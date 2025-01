Central y ariete, lo más buscado en el mercado al que acude el Dépor

El mercado de fichajes de enero es un escenario complicado para los equipos, que tratan de enmendar los errores del primer tramo del campeonato liguero con los condicionantes que existen en esta ventana de contrataciones, en la que no siempre es sencillo acertar y muchos clubes coinciden en las demandas. Y es que echando un rápido vistazo a las necesidades de los equipos, la gran mayoría de las escuadras de Segunda quieren reforzar sus áreas, tanto en defensa como en ataque, con centrales y delanteros, respectivamente. En el caso del Dépor, ambos jugadores están sobre la mesa, así como la incorporación de un mediocentro de corte creativo.



La ventaja del Deportivo es que cuenta aún con un remanente en caja para poder hacer un desembolso en esta ventana invernal, algo a lo que no pueden hacer frente muchos de sus rivales, que tendrán que buscar operaciones a coste cero o en forma de cesión. Reforzar la delantera y el eje de la zaga es algo que el cuadro deportivista comparte con hasta siete equipos de Segunda (Albacete, Burgos, Racing de Ferrol, Córdoba, Almería, Eldense y Real Zaragoza).



El cuadro maño, ahora bajo la batuta de Miguel Ángel Ramírez, encara el mercado con la meta de mejorar su rendimiento. Asimismo, el director deportivo del club, Juan Carlos Cordero, quiere aprovechar esta ventana de fichajes para poder luchar por meterse en puestos de playoff. Otro fuerte de la categoría, el Racing de Santander, quiere incorporar a un extremo y a un mediapunta.



Sorprende que el Almería, el actual líder de la categoría con 39 puntos y que cuenta con el pichichi de la categoría, Luis Suárez (16 goles), esté sondeando el mercado de atacantes. El conjunto andaluz, que recuperará a Lázaro Vinicius tras jugar cedido en préstamo en el Palmeiras, no está cerrado a contratar a un jugador que pueda entrar en caso de que Suárez se lesione.



Además, el ariete colombiano se encuentra en la agenda de varios equipos, después de su excelso rendimiento en este primer tramo del campeonato liguero en Segunda, aunque desde el Almería se remiten a su claúsula de rescisión de 40 millones de euros. El segundo clasificado en la tabla, el Mirandés, ya hizo sus deberes adelantados con la incorporación del extremo Iker Benito, cedido por Osasuna.



Los de Alessio Lisci han protagonizado un primer tramo de récord, algo que nadie presagiaba cuando a quince días de que comenzase la competición solo contaban con 8 fichas de la primera plantilla.

Hay equipos que esperan vivir mercados plácidos, bien sea por su poco margen salarial o porque el rendimiento está siendo el esperado. Es el caso de la SD Huesca, en posiciones de playoff de ascenso, y que no pretende realizar grandes alardes en este mercado invernal. El club oscense, que ha alcanzado el máximo del límite salarial disponible, no cuenta con realizar grandes cambios. Una situación condicionada, en parte, por si se producen ingresos extra por parte de alguno de los patrocinadores.



Aunque el tiempo no apremia, Antonio Hidalgo no vería con malos ojos reforzar el centro del campo y la defensa. En lo tocante a posibles salidas, el presidente Agustín Lasaosa indicó en Diario del AltoAragón, el club está tranquilo con lo que pueda suceder con Patrick Soko. Aunque le siguen ‘Primeras’ de España y Portugal su cláusula, de 2 millones y el deseo del jugador de seguir pueden ser determinantes.

Próximo rival



El Málaga, el equipo con el que el Dépor volverá a la competición el próximo 11 de enero a las 18.30 horas en La Rosaleda, aún no ha realizado ningún fichaje. Pero, al igual que el Huesca, tampoco tiene excesiva prisa el conjunto de Sergio Pellicer, que lleva 30 puntos con un bloque muy similar al que presentaba en Primera Federación.



La hoja de ruta marcada por la dirección deportiva de Loren Juarros incluye, en principio, solo la incorporación de un ariete y siempre y cuando se encuentre a uno con características diferentes a los que hay en plantilla: Dioni (el máximo realizador, con cinco dianas), Baturina y Castel. Los goles son algo que escasea en el cuadro malacitano, tan solo 21 en el mismo número de jornadas y repartidos entre ocho realizadores. Pero si el equipo boquerón quiere traer futbolistas tendrá que haber una salida, pues en la actualidad tiene cubiertas las 25 fichas profesionales. El futbolista con más papeletas para salir sería Haitam Abaida, que está en la recta final de la recuperación de una lesión y al que se cedería a un Primera Federación. El extremo arrastra dos lesiones del ligamento cruzado, una en la rodilla izquierda en 2022 y otra la pasada campaña en la articulación derecha.

