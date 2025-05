Gilsanz: "Si queremos tener chicos de la cantera jugando, hay que ponerlos"

Óscar Gilsanz reconoce que el final de temporada del Deportivo está siendo duro a nivel de resultados, pero no le pone ni una pega a la actitud de sus jugadores. Sigue sin querer dar pistas sobre su continuidad y deja un apunte importante sobre la participación de los jóvenes en los últimos partidos. "Si queremos tener chicos jugando, hay que ponerlos".

Partido: Creo que hoy la diferencia, a diferencia de partidos anteriores, hicimos un buen partido. Durante la mayor parte de los 90 minutos tuvimos el control del partido en cuanto a hacer que el Zaragoza no nos pudiese robar. Hubo alguna transición, pero al final se resuelve a balón parado, un gol en propia puerta que es situación de mala fortuna. No tuvimos profundidad para hacer ocasiones, pero sí hemos tenido alguna clara. Al final el Zaragoza se maneja bien en estos resultados cortos y no fuimos capaces de generar más.



Tres derrotas seguidas: Cuando no ganas, uno siempre está molesto. Pero creo que hoy la imagen del equipo en cuanto a competir, con personalidad y en un ambiente extraordinario para que la afición local ayudase a su equipo, pero con personalidad tuvimos el balón, recibimos a la espalda de la línea de medios y atacamos por fuera… quizá nos faltó último pase, pero el partido no tiene nada que ver con las últimas derrotas. Pero sí que sumamos cero puntos y que el equipo encadena tres derrotas que no había encadenado en todo el año. Pero el equipo hoy salió bien a competir. Puedo estar molesto por el resultado, pero no por la actitud, que fue buena.



Afecta a continuidad: Lo dije en la previa. No tengo que valorar esa situación. Creo que el equipo siempre fue a más a nivel competitivo. Es cierto que en los últimos tres partidos encadenamos la racha de resultados, pero bueno, creo que hoy en este partido se vio la dificultad de conseguir según qué objetivos. Venimos a un campo entregado a un equipo para conseguir una salvación que nosotros conseguimos hace tres jornadas. Parece que la sensación ahora es de estar molestos, pero hay que poner en valor el esfuerzo de los futbolistas. Fueron al límite a todo el año y ahora, con diversas molestias y circunstancias, es para poner en valor lo que se consigue. No creo que sea la imagen que quede. El equipo compitió siempre, cada vez mejor, y yo tengo que hacer cómputo global de lo que hicimos en estos 29 partidos.



Guerrero, Diego, Kevin: Si queremos tener chicos jugando, hay que ponerlos. Han estado bien, hicieron lo que tenía que hacer. Hubo errores, pero como de todos. Han estado bien en líneas generales y cuando un club quiere ser de cantera, los jugadores tienen que ir poco a poco cogiendo ritmo de competición y eso se hace jugando.



Jaime: Tiene una conmoción, además no veía bien de ese ojo. Producto del golpe, esperemos que no revista gravedad.