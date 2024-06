El Depor no se ‘moja’ en la candidatura de Riazor para el Mundial 2030

El Deportivo, en palabras de su director general Massimo Benassi, está “a la espera” de las comunicaciones de la Real Federación Española de Fútbol, la FIFA y el Concello de A Coruña sobre la candidatura de Riazor para convertirse en sede del Mundial 2030. “Depende de las condiciones, te puedo decir que sí y que no”, respondió Benassi en rueda de prensa al ser preguntado por el interés del Depor y de Abanca, accionista mayoritario del club, en que Riazor sea uno de los estadios de la cita mundialista.



El tiempo corre en contra de la candidatura de A Coruña debido a la dificultad para encontrar financiación para acometer la remodelación, de unos 90 millones de euros en el caso de Riazor. Un contratiempo que también ha alejado a Vigo de la carrera. En primera instancia, parecía segura la presencia del Mundial 2030 en Galicia pero ahora ni una ni otra ciudad tiene asegurada la cita internacional.



“Como club hasta hace pocas semanas no teníamos un convenio sobre Riazor de largo plazo. No tenemos ninguna información sobre el Mundial. Nosotros como club no hemos presentado ningún papel de la candidatura, que ha sido presentada por el Concello. Entonces, estamos a la espera de lo que pueda decir la RFEF y FIFA. Había discusiones sobre los requisitos, sobre todo sobre número de asientos y asientos VIP, que tenía que tener el estadio, así que va a depender más de la FIFA y la Federación que del club y de la ciudad”, comentó Benassi, que también mencionó la caída de Gijón de la carrera mundialista.

Nosotros tenemos que mirar por el desarrollo de la competición del Deportivo



Asimismo, el director general del club herculino declaró que el Deportivo todavía no se encuentra en disposición de posicionarse a favor o en contra de la candidatura coruñesa y que la entidad tendrá que valorar cómo podría afectar al club y a sus socios. “Todo depende de las condiciones. No todos los partidos son semifinales y finales de un Mundial. Entonces, puedo decir que sí y que no. Además, nosotros tenemos que mirar por lo que es el desarrollo de la competición del Deportivo. Es decir, cómo se harían las obras, en qué afectaría al club y a la competición, en si no puedes utilizar todos los asientos y si influye en los abonados... No tenemos información sobre todo eso para poder opinar”, aclaró.



Por otro lado, Benassi también dio largas en su discurso sobre la posibilidad de que el Deportivo formase parte de una sociedad para impulsar la búsqueda de financiación, como ha ocurrido en los últimos días en la candidatura de Zaragoza: “Ni siquiera se nos ha planteado la posibilidad (de entrar en una sociedad) porque nos falta mucha información que nos tiene que venir de FIFA, de RFEF y del Concello. No voy a decir ni que sí ni que no. Sé que en Zaragoza se hizo una sociedad. La duración de ese convenio en el caso de Zaragoza es de 70 años. Esa duración cambia muchísimo respecto a los 25 años que tenemos aquí en el convenio a nivel de amortizaciones y demás cosas aburridas que en las que no es necesario entrar. Estamos en 2024 y cada vez queda menos”, zanjó Benassi en una comparecencia que parece alejar a la candidatura de A Coruña del Mundial 2030.

El viernes, reactivación de la comisión de seguimiento del convenio

Massimo Benassi confirmó que el viernes se volverá a “reactivar la comisión de seguimiento sobre el convenio del estadio” en una reunión entre el Deportivo y el Concello de A Coruña.



“Se hablará del Teresa Herrera y del futuro a corto plazo del estadio. Volvemos a trabajar juntos como siempre hemos hecho. No hay ningún problema, ningún tema personal”, defendió Benassi sobre las tiranteces que hubo entre Concello y club por el convenio tras el ascenso a Segunda.

Se nos hizo saber que lo que estuvimos negociando los meses anteriores, ya no valía para nada



El director general explicó cuál fue el detonante que provocó la renuncia a visitar María Pita el día posterior al ascenso. “¿Qué pasó? Se nos hizo saber que lo que estuvimos negociando los meses anteriores, ya no valía para nada. Esa era nuestra hoja de ruta. Entonces, el club comunica que no hay esas buenas relaciones para ir a María Pita. Pero luego nos sentamos a hablar y no hay nada a nivel personal. Estamos agradecidos y el viernes comenzamos una nueva etapa con la comisión de seguimiento del convenio. Eso es bueno para el Concello y para la ciudad, es bueno para todos”, apuntó.