Benassi: "No hay ningún problema con Lucas"

Massimo Benassi compareció por primera vez en rueda de prensa desde su elección como director general del Deportivo el pasado 1 de julio de 2023. El directivo italiano, que había llegado al club el verano anterior procedente del Ibiza, analizó los frentes abiertos de la entidad blanquiazul de cara al regreso al fútbol profesional, además de otros aspectos de actualidad como la salida de Álex Bergantiños del Consejo de Administración, el convenio con la AFAC, el fondo CVC y la campaña de abonados, entre otros.

Salida de Álex Bergantiños

“Como a todas las personas que dejan el club, se habla con ellas y se acuerda una forma de salida. Así lo eligió Álex. Muy agradecidos por lo que ha hecho y seguirá haciendo por el Deportivo. Es una leyenda y las puertas siempre van a estar abiertas. Se habló con Álex y esa fue su voluntad y el club la respeta. El año pasado se le hizo un homenaje muy bonito en el Teresa Herrera. No hay ningún problema. Son temas profesionales. Hay veces que se encaja en una posición y hay veces que no. No es que no encaje en la estructura del club, por supuesto que encaja. Así se lo hicimos saber. No hubo detonante ni nada. Hubo un cambio de estructura el verano pasado y ya está. Se comunicó ayer porque se habló con Álex y fue la forma que se decidió comunicarlo por las dos partes. No se quería dar durante la temporada más que hablar. Entiendo que es un tema que salió ayer y se quiere seguir hablando de eso, pero no hay nada más. Él ha sido parte de los éxitos alcanzados esta temporada y es parte de lo que se está desarrollando en Abegondo. Es una decisión de Álex, se le ofreció diferentes situaciones. Si me dices que se le ofreció ser ayudante de categorías inferiores, no vas desencaminado”.

Cambios en el Consejo y continuidad de Álvaro García Diéguez

“No se esperan de momento más cambios en el Consejo. En la junta se comunicarán. Como está estructurado un Consejo, ningún consejero es ejecutivo. A partir de ahí, las decisiones que se tomaron dieron sus resultados. El primer equipo ascendió, el primer equipo femenino ascendió y el Fabril se mantuvo. Es una temporada inmejorable. Sobre la continuidad de Álvaro, tenemos el Consejo y yo una comida. Es pronto para comentar algo sobre eso. Lo que se tenga que comunicar, se hará en la junta de accionistas. Es el lugar y es el momento".

Proyecto en Abegondo

“Miramos al futuro muy contentos. El proyecto de Abegondo es un tema clave. Es un pilar fundamental del futuro del Deportivo. Hemos empezado con la reforma del campo del césped artificial. Era una mejora prioritaria. En segundo lugar, estamos cambiado los campos 2 y 3, donde entrena el primer equipo. El riego y el tepe. Y estamos trabajando en el edificio en la mejora de las instalaciones tanto para el masculino como femenino. El primer equipo masculino no va a tener ningún problema. Va a estar acabado el 8 de julio. Y el Depor Abanca, absolutamente lo mismo. Nuevo vestuario y nuevas zonas médicas. Además vais a tener una sala de prensa nueva. Esperamos que antes de septiembre esté lista”.

Posible entrada en el fondo CVC

“No hay ninguna decisión tomada. Estamos valorando todas las opciones. Lo que cabe destacar es que no sólo es una operación financiera, también es un tema institucional que desarrolla diferentes departamentos del club. Lo tenemos que valorar bien a nivel financiero y deportivo. Respecto a los plazos de CVC, nos marcamos una fecha del inicio de temporada futbolística. Estamos trabajando sin parar porque también está el tema de control económico, el tema de requisitos del estadio... Si tengo que decir una fecha, te diría el 1 de julio. A lo mejor nos movemos un poco porque la pretemporada empezará el 8-9 de julio. Del 100% del fondo CVC, el 70% se destina a mejoras de instalaciones, el 15% a ampliación de límite de plantilla y el otro 15% al pago de deuda. El 1 de julio no tendrá deuda el Depor. Antes de entrar en concurso, el patrimonio era de -120 millones de euros y el 1 de julio el patrimonio neto será positivo y no vamos a tener deuda. El trabajo que se ha hecho en eso es increíble. Estamos valorando todo porque hay muchos departamentos que van a ser muy importantes y a través del plan Impulso se permite trabajar en diferentes grupos de trabajo de la mano de LaLiga. Y estamos estudiando que los clubes que, antes de entrar en el plan Impulso crecían un 10%, y después, alcanzan un 45 % del crecimiento anual. Estas cosas son las que estamos valorando para decidir si entrar o no. El club, independientemente de entrar en CVC o no, ya asumido toda la inversión para hacer Abegondo 2.0. Con decisiones centradas en la apuesta por la cantera y el Depor Abanca. Los plazos no los tenemos definidos aún. Esperemos presentarlo pronto pero no puedo definir al cien por cien los plazos, quizá dentro de un mes y medio”.

