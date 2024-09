Javier Cagiga: "Aquí en Córdoba le tienen mucho cariño al Dépor"

El incondicional deportivista Javier Cagiga (Cedeira, 1989) se trasladó hace cuatro años a Córdoba por amor, para formar parte de la vida de una seguidora del Córdoba como Almudena, con quien asistirá el próximo viernes al estadio Nuevo Arcángel para presenciar el duelo entre blanquiazules y verdiblancos, correspondiente a la quinta jornada de la Liga en Segunda División.

Enamorado de la escuadra blanquiazul desde su más tierna infancia (la remontada ante el Milan acabó de cautivarlo), cambiará su turno laboral para acompañar a la escuadra dirigida por Imanol Idiakez hacia la que espera que sea su primera victoria esta campaña como visitante.

¿Desde cuando es seguidor del Deportivo?

Desde muy niño, de la época de Lendoiro cuando jugábamos con los mejores equipos de España y de Europa. Mi primer gran recuerdo alegre fue la conquista de la Copa del Rey en 1995 pero acabé de enamorarme del equipo en la remontada ante el Milan de Liga de Campeones. Fuimos en bus desde Cedeira e íbamos bastante poco convencidos de que podíamos clasificarnos. Fue un subidón de moral increíble y a raíz de ahí ya me hice socio del equipo.

¿Cómo le ha llevado la vida a Córdoba?

Sinceramente, por amor. Conocí a mi chica, Almudena y su trabajo no le permitía vivir en A Coruña, por lo que decidí hacer las maletas y dedicarme a la hostelería en Córdoba. Mis padres tenían un bar y la verdad es que me crié debajo de una cafetera. La adaptación fue buena porque aquí la gente en general es educada y cariñosa. Lo peor fue aclimatarse a los cuarenta grados de temperatura o más desde el mes de abril en adelante.

¿Esta semana en su casa hay discusiones futbolísticas?

No, no es para tanto, ella no es forofa, aunque le gusta el Córdoba. Algunas veces me acompaña al Nuevo Arcángel porque a mí me gusta mucho el fútbol y le estoy cogiendo cariño al Córdoba.

¿Cómo ha seguido al Deportivo en estos últimos cuatro años, en la división de bronce?

Pues ha sido complicado porque las retransmisiones son las que son, con dificultades y no siempre de calidad. A través de la radio, de Internet, de vuestro diariom, de la televisión gallega... hemos hecho un poco de todo para no distanciarnos de la actualidad y de los partidos del equipo.

Hace dos campañas resultaría algo más sencillo al estar encuadrado el Deportivo en el grupo de los clubes andaluces de Primera RFEF...

Sí, eran desplazamientos algo más cercanos y había más información aquí del Dépor. También entré en ese tiempo en contacto con la peña Al Sur de Riazor y ellos también me facilitaron las cosas a pesar de que no hemos coincidido demasiado hasta la fecha. Ya tengo ganas de estar con todos ellos el viernes, vendrán más de cuarenta miembros a Córdoba.

Imagino que ahora en Segunda División será otro mundo desde el prisma de aficionado...

Sí, desde luego, todo es mucho más fácil en el fútbol profesional. Me gusta ver los partidos del Deportivo, del Racing de Ferrol y del Córdoba. Siempre dentro de las limitaciones de mi trabajo pero es otra cosa. También lo disfruto más como seguidor porque me encanta el fútbol y ya se ven mejores jugadores y acciones de más calidad.

¿Estuvo el pasado sábado en Granada?

Lamentablemente no he podido debido a mis compromisos laborales pero ya tengo ganas de conocer a todos los de Al Sur de Riazor este viernes.

¿Qué le dicen por la calle cuando luce camisetas o prendas del Deportivo en Córdoba?

Aquí la gente le tiene mucho cariño al Dépor, tienen en mente todavía lo que hizo recientemente en nuestros buenos tiempos y nos ven como un equipo histórico, que en su día hizo grandes gestas, siempre conservando su humildad. A veces por la calle incluso me paran para sacarse fotos conmigo por llevar nuestra camiseta. Espero que algún día podamos volver a ese nivel o acercarnos. También me gustaría que el Córdoba, dentro de sus limitaciones presupuestarias, lo hiciese bien este año y se salvase sin apuros.

¿Cada cuánto tiempo visita Riazor?

Este verano aún estuve presente en el Teresa Herrera con mi sobrino, estoy intentando insuflarle el sentimiento blanquiazul (risas). En el mes de enero volveré e intentaré coincidir con algún partido del equipo en casa.

¿Ya está preparado para el choque del viernes?

Sí, soy abonado y no tengo que preocuparme por la entrada pero se va a vivir un gran ambiente, con bastantes seguidores del Deportivo. Me tocará trabajar hasta la tarde y después iremos todos juntos al estadio. Espero que podamos ganar, lo digo con la boca pequeña.

El club parece estar especializando en actuar este día de semana...

Es fastidioso para toda la gente que trabaja y que viene desde afuera, le impide desplazarse a muchas personas. Personalmente a mí me han cambiado el turno en el trabajo para poder asistir al encuentro. No es el mejor día para el fútbol.

¿Cuál es favorito para usted?

Creo que va a ganar el Deportivo, por 0-2. Pienso que el Deportivo posee mejor equipo, más plantilla pero el Córdoba también tiene jugadores de calidad como el central Marvel, que lo está haciendo muy bien.

¿Cuál debe ser el objetivo del equipo esta temporada?

El primer reto debe ser mantenerse, acabamos de llegar y debemos tener paciencia, ir poco a poco. En Segunda División no solo somos nosotros, hay equipos que también son muy buenos y habrá que pelear mucho para poder puntuar en cada partido.

¿Qué futbolista del Deportivo le está gustando y a cuál le pediría algo más?

Yeremay está jugando a un gran nivel, sacando cada vez más el talento que lleva dentro, no para de crecer en el Deportivo y pienso que tiene un gran futuro por delante. Aunque lo está haciendo bien también, Lucas Pérez creo que debe dar un paso al frente y aportar más. Considero que los cambios de posición a veces lo descolocan un poco pero es un futbolista excepcional. El otro día marcó en Granada pero debe ser todavía más importante.

¿Piensa hacer más desplazamientos esta temporada con el Depor?

Pues iré viendo en función de la disponibilidad de tiempo pero me encantaría estar presente este año en Almería, Málaga y Cádiz, además de en Riazor, claro.

¿Cuál es el secreto de una afición como la deportivista, con más de 27.000 abonados en la actualidad?

No lo sé, lo cierto es que me parece una pasada, es algo increíble. Me llama mucho la atención la presencia de los jóvenes en el estadio de Riazor porque ellos no han vivido los buenos tiempos del deportivismo. En Riazor se respira un ambiente fenomenal y esperemos poder conservarlo mucho tiempo.