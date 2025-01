¿A qué exjugador del Dépor dirías que echas de menos si no tuvieras que "hacerte el duro"?

La velocidad a la que se generan los memes en redes sociales es casi proporcional a la que tardan los deportivistas en unirse a ellos llevándoselos a su terreno. Esta última semana fue el turno de ponerse nostálgicos con dos vídeos que invitan a elegir nombres y momentos que la gente echa de menos, y la versión de los aficionados del Dépor fue recordando a esos jugadores que ya no están pero que dejaron una huella en su corazón.

El primero se basa en la nueva canción de Bad Bunny 'DtMF', que dice: "Debí tirar más fotos de cuando te fuiste...", aunque desde las declaraciones de Yeremay tras el partido ante el Málaga en las que dejó su futuro en el aire el canario acaparó toda la atención de este trend. El segundo, también musical, es con el nuevo tema de BZRP y Luck Ra, la Music Sessions #61. La parte de seleccionada para los vídeos es el estribillo: "No me hago el duro, no, me hago el durísimo, aunque en el fondo te extraño muchísimo". Y en este momento es cuando los blanquiazules tuvieron que echar la vista atrás para recordar y no son pocos los futbolistas que han vuelto a salir a escena.

Álex Bergantiños, Alberto Quiles, Carlos Fernández, Fede Cartabia, Ager Aketxe, Juergen Elitim, Riki, Bruno Gama o Lassad son algunos de los protagonistas que tienen lugar en este trend y todavía en la memoria de muchos aficionados.

Captura del vídeo de @adriiriveera en TikTok