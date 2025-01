Top 10 | Deportivistas que se quedaron a un paso de jugar con la selección española

El pasado sábado se cumplieron 30 años del amistoso entre España y Uruguay en Riazor, en el que Donato y Fran fueron titulares con la selección de Javier Clemente, en un hecho inédito en los partidos de La Roja en A Coruña y que pocas veces se ha dado en los casi 800 encuentros que ha disputado desde su estreno en 1920.

El Deportivo ha cedido 26 jugadores –27 si contamos a Joaquín Vázquez, de cuyo enigmático caso hablamos hace unos meses– a la selección absoluta española. Otros muchos lo merecieron y algunos llegaron acariciarlo con las yemas de los dedos. Tanto que incluso se sentaron en el banquillo o formaron parte de equipos B. A continuación repasamos a los diez jugadores que nunca jugaron con España siendo futbolistas del Deportivo aunque lo acariciaron.

10. Paco Jémez. Pese a su gran desempeño con el Dépor, nunca cuenta para Javier Clemente, que a USA 94 se lleva como centrales a Alkorta, Abelardo, Camarasa y Voro y a Francia 98 a los dos primeros más Iván Campo y Nadal. Su debut con España se produce en el segundo partido de la selección tras su marcha del Deportivo al Zaragoza, el primero de su gran valedor, José Antonio Camacho, al frente de La Roja. Acaba disputando 21 encuentros internacionales, todos como jugador zaragocista y todos con el murciano como seleccionador.

9. Manuel Guimeráns. El futbolista vigués es convocado por el dúo técnico Ricardo Zamora-Guillermo Eizaguirre para el primer partido de la historia de la selección española B, en una lista en la que también aparece Juan Acuña. El encuentro se juega en Riazor, el 20 de marzo de 1949, frente a Portugal (5-2). Ninguno de los dos salta al terreno de juego. El portero coruñés sí acaba debutando con la absoluta, pero el polivalente interior nunca más vuelve a ser convocado.

8. Arsenio Iglesias. Tercer y último blanquiazul llamado a filas por la desaparecida selección B, cuyo último partido data de 1981. La estrella blanquiazul de los años 50 forma parte de la lista para un amistoso frente a Grecia (7-1), que se disputa el 13 de marzo de 1955 en el Bernabéu, pero no participa en el partido. Es la única llamada que recibe para jugar con España pese a sus fenomenales temporadas con el Deportivo en Primera División.

7. Pepe Torres. Convocado el 1 de junio de 1920 en la primera selección de la historia, una citación de 25 jugadores de cara a preparar los Juegos Olímpicos de Amberes. Disputa dos partidos de preparación entre Probables y Posibles, que tienen lugar en el campo de Coia, en Vigo, pero no entra en la lista definitiva para viajar a tierras belgas.

6. Pedro Pinilla. El delantero deportivista no figura en la lista de 25 en la que sí entra Pepe Torres en 1920. Sin embargo, aparece en las alineaciones de los dos encuentros entre Probables y Posibles en Coia. Al igual que su compañero blanquiazul, tampoco entra en la lista olímpica.

5. José Francisco Molina. Un mes antes de fichar por el Deportivo comienza la Eurocopa de Bélgica y Países Bajos como titular. Un error garrafal que cuesta la derrota en el debut ante Noruega (0-1) le manda al banquillo el resto del campeonato. Tras el torneo, no vuelve a ser citado pese a rendir al máximo nivel en el Deportivo, dos veces subcampeón de Liga y cinco participaciones en Champions en el siguiente lustro. César, Esteban, Contreras, Ricardo y, sobre todo, Santi Cañizares e Iker Casillas, le ganan la pugna durante aquellos años de gloria blanquiazul. “No tuve ningún conflicto con el seleccionador en la Eurocopa. Él no me dio ninguna explicación ni yo se la pedí”, reconoce el guardameta en 2002.

4. Antonio Ruiz. El futbolista cedido por el Real Madrid como parte del traspaso de Amancio es convocado para un partido ante Rumanía (6-0) en el Santiago Bernabéu de clasificación para la Eurocopa que dos años después acaba ganando España. Paquito y Glaría le cierran las puertas de la titularidad. Ese mismo día, 1 de noviembre de 1962, debuta otro deportivista, Veloso.

3. Alberto Lopo. El central catalán rinde a tal nivel en el arranque del curso 2006-07 que Andrés Montes, que había cambiado el baloncesto en Canal+ por el fútbol en laSexta, lo bautiza como ‘Lopenbauer’. Luis Aragonés lo llama para un amistoso, el 15 de noviembre de 2006, ante Rumanía en Cádiz (0-1). No juega y nunca más vuelve a La Roja.

2. Fernando Fariña. El profesor, el futbolista de la boina que marca una época en el Parque de Riazor, es convocado por la selección española para un partido amistoso, el 22 de abril de 1928, contra Italia en Gijón (1-1). Es el último partido antes de los Juegos Olímpicos de Amsterdam. Pero Fariña ni juega en El Molinón, ni va a Amsterdam, ni vuelve a ser convocado.

1. Amancio. Hernández Coronado y Helenio Herrera lo escogen entre los 40 preseleccionados para el Mundial de Chile, tras ser máximo goleador de Segunda con el Deportivo y antes de fichar por el Real Madrid. Finalmente no entra entre los 22 que acuden a la fase final. Los encuentros previos al Mundial no son habituales en aquellos tiempos. España pasa cinco meses y medio sin jugar, entre el amistoso ante Francia el 10 de diciembre de 1961 y su debut mundialista, el 31 de mayo de 1962, frente a Checoslovaquia. El genio de la calle Vizcaya debuta con España el 25 de noviembre de 1962, ya como madridista.