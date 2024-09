La versatilidad en el Dépor, ¿un problema?

“Es muy importante que cambiamos de posición a cuatro jugadores y todos supieron leer bien la nueva ubicación”. Imanol Idiakez se felicitaba tras las tablas ante el Granada por la polivalencia de sus futbolistas para adaptarse a demarcaciones que no son propias.



Y es que en el empate en El Nuevo Los Cármenes uno de los méritos estuvo en esa capacidad de aclimatación. David Mella comenzó en el carril izquierdo, al igual que había pasado ante el duelo ante el Racing de Ferrol.



Ximo Navarro, que empezó en el lateral derecho, cambió al zurdo, a pierna cambiada, y Mario Soriano retrasó su posición de la mediapunta al doble pivote, lo que desplazó a Diego Villares al carril derecho.



Además, Lucas en esta ocasión se ubicó donde se encuentra más cómodo, como mediapunta, por detrás de Iván Barbero, aunque el de Monelos también ha jugado en esta campaña como única referencia.





Soriano, en todas partes



Mario Soriano, uno de los jugadores con mayor libertad de movimientos en el Deportivo evidencia, jornada a jornada, su versatilidad sobre el verde. Ha jugado ya como mediapunta, escorado en ambas bandas y como pivote creativo ante el Granada.



A esa flexibilidad se une su incansable trabajo, traducido en su capacidad para recorrer grandes distancias en cada encuentro, que lo ha erigido varios partidos como el futbolista con mayor número de kilómetros sumados, como el día del Huesca, con más de diez.



No es nuevo este encaje de bolillos en el Dépor de Idiakez, que ha convertido esto en una de las señas de identidad de los herculinos. En Granada, un baile de piezas motivado por las necesidades en el equipo, pero que llama la atención por la existencia de futbolistas específicos en esas citadas posiciones de los que, de momento, el técnico vasco no se ha decidido a tirar. Mismo once contra el cuadro nazarí que el que había empleado contra el conjunto ferrolano. En él, Mella había retrasado su posición, como carrilero zurdo, Soriano estaba como volante izquierdo y Yeremay, a pierna cambiada, por la derecha.



Una posición, la del de Teo, que el míster vasco sabe que genera cierta controversia y que él justifica: “No hay que limitar su crecimiento, tiene capacidad para jugar en distintas posiciones. Es el debate de la nación. A la media hora lo he puesto más adelante y muchos estarán más tranquilos. David puede jugar donde quiera”. Razón no le falta, puesto que ya el año pasado optó por ubicarlo por la derecha, donde ya lo había empleado José Lana en la selección sub-19.



El tercero de los jugadores que lidió con una posición que no es la suya principal fue Ximo Navarro. No terminan aquí las posibilidades del lateral, que completa su abanico de prestaciones como central.

Pocos lugares le quedan ya por ocupar a Diego Villares, otro multiusos para Idiakez, como antes lo fue para otros técnicos que le precedieron. El exfabrilista se posicionó en el lateral diestro en un tramo el encuentro. Además ha jugado también, esporádicamente, de extremo diestro e incluso de enganche, donde fue letal saltando a la salida de balón de portero y centrales, lo que le dio goles y puntos al Deportivo la campaña anterior.





Ejemplo de fortaleza



A pesar del complicado puzle el míster ve en esa destreza de sus jugadores de poder acoplarse en otros sitios una ventaja competitiva. “Estoy contento por la capacidad de aprendizaje de los futbolistas y cómo se adaptan, que jueguen en diferentes puestos e interpreten bien el juego. Es una fortaleza aunque alguno lo quiera ver como una debilidad”, indicaba en sala de prensa, después del empate contra el Granada.



La cuestión que se plantea es que el Dépor lleva cuatro partidos y los cambios en el once han sido mínimos. Han sido titulares las cuatro primeras jornadas ocho futbolistas: Ximo, Pablo Martínez, Pablo Vázquez, José Ángel, Mario Soriano, Yeremay, David Mella y Lucas. Dos cambios en las dos últimas contiendas: Helton, por Germán Parreño e Iván Barbero por Petxarroman.

Y en lo tocante a las sustituciones, el máximo número (seis) fueron ante el Racing de Ferrol, una más debido a la sustitución por conmoción de Aitor Buñuel. Fueron dos ante el Oviedo y cinco en los choques contra Huesca y Granada.

No han entrado todavía en juego Sergio Escudero (lesionado), Obrador, Charlie Patiño y Barcia. Lo justificaba Idiakez para poder mantener la estabilidad en el equipo. “Tenemos 25 jugadores y sólo hay once y cinco cambios. No podemos meter a todos de golpe. Iremos introduciendo a los futbolistas. Tenemos plantilla para hacer muchas cosas”, afirma. Al margen del amplio plantel herculino, si repasamos hay hasta diez hombres que han ejercido en más de una posición en el campo.



A los citados en el partido contra el Granada, de los nuevos encontramos también a Petxarroman. Además de lateral derecho, ha jugado como mediocentro. Y es que Idiakez no esconde su predilección por los futbolistas que puedan moverse de fuera hacia dentro. Del curso pasado también está el caso de Jaime, un comodín para el preparador blanquiazul, que siempre ha elogiado su capacidad.



Además de actuar como central se puede ubicar también de pivote, lo hizo ante la ausencia de José Ángel, cuando estaba lesionado e incluso ha llegado a competir como lateral derecho. El caso de un futbolista que también ha sabido reiventarse es el de Hugo Rama. Además de haber actuado por el ala derecha y como mediapunta, vivió sus mejores minutos al atrasar su posición, como mediocentro.



Mientras Yeremay es capaz de desenvolverse tanto por la izquierda, como por la derecha, a pie cambiado, como por dentro, por detrás del punta. Además está la situación de Pablo Martínez, que además de ser el compañero indiscutible de Pablo Vázquez en el centro de la zaga ha jugado como lateral izquierdo.



Una posibilidad que tampoco le es ajena a Dani Barcia, el tercer central de la primera plantilla, ubicado ahí por necesidades del guion.



Una polivalencia de varios futbolistas de la plantilla del Deportivo que le da posibilidades a Idiakez de jugar con sus piezas y hacer múltiples combinaciones y cambios durante los partidos. El debate está en si esto no cierra la puerta a otros y supone más dificultades de entrar en el once del Deportivo a futbolistas que siguen a día de hoy inéditos.