Idiakez incide en la salida de presión, clave ante el Córdoba: "El espacio está siempre"

El trabajo de la salida de presión fue el aspecto principal en el segundo entrenamiento de la semana del Deportivo en Abegondo. Con la experiencia del partido del pasado fin de semana ante el Granada, donde el origen de los dos goles del partido fue una buena circulación desde atrás superando la presión del rival, y con la visita el viernes (20.30 horas) al Córdoba, un rival agresivo que defiende en bloque alto, Imanol Idiakez incidió durante gran parte de la sesión en trabajo táctico de salida de balón.

“El viernes también vamos a tener un rival que nos va a venir a apretar”, comentó el técnico donostiarra al comienzo de la tarea táctica. El Córdoba, recién ascendido como el Deportivo, suma dos puntos en lo que va de liga y habitualmente ejecuta una presión alta ante sus adversarios, como sucedió en el 0-0 del pasado fin de semana en El Arcángel ante el Málaga.

Idiakez hizo hincapié durante el entrenamiento en el compromiso de los jugadores para pedir el balón en situaciones de presión y asumir la responsabilidad de no deshacerse de la posesión en ese contexto. “Yo ya sé viendo el vídeo quién la quiere y quién no. Si no la quiero, entonces no podremos jugar a esto”, comentó Idiakez en un parón de la tarea.

"Si racaneo cinco metros es que no la quiero"

Por otro lado, el entrenador vasco señaló la importancia de retrasar la posición con velocidad para disfrutar de más tiempo antes de la llegada del jugador rival para presionar. “Bajar a toda hostia. Si racaneo cinco metros es que no la quiero. Y mientras me pongo en mi posición, pienso. Si adelanto la decisión, seguramente voy a tener más tiempo, pero si pienso cuando me llega el balón, voy a estar apretado”.

La batalla entre la presión alta y la salida de balón desde atrás ya fue determinante en los dos goles del pasado sábado en el Nuevo Los Cármenes. El equipo coruñés no supo ajustar en su intento de defensa hacia adelante durante la primera mitad y el Granada encontró la vía para hacer el 1-0 a partir de esa grieta. José Ángel no se atrevió a seguir a Manu Trigueros hasta el área rival, el centrocampista se giró con comodidad y pudo encontrar libre de marca a Pablo Sáenz a la espalda de los mediocentros blanquiazules. A partir de ahí, Ximo Navarro se precipitó al intentar robar en banda y Pablo Martínez se metió en propia meta un centro al que llegó forzado.

En la segunda parte, aunque con los papeles cambiados, el desenlace fue el mismo. José Ángel Jurado, esta vez con balón, tuvo tiempo para girarse y leer un desmarque de Soriano. El polivalente jugador madrileño recibió un buen pase de su compañero para superar una línea de presión y en ese momento se desbloqueó el ataque. Mario Soriano abrió el balón a la banda a David Mella y de esa forma llegó el gol de Lucas, previo toque de Barbero con la cabeza y taconazo de Yeremay.

“El espacio está siempre, siempre, pero hay que querer jugar”, destacó Idiakez durante el entrenamiento. “Igual que le pedimos a los de arriba que vayan a apretar y vuelvan, los de atrás tenemos que tenerla”. El enésimo aviso del técnico para que a los jugadores del Dépor no les queme el balón en situaciones de presión.