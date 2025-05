Frenazo a la progresión de Hugo Rama, fuera de la lista en Zaragoza

Frenazo en la progresión de Hugo Rama en este tramo final de temporada. El centrocampista de Oroso no fue convocado para el partido ante el Zaragoza en La Romareda, rompiendo así la línea ascendente de participación que venía mostrando en los últimos meses.



El ex de Oviedo, Lugo y Mirandés, entre otros, realizó trabajo personalizado durante varias sesiones en Abegondo esta semana. Aunque el club no informó oficialmente sobre su ausencia en los entrenamientos, finalmente no viajó con el resto de la expedición deportivista a Zaragoza.



Con contrato hasta junio, Hugo Rama había sumado minutos en los cinco últimos partidos del Dépor y en ocho de los últimos diez. En el más reciente, ante el Granada en Riazor (2-3), disputó toda la segunda parte tras sustituir a Mario Soriano en el descanso, con 0-2 en el marcador. Su actuación no fue destacada y no logró evitar la derrota.



Sin embargo, venía ofreciendo un rendimiento notable en varios encuentros entrando desde el banquillo. Desde su aparición en los minutos finales ante el Tenerife (0-0) en Riazor, participó en todos los partidos siguientes: Racing de Santander en El Sardinero (2-1), Albacete en casa (5-1), Sporting en El Molinón (2-1) y el citado duelo ante el Granada. Siempre como suplente, pero dejando sensaciones alternas: desde intervenciones útiles hasta actuaciones discretas.



El Deportivo cerrará la Liga en Riazor frente al Elche el próximo domingo 1 de junio. Ese partido podría ser la última oportunidad de Hugo Rama de vestir la camiseta blanquiazul, en caso de no renovar su contrato con la entidad coruñesa.