Relación con Lucas Pérez

“Ayer estuve comiendo con Lucas muchas horas. No hay ningún problema en absoluto. Como en todas las familias, hay discusiones, se hablan, no se hablan. No sé lo de las cartas de despido redactadas a qué se refiere. El que las firma soy yo y no me consta. No hubo carta de despido para Lucas Pérez, en absoluto. Soy el que firma los documentos y no hubo nada de eso. Así lo puedo aclarar. Ayer estuvimos comiendo con Lucas. He hablado con él muchas veces antes de acabar la temporada. La comida fue una comida como las que se tienen en otras circunstancias. Hay momentos y momentos. Hay momentos en los que hay que hablar las cosas pero sin ningún problema. Entiendo que en algún momento eso sea bueno para generar noticias, pero me gustaría que toda la afición entendiera que no hay caso Lucas. Somos personas que tenemos que hablar las cosas sin buscar situaciones complicadas. Como él ha dicho, también dijo que se queda y que no hay ningún problema. No puedo entrar en conversaciones personales. Son privadas y así deben permanecer. Somos una familia. Eso es lo que nos ha permitido alcanzar estos resultados. En esos momentos malos, nos hemos unido mucho. Eso nos ha permitido no perder ningún partido desde el 15 de enero. Eso es lo que tiene que permanecer en la 24-25. No había ningún malestar de Lucas conmigo. Son conversaciones como tengo con otros jugadores. Hemos hablado y nos hemos aclarado. No hay ningún tema. Hablando se entienden las personas. Hay momentos en los que creo que un director general no puede ir a hablar con los jugadores. Tiene un jefe, que es el entrenador, y luego está Fernando. Yo no puedo hacer el trabajo de los demás. Cada uno tiene que ser responsable de las decisiones que toma".

Posible llegada de Valerón

"Siempre hay conversaciones con Juan Carlos. Es historia de este club. Las puertas del Deportivo siempre van a estar abiertas. En concreto no hay nada pero si él está dispuesto o quiere volver a trabajar aquí de lo que sea, aquí nunca se le va a decir que no".

Límite salarial de cara a Segunda

“Estamos trabajando con LaLiga. Las declaraciones de Tebas se referían a la foto del Deportivo cuando deja de pertenecer a LaLiga y cuando vuelve hoy. Cuando lo deja, la deuda es de más de 100 millones de euros y el próximo 1 de julio no va a tener deuda. Si el Depor no pertenece a la primera categoría (de clubes en Segunda respecto a su límite salarial) es porque somos un recién ascendido. A nivel de límite salarial, por las normas de la competición, somos un recién ascendido, no tenemos histórico de derechos de TV, vamos a recibir el mínimo, y así con muchas otras cosas. No puedo decir la cifra. En el límite entran muchas cosas, no sólo el primer equipo masculino. Sobre la cifra, no vamos a decir nada para no dar armas a los competidores”.

Convenio con la AFAC

“No hemos dicho que no queremos seguir con el convenio. Tenía una cláusula que recogía que si no se notificaba a la otra parte se renovaba por dos años más y eso es lo que hemos hecho. En cuanto llegue el nuevo director de fútbol formativo, él será la persona que se sentará con AFAC para retomar las conversaciones. Queremos seguir trabajando con todos los clubes del fútbol base y modesto. Esperamos que ellos respeten antes el 1 de julio lo establecido en el convenio. Vamos a sentarnos para mejorar las sinergias, actualizar los entrenadores, tener un intercambio de metodología de trabajo... No hay ninguna guerra. Simplemente se ha notificado una cláusula que recogía el convenio”.

Hipotética venta del club

“No hay ninguna intención de eso. La prueba de todo eso es todo el esfuerzo que ha hecho Abanca, que ronda unos 300 millones de euros entre pagos de deudas y diferentes aportaciones. Además de eso, el club ha decidido asumir una inversión muy importante en Abegondo. Y estamos estudiando otras reformas en Riazor”.

Junta de accionistas y caída de las acciones

“Sin querer ser muy técnico y aburrido, en la temporada 11-12 la acción del Depor valía -811 euros y en la 12-13 valía -900 euros. En una sociedad con patrimonio neto negativo, una acción no tiene valor económico. Es así. Antes de entrar en concurso, esas acciones tenían valor de -900 euros. En el momento que entra en el concurso, esta capitalización que se va a hacer es para entrar en el fútbol profesional sin una carga extra. Se da la posibilidad al accionista de mantener su porcentaje de capital respecto al club. No es una operación rara. Es una operación para sanear el club. Por primera vez, el club no va a tener ni un euro de deuda”.

