El Depor no cuenta con Paris Adot, Valcarce y Cayarga

El director de fútbol del RC Deportivo, Fernando Soriano, aseguró que no le "gustan las plantillas muy largas" y "hay que dejar espacio a la gente que viene apretando desde abajo", por lo que no cree que en su vuelta a LaLiga Hypermotion el equipo llegue a "25 futbolistas”.



El máximo responsable del área deportiva ya trabaja en la plantilla que competirá la próxima temporada en LaLiga Hypermotion a las órdenes de Imanol Idiakez, quien no cuenta con el lateral Paris Adot, el centrocampista Pablo Valcarce y el atacante Berto Cayarga.



“Hemos comentado con Paris, Pablo Valcarce y Cayarga la posibilidad de que no contemplamos su presencia deportiva en el equipo la temporada que viene. Estamos en un proceso de negociar y ver las opciones”, explicó Soriano.



El Dépor, además, se aseguró la continuidad del delantero asturiano Davo tras su regreso al fútbol profesional.



“Está por contrato, ya es jugador en propiedad. Ha cumplido los requisitos de partidos, goles y ascenso”, comentó sobre la continuidad del atacante, que firmó 8 goles en los 37 partidos que disputó con el equipo blanquiazul, al que llegó cedido desde el Eupen de la liga belga.



Soriano descartó firmar a un defensa central. “Con 4 estamos bien, solo llegará si hay alguna situación de futuro”, confesó Soriano, que además señaló que una de las prioridades es firmar un pivote porque en esa demarcación solo cuentan con Jose Ángel, Villares y Rubén.



“No firmaré a un jugador que el entrenador no dé su OK, y al revés”, avisó el director de fútbol, que no descartó la llegada de un portero “con experiencia” para pelear la titularidad a Germán Parreño pese al buen rendimiento de Eric Puerto y Alberto.



“A mí Eric me ha gustado mucho y Alberto también, pero si acabamos fichando a un portero, está claro que uno de los tres tendrá que salir. La idea es tener tres porteros de garantías”, indicó.



Confirmó, asimismo, que los canteranos Rubén López, Martín Ochoa y Kevin Sánchez harán la pretemporada con el primer equipo y luego decidirán si salen cedidos o se quedan en el club.



“Rubén ha demostrado su trabajo, compromiso y rendimiento. Martín contractualmente puede tener ficha con el Fabril, pero deportivamente será jugador del primer equipo. Y Kevin acaba su etapa juvenil y se cree mucho en él, pero a veces acelerar un proceso puede ser perjudicial”, manifestó.



Soriano se mostró optimista sobre las renovaciones de David Mella y Jairo, y dejó claro que el Dépor cuenta con Mario Soriano, quien este año jugó cedido en el Eibar: “Esperaremos a que termine la temporada, pero nuestra idea es ampliar su contrato”.