Lapeña: “Me hace especial ilusión jugar contra el Deportivo”

Adrián Lapeña será uno de los grandes protagonistas en el partido de este viernes en el que se medirán el Córdoba y el Deportivo (20.30 horas). El central riojano, que abandonó la disciplina blanquiazul hace un año, se convirtió en el auténtico bastión defensivo del equipo califal. Para él, “será un partido muy especial porque guardo muy buenos amigos”, pero en cuanto el balón comience a rodar “cada uno irá por su lado”.



Lapeña llegó a Córdoba después de dos campañas con el Dépor, en las que buscó con ahínco el ascenso a Segunda División, pero no logró el objetivo después de dos intentos. En el primero de ellos, en la temporada 2021-22, el logroñés fue el líder de la defensa coruñesa, disputando los 35 encuentros que jugó el equipo dirigido en aquel momento por Borja Jiménez. Sin embargo, cuando todo parecía encaminado al ascenso, el cuadro coruñés cayó en Riazor contra el Albacete cuando lo tenía todo a su favor.



En el segundo, ya en la 2022-23, perdió algo de protagonismo con Jiménez –y posteriormente con Óscar Cano y Rubén de la Barrera– y apenas participó en 26 duelos. Después de ese año, el central recaló en el Córdoba, con el que logró subir la pasada campaña. A pesar de no conseguir su objetivo, Lapeña guarda un buen recuerdo de su estancia en A Coruña y de los jugadores con los que compartió vestuario.



“Me hace especial ilusión jugar contra un exequipo como el Dépor porque guardo muy buenos amigos y tengo muy buenos recuerdos, pero en el partido no los habrá porque cada uno defiende sus intereses”, avisó el defensa.



El exjugador blanquiazul apuntó que el Dépor, aparte de ser un equipo que se junta muy bien para defender, tiene mucho peligro arriba por lo que tanto él como sus compañeros necesitan estar muy atentos y no cometer errores si quieren ganar.



“Es un equipo que se junta muy bien para defender y que cuenta con mucho talento arriba. Además, tiene una plantilla muy amplia y bien compensada ya que juegue quien juegue son futbolistas de grandísimo nivel. Por lo tanto, tenemos que estar muy concentrados en todos los aspectos del juego si queremos ganar porque en cualquier momento te hacen pagar los errores”, dijo.



Respecto a los hombres más peligrosos del conjunto dirigido por Imanol Idiakez, el logroñés señaló a Lucas, Mella y Yeremay como los futbolistas a los que vigilar.

“Hay que tener mucho cuidado con su gente de tres cuartos hacia arriba porque son determinantes. Tanto Yeremay como Lucas o Mella son jugadores de grandísimo nivel y que te pueden hacer un roto en cualquier momento, por lo que hay que vigilarlos bien”, afirmó.

Sin presión por ganar

Asimismo, Adrián Lapeña también comentó que no siente presión por conseguir sumar su primera victoria, algo que el Dépor si que ha conseguido, hace dos semanas contra el Racing de Ferrol (1-0).



“A nosotros no nos pesa el no haber ganado ningún partido. En el vestuario tenemos la sensación de que deberíamos tener algún punto más de los que tenemos, pero los números son los que son. Me espero un partido en el que trataremos de ser protagonistas en nuestro campo como intentamos hacer siempre”, aseveró el zaguero.

Además, afirmó que tanto él como sus compañeros quieren aprovechar las buenas sensaciones conseguidas tras empatar contra el Málaga en el Nuevo Arcángel (0-0) para conseguir los tres puntos.



“Tenemos poquitos días para preparar este partido, pero traemos las sensaciones del fin de semana que son buenas. Hicimos muchas cosas bien. Tenemos que mantener esa misma línea y a ver si podemos conseguir la primera victoria que el equipo la necesita”, indicó.



Para ello, también reclaman el apoyo de su afición para proporcionarles esa energía extra que tanto les ayudó en la pasada temporada.



“En casa tenemos que hacernos fuertes. La semana pasada nos sentimos muy cómodos y hemos podido ver al Córdoba reconocible del año pasado que es lo que quiere el míster”, apuntó.



“El otro día tiene que ser un punto de inflexión para trabajar a partir de esa base. El viernes tenemos otra piedra de toque para confirmar que estamos en buena dinámica y poder obtener un buen resultado”, argumentó Lapeña.

Quejas por el calendario

Por otro lado, el defensa central del conjunto verdiblanco comentó la peculiar situación que vive su equipo respecto a la preparación de los partidos. Se quejó de la cantidad de viernes y lunes que han jugado en estas cinco primeras jornadas y los problemas que eso ocasiona para preparar el siguiente partido.



“Apenas llevamos cinco jornadas y son demasiados lunes y viernes los que estamos jugando. Es prácticamente imposible organizar una semana normal de trabajo porque te puedes encontrar una semana de tres días de entrenamiento o la semana que viene que pueden ser siete u ocho días”, se quejó.



“Tanto para el preparador físico como para los entrenadores tiene que ser bastante lío organizar una semana de trabajo de esa manera. No estamos muy acostumbrados, pero es lo que toca y nos tenemos que adaptar. Ojalá cambien las cosas pronto y podamos jugar sábados y domingos porque nuestra gente lo merece”, reclamó.



Por último, Adrián Lapeña no despejó las dudas sobre si su club hará alguna incorporación más de algún jugador libre o si la plantilla se mantendrá igual hasta el próximo mercado de fichajes.



“La verdad es que no esperamos que venga nadie más. No sé si están trabajando en ello, pero nosotros no esperamos nada. Estamos metidos en la faena de la competición y sólo esperamos que llegue ya el partido del viernes para poder conseguir unos tres puntos que nos merecemos”, zanjó el logroñés.