¿Qué le dirías al accionista ante este cambio?

“Agradecerle. La afición es nuestro mayor tesoro. Hay una deuda que nadie de los que estamos aquí hemos generado y hay una apuesta y un arreglo económico muy potente que tiene muy pocas comparaciones en el fútbol español respecto al esfuerzo que se está haciendo. Ese dinero no valía nada y ahora empieza a valer algo. No es que ahora no vale nada, como se dice. En la 12-13, valía -900 euros. Ese es el enfoque. Es que antes valía menos aún. Esa es la realidad. Y sobre el tema de la junta telemática, es por un tema de fechas. Por eso se celebra así. Los accionistas minoritarios van a tener la oportunidad de expresar lo que quieran".

A Coruña, posible sede del Mundial 2030

“Hasta hace pocas semanas firmamos un convenio de largo plazo sobre Riazor. He leído ayer que Gijón no iban a ser parte de la candidatura. No tenemos información sobre eso. No hemos presentado como club ningún papel de la candidatura. Ha sido presentada por el Concello. Estamos a la espera de lo que pueda decir la FIFA. ¿Al club y a Abanca le interesa? Depende de las condiciones. No todos los partidos son semifinales y finales de un Mundial. Te puedo decir que sí y que no. Depende de las condiciones que se pueda disputar el Mundial. Nosotros tenemos que mirar por el desarrollo de la competición del Deportivo. Tenemos que mirar en que afectaría al Deportivo”.

Relación con el Concello de A Coruña

“La relación está muy bien. El viernes se vuelve a reactivar la comision de seguimiento sobre el convenio del estadio. Se hablará del Teresa Herrera y del futuro a corto plazo del estadio. Volvemos a trabajar juntos como siempre hemos hecho. Ahora mismo no hay ningún problema. No hay ningún tema personal. Siempre defenderé los interés del club. Dicho esto, agradecer al Concello por hacer realidad el nuevo convenio. Era algo fundamental para nosotros. ¿Qué pasó? Después del partido estuvimos hablando con la alcaldesa y su equipo, que necesitábamos tener eso cerrado, y en ese momento se comenta que todo lo que habíamos venido negociando ,se había venido abajo. En ese momento el club saca el comunicado pero no hay nada a nivel personal. Estamos agradecidos y el viernes comenzamos una nueva etapa con la comisión de seguimiento del convenio. Eso es bueno para el Concello y para la ciudad, es bueno para todos. ¿El detonante del comunicado? Se nos hace saber que lo que estuvimos negociando los meses anteriores, ya no vale para nada. Esa era nuestra hoja de ruta. Después del Barça B, se nos hace saber que lo que habíamos venido trabajando, ya no vale. Entonces, el club comunica que no hay esas buenas relaciones para ir a María Pita. Pero luego nos sentamos a hablar y se soluciona”.

Campaña de abonados

“El equipo tiene hoy una reunión para cerrar todos los precios. Lo que puedo decir es que va a haber diferentes precios por antigüedades. Los que han estado en el barro, van a tener el mismo precio que en la Segunda División en la 19-20. A nivel de lista de espera, se van a dar unas fechas de renovación, cambio de asiento y demás. Y después, a los que no hayan renovado, se les dará la oportunidad de hacer alta a los de lista de espera. ¿Fechas? Nos han comentado que sobre los primeros días de julio podremos empezar a trabajar en la campaña de abonos”.

Césped híbrido en Riazor

“Ya hemos hecho saber a la Liga F y a LaLiga que, siempre cuando sea compatible con el equipo masculino, las chicas puedan jugar en Riazor. Se va a poner un césped híbrido de última generación como hay en casi todos los estadios de Primera División. Hoy empiezan las obras. La idea es que el Depor Abanca pueda jugar aquí siempre que sea compatible”.

Cambio en el departamento de comunicación: Manu Sainz por Mercedes Cernadas

“El fútbol es todo muy rápido, se multiplica por diez. Estamos agradecidos a Mercedes. No hay nada más. Se decidió por el perfil de Manu (Sainz) por su experiencia en el fútbol. Es la línea que se quiere tener, de tener cada vez más profesionales en esa línea”.

Hipotético regreso de 'Destino Riazor'

“De momento no se ha valorado. Es algo que a lo mejor más adelante lo valoraremos. De momento, no”.

Salidas de Ian Mackay y el doctor Lariño

“La razón fue que el club decidió que el máximo responsable de servicios médicos sea Alejandro Mejuto. A Lariño se le ofreció el puesto que sabéis (Depor Abanca) y se acordó una salida porque no estaba cómodo en esa posición. Y sobre Ian, Fernando y yo le comunicamos a Ian que no iba a seguir pero no quiero enfocar esto en negativo".