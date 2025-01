La renovación de Lucas, a dos encuentros

“Lucas Pérez estará en el club hasta que él quiera, ya que el capitán es pieza básica en la plantilla y en el club. Tiene un contrato que es básicamente indefinido. Siempre que el club esté en el fútbol profesional su contrato se renueva tras partidos. Estará aquí siempre que él quiera. Es un jugador fundamental”. Así se expresaba Fernando Soriano al cierre del pasado mercado estival cuando se le preguntaba por la continuidad del atacante de Monelos en el Deportivo.



Lucas lleva disputados 1.630 minutos y está a dos partidos de llegar a los 20, cifra con la que renovaría automáticamente su vinculación con el Deportivo. La condición para que el encuentro contabilice es que haya jugado, al menos, 45 minutos, por lo que no se considera como partido disputado el duelo de este fin de semana contra el Burgos, en el que entró en el minuto 63 de la contienda. Tampoco si se trata de un choque de Copa del Rey.



La renovación está a dos duelos pero parece que esos encuentros se están haciendo de rogar. Buena parte de la afición blanquiazul aguarda por la continuidad, un curso más, de su capitán, pero de momento no se termina de concretar.

Conversaciones



Es ‘vox populi’ que han existido ciertos desencuentros entre el club y el futbolista, aunque ambas partes aseguran que las relaciones son buenas, pero no eluden que haya habido conversaciones en el pasado. Así lo explicó, dándole normalidad al asunto, el consejero delegado del Deportivo Massimo Benassi, que habló al final del mercado veraniego y aseguró que la comunicación con Lucas era buena y fluida.

Lucas, este domingo con el brazalete de capitán. Foto: Fernando Fernández



“Como en todas las familias, hay discusiones, se hablan, no se hablan. No sé lo de las cartas de despido redactadas a qué se refiere. El que las firma soy yo y no me consta. No hubo carta de despido para Lucas Pérez, en absoluto. Soy el que firma los documentos y no hubo nada de eso (...) Hay momentos en los que hay que hablar las cosas pero sin ningún problema. Somos personas que tenemos que hablar las cosas sin buscar situaciones complicadas”, comentó Benassi entonces. Sobre su continuidad en el Dépor también habló el propio Lucas, que vinculaba su futuro hasta que los ‘jugones’ blanquiazules quisiesen.

“Si lo dice Massimo, así será. No va a haber ningún problema. Si el contrato es indefinido, no pasa nada. El día que Mella y Yeremay no quieran jugar conmigo, yo me voy y sin problema”, indicaba el ariete el pasado 18 de septiembre.



Las razones de todo ese runrún y las preguntas sobre Lucas en esa comparecencia de prensa, más allá de las conversaciones en el mes de enero, nacen de lo ocurrido el día del ascenso. Tras marcar ante el Barça Atlètic, en la posterior celebración sobre el campo en Riazor, Lucas tuvo palabras de recuerdo para su excompañero Ian Mackay, el exconsejero Álex Bergantiños o el doctor Carlos Lariño. Unas manifestaciones que no sentaron del todo bien en el club.



Tras comenzar el curso siendo indiscutible primero para Imanol Idiakez y luego para Óscar Gilsanz, desde que vio la quinta amarilla contra el Real Zaragoza, el pasado 7 de diciembre, ha perdido algo de presencia en el equipo las últimas semanas.



Iba a causar baja en el duelo ante el Tenerife al cumplir ciclo, un encuentro finalmente aplazado, y posteriormente tuvo que ver desde la grada la victoria blanquiazul contra el Castellón el pasado 19 de diciembre. Jugó 83 minutos en la dura derrota contra el Mirandés y en la vuelta del equipo, tras el parón, se quedó sin jugar, aunque viajó a Málaga, aquejado de una gripe.



Contra el Burgos volvió a salir desde el banquillo para ubicarse en la posición de punta, por Iván Barbero, aunque en general suele actuar más de enganche. Lleva cuatro goles este curso, todos a domicilio (uno ante el Granada y tres contra el Cádiz) y tiene pendiente marcar en Riazor. El curso pasado Lucas tardó hasta el 4 de enero, en el duelo contra la Real Sociedad B, para estrenarse como goleador.



Al igual que en su momento se hizo esperar que rubricase su primera diana, ahora ratificar su continuidad se está alargando más de lo previsto. A la vista de lo dicho en público, por ambas partes, no debería de haber problemas para que Lucas renueve con el Dépor.