El Dépor gana un 23,5% más con Yeremay en el campo

Las declaraciones de Yeremay Hernández después del reciente empate contra el Málaga en La Rosaleda (1-1) han provocado un seísmo en el entorno del Deportivo. El “no sé” del canario a la pregunta sobre su posible salida en el mercado de invierno ha acercado a la realidad una posibilidad a la que el deportivismo todavía no quería hacer frente. Dos palabras que han actuado como la alarma del móvil cuando te despierta de un sueño vívido que había mandado las preocupaciones del futuro a un cajón escondido del cerebro.



No obstante, Yeremay sigue siendo jugador del Deportivo y, según sus propias palabras, no dejará el club coruñés “por cualquier cosa”. El ‘10’ ha despertado el interés de media Europa gracias a actuaciones como la del pasado sábado en La Rosaleda, donde se volvió a echar el equipo a la espalda. No solo por el gol, mezcla de explosividad y precisión, y la larga lista de recursos técnicos exhibidos como caños, giros sobre sí mismo o incluso una ‘lambretta’, sino por la continua confirmación de que es la mejor baza blanquiazul para pisar el área rival.



Sin ningún ánimo de poner la venda antes de la herida, la importancia de Yeremay se hace todavía más evidente al echar un vistazo a la diferencia entre el rendimiento del Deportivo con el canario sobre el campo y sin él. Desde que el ‘10’ se convirtió en titular indiscutible con Imanol Idiakez en el inicio de la 2023-24, tras el empujón anímico que supuso la confianza mostrada por Rubén de la Barrera en el final de la 2022-23, el Deportivo suma un 23,5% más de victorias y un 17% más de puntos en encuentros de Liga cuando el extremo está sobre el campo que cuando es baja. Una diferencia sustancial que todavía hace más insufrible la dichosa alarma del móvil.

Los datos del Dépor con y sin Yeremay desde la 2023-24 en Liga | Fotos: Javier Alborés/Quintana

Ausencias contadas

Desde que se hizo con un puesto como intocable en el once titular en el arranque de la pasada campaña, Yeremay solo ha tenido un percance grave que le obligó a estar apartado de los terrenos de juego durante casi tres meses. La fractura del peroné que sufrió en la segunda jornada de la 2023-24 en Primera Federación en el feudo del Lugo le hizo perderse once partidos seguidos hasta que pudo reaparecer en el Dépor-Osasuna Promesas de la jornada 14.



Posteriormente, una sanción por acumulación de amonestaciones, una operación para mejorar una afección respiratoria, dos convocatorias con la selección española sub-21 y unas molestias en la rodilla han aumentado la cifra de partidos del Deportivo sin Yeremay hasta 16.



El balance del equipo sin el canario, desde el comienzo de la 2023-24, es de cinco victorias, siete empates y cuatro derrotas: 22 puntos de 48 posibles con 16 goles a favor y 14 en contra. El porcentaje de puntos sumados es de 45,8% y el de triunfos es de 31,2%.



Sin ir más lejos, el Deportivo no pudo contar con Yeremay en la presente temporada en la visita al Elche en el Martínez Valero (0-0), en el encuentro a domicilio frente al Almería (2-1) en el estadio de los Juegos Mediterráneos y en el compromiso en Riazor contra el Sporting de Gijón (1-1). Una derrota y dos empates sin la calidad del joven futbolista de 22 años.



En cambio, desde el mencionado punto de partida del inicio del pasado curso, Yeremay ha participado en 43 partidos de liga regular entre Primera Federación (25) y Segunda División (18) con un balance de 23 victorias, 12 empates y 8 derrotas con 78 goles a favor y 41 en contra. Sus actuaciones, además de sus doce goles en Liga en la última temporada y media, han sido esenciales para que el Deportivo sumase 81 de 129 puntos posibles (62,8%) y el 54,7% de victorias.



De hecho, el conjunto coruñés solamente perdió un encuentro de Liga con Yeremay sobre el césped durante la pasada campaña. Fue la visita al Reino de León en la última jornada de la primera vuelta de la pasada campaña en Primera Federación cuando el Deportivo cayó por 1-0 ante la Cultural Leonesa.

Yeremay, durante un partido de la pasada temporada en Primera Federación | Foto: AEC



Además, el ‘10’ ha estado presente en las seis victorias blanquiazules en la presente temporada en Segunda División y ha sido determinante con sus ocho dianas. Peke marcó el tanto del triunfo ante el Racing de Ferrol (1-0), protagonizó sendos dobletes en las goleadas contra el Albacete (2-5) y el Cartagena (1-5), dio la asistencia a Mario Soriano en el triunfo frente al Eibar (1-0) y convirtió una pena máxima en la ‘manita’ al Castellón (5-1). Solamente en la victoria ante el Cádiz (2-4) no marcó ni dio ninguna asistencia, aunque participó en uno de los tantos de Lucas Pérez devolviendo una pared a Soriano.



El rendimiento de Yeremay sigue siendo el motor ofensivo del equipo y su determinación seguirá siendo clave para las aspiraciones del Dépor, aunque sus palabras tras el partido en La Rosaleda, dejando en el aire su futuro, hayan encendido las alarmas en el deportivismo. No obstante, también han dejado clara su gratitud al club: “No sé lo que va a pasar con mi futuro. Ahora mismo estoy aquí muy contento en el Dépor, pero hay cosas que no dependen de mí. No voy a dejar el Dépor por cualquier cosa, sino para dar un paso importante en mi carrera. Estoy agradecido al Deportivo por lo que me ha dado y me está dando”.



El futuro de Yeremay es, en gran parte, una incógnita, pero su impacto en el presente del Deportivo es indiscutible. Con él, el equipo ha demostrado ser más competitivo, más peligroso y más fiable. Si bien el “no sé” genera inquietud, Yeremay seguirá siendo uno de los principales pilares del equipo mientras vista la camiseta blanquiazul. Una situación que el deportivismo espera que se alargue, al menos hasta verano, sin que suene la alarma que le despierte del sueño.