Tampoco ha fichado todavía otro de los rivales del Dépor en este mes de enero y el único que visitará Riazor, el Levante. El conjunto granota está en plena búsqueda de un central. El equipo que entrena Julián Calero solo cuenta en nómina con Elgezabal, Dela y Cabello y está sobre la mesa la contratación de Jair Amador, que ya interesó en el mercado de verano. No obstante, el club, debido a su situación económica, solo plantea esta u otras llegadas a coste cero. Más movido espera que sea su mercado el Burgos, que no descarta realizar hasta cinco salidas y acometer una gran revolución en el plantel. El cuadro burgalés, al que el Dépor rendirá visita este mes de enero, firmó ayer al delantero uruguayo Fernando Mimbacas y dio de baja al central Lisandro López, a la espera de incorporar a un nuevo zaguero.

Otro adversario del Dépor en este primer mes de 2025 y que ya ido cambiado su cara es el Tenerife. A las modificaciones en el consejo de administración hubo que sumar en el campo el cese de Pepe Mel y la llegada de Álvaro Cervera y la incorporación del portero Edgar Badía y del mediocentro Fabio González. El siguiente objetivo es un lateral izquierdo y un delantero pero para que se produzcan más llegadas el club tiene que aligerar su plantel.



Más revolución espera aún acometer dos equipos que no han cumplido con las expectativas esperadas, como son el Racing de Ferrol y el Cádiz. El conjunto departamental quiere cambios en todas sus líneas, aunque por el momento Cristobal Parralo mantiene el puesto en el banquillo.



Urge un lateral izquierdo, al tener lesionados a Brais Martínez y Moi Delgado. Mientras, en la parcela ofensiva también se buscan alternativas, después de que ni Chiki, Bebé, Manu Vallejo o Nacho están ofreciendo el nivel esperado.

Muchas salidas



Mientras, el Cádiz, uno de los teóricos aspirantes al ascenso al inicio de la competición, ve ahora el mercado como clave para no pasar apuros. El presidente, Manuel Vizcaíno, admitió que “deberían salir cuatro más de los que llegaran. Y en esas estamos”. De esta política de aligerar plantilla puede sacar tajada el Cartagena. Y es que el equipo cartagenero ha puesto sus ojos en dos descartes gaditanos, que llegarían cedidos: el central Cristian Glauder y el centrocampista Tomás Alarcón.



Otro ex de Primera, el Granada, asentado en la zona media, cuenta con menos urgencias y su objetivo es fichar extremos. Una demarcación que también aspira a reforzar el Sporting de Gijón. Su vecino, el Oviedo, suspira por un central (gusta De la Hoz, pivote defensivo que puede retrasar su posición), un medio y un lateral derecho, donde suena Nacho Vidal.



Del otro lado está el Elche. Eder Sarabia habló de pocos cambios: “Lo que se me ha transmitido es que no hay ninguna necesidad ni intención de vender. Se quiere reforzar la plantilla, no debilitarla, creo que va a haber pocos cambios.” El propio Sarabia manifestó en octubre que incluso está en contra de esta ventana de fichajes.

Diez fichajes invernales para un mercado que

se cocina a fuego lento Un total de 10 fichajes se han realizado ya en estos primeros días en los que se ha abierto el mercado de invierno. Los más se han movido, de momento, han sido Cádiz y Tenerife, con dos nuevas altas cada uno. El conjunto gaditano incorporó al central Iker Recio y al lateral izquierdo Mario Climent.

Recio llegó procedente del Antequera, y Climent, del AD Mérida. Ambos fichan hasta 2028. Mientras, el conjunto tinerfeño incorporó a dos agentes libres: el portero catalán Edgar Badia y el mediocentro canario Fabio González, excapitán de Las Palmas.

El Castellón, uno de los ascendidos a Segunda, podrá contar desde este mes de enero con el delantero Nick Markanich, procedente del Charleston Battery, club donde se quedó hasta enero pues disputó el título de la USL Championship, en la Segunda División de aquel país. Ha anotado 30 goles, para convertirse en el ‘Jugador del Año’ de la Championship 2024, nombrado en el Primer Equipo All-League y ganador de la Bota de Oro, con récord de la liga incluido, al anotar 28 goles en la temporada regular.

El Córdoba incorporó al polivalente atacante Jon Magunazelaia, de la Real Sociedad, el Albacete al central exblanquiazul Pepe Sánchez y el Mirandés al jugador de banda Iker Benito, procedente del Osasuna. Pólvora

Tanto Burgos como Eldense han reforzado su delantera. Los burgalenses, con la llegada del ariete uruguayo Fernando Mimbacas, que logró el ascenso a la Primera de su país con el Juventud Las Piedras y el Eldense con el punta portugués, ex del Oviedo, Francisco Fumaça Mascarenhas “Masca”.