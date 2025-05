Mario Soriano reconoce el bajón del equipo: "Quizá mentalmente puede afectar"

Mario Soriano no ocultó la realidad al término del Zaragoza 1-0 Deportivo: el equipo blanquiazul se ha caído tras lograr la permanencia matemática. El mediapunta compareció tras el choque de La Romareda y reconoció que el hecho de conseguir "el objetivo" quizá "mentalmente puede afectar". "Puede que cuando juegues los partidos no estés con esa marcha que tienes que tener cuando te jugas todo", expresó el madrileño, que destacó que la comodidad que sintió el colectivo deportivista ante el Zaragoza no se vio reflejada en el marcador porque al Dépor le faltó "algo de creer para ir a hacer gol".

Valoración

"El equipo quería ganar. Creo que hemos estado bien durante algunos minutos del partido. Hemos tenido el control contra un equipo que tenía la presión encima de estar abajo. No han jugado mucho y querían buscar nuestros errores. Saliendo con el balón hemos tenido calma y hemos salido limpios hacia arriba. Pero en la zona de tres cuartos nos ha faltado una marcha más, algo de creer para ir a hacer gol".

Problemas en último tercio

"Llegábamos bien a su campo. En zona de ataque teníamos el control del partido. Jugábamos de lado a lado porque había muchos espacios. Pero luego, en el último pase, los últimos movimientos arriba, nos ha faltado el querer ir a hacer gol. Hemos tenido ocasiones. Hay que descansar y preparar el último partido".

Mal último tramo

"Quizá mentalmente, cuando consigues el objetivo, puede afectarte. Puede que cuando juegues los partidos no estés con esa marcha que tienes que tener cuando te jugas todo".

Se nota quién se juega y quién no

"Viene el Elche, que se juega ascender, pero nosotros queremos ganar en casa para darle una última alegría a nuestra gente".