez. Los andaluces se cubren las espaldas ante una posible lesión de su astro con otro ariete. Esta figura y la del central son actualmente las más buscadas por los equipos de Segunda División.