Fernando Soriano: "Nuestra propuesta será ampliar el contrato a Mario Soriano"

Fernando Soriano, director deportivo del Depor, hizo balance de la temporada recién finalizada, en la que el club coruñés logró el ascenso a Segunda División, y abordó diversos aspectos sobre la configuración de plantilla de cara a la nueva campaña, además de otros aspectos de interés como los cambios en el organigrama del fútbol base, el estado de la renovación de David Mella, el rol de los canteranos, la intención de prolongar el contrato de Mario Soriano y el futuro de Óscar Gilsanz y Manuel Pablo, entre otros temas.

¿Qué pasó con Lucas Pérez?

“A lo largo de una temporada tan larga hay puntos de vista diferentes, luego hablando tranquilamente las cosas se solucionan y llegan a puntos de encuentro. Con Massimo también discuto. Pero ya está. La evolución de Lucas a lo largo de la temporada ha sido determinante. La segunda vuelta que ha hecho el equipo ha sido grandiosa e intentar seguir con esa dinámica. Yo en la jornada 7 u 8 dudaba incluso de mí mismo. Dudaba de Lucas y de todos pero sobre todo de mí. Pero yo veía la unión, la conexión con el entrenador. ¿Que había errores? Por supuesto, pero tenía convencimiento de que la situación podía cambiar. La importancia de Lucas es muy importante pero era una cosa general. Nunca dudé de su continuidad”.

Destitución de Albert Gil y posible relevo

“No hay un cambio elegido. ¿Las causas de la salida? Cuando ocupas esa posición en la que la sintonía tiene que ser máxima y tienes que tener mucha confianza, esa sintonía no terminaba de estar al cien por cien y se ha decidido buscar otra figura en esa posición. Sobre todo es por eso. El rendimiento de Abegondo está siendo increíble. Iremos cambiando alguna parcela pero poco cambio más habrá”.

Cambios en la estructura de la cantera: Manuel Pablo y Gilsanz

"En cuanto tengamos director de cantera, cambios va a haber pocos. Tenemos a Borja Facal, director de metodología. Él da unas líneas de que en algún momento puede haber un cambio de orden para que los chavales no tengan siempre el mismo entrenador. Ahora mismo en los equipos en los que estoy más involucrado son el Fabril y el de División de Honor. La duda, esperando a lo que decide el director de cantera, es si será Manuel Pablo el que ocupe la posición del Fabril. Es la única duda que tenemos, que se resolverá en breve. Siempre pensando en el crecimiento de los jugadores. Si permaneces mucho tiempo con el entrenador, quizá te coarte un poco el crecimiento. El cambio de cromos no es por falta de confianza, sino por buscar el crecimiento de los jugadores. Es un poco la duda que tengo en la cabeza (el cambio entre Gilsanz y Manuel Pablo) pero no sabría qué decirte. Yo se lo he comentado a ellos. Lo normal es que continúen todos. Estamos contentísimos con todos y con el rendimiento de la cantera. Tampoco penséis que va a llegar un director y va a hacer cien cambios. Dará sus pinceladas pero no a nivel de cambio de figuras, sino en detalles que se puedan mejorar. Creo que podemos dar un paso más en la formación de los chavales. Por ese motivo las obras de mejora de Abegondo".

Regreso de Mario Soriano e intención de propuesta de renovación

“Es un jugador del Depor. Tiene que regresar. Es del agrado del míster y mío, creemos que es muy importante. Creemos que es un jugador que dejó una labor en el campo increíble. Confiamos que con Lucas, Yeremay, Mario, Mella, tenemos gente importante para poder competir. Sobre la intención del club, vamos a esperar que termine la temporada, no es momento para hablar, pero nuestra propuesta será la de ampliar el contrato. Por edad, calidad y rendimiento, puede seguir aportando muchas cosas. Es una negociación en la que las dos partes debemos sentirnos a gusto. Cuando tienes menos edad, te permite jugar más con los años de contrato”.

Portería y delantera

“Se puede valorar la opción de cesión de Eric Puerto y otras opciones también, pero la idea es que venga un portero. A mí Eric me ha gustado y Alberto también. La idea es tener tres porteros de garantías. Quizá reforzar con alguien que nos dé algo de experiencia. Y un delantero también vendrá, seguramente".

Renovaciones de Mella y Jairo

“Están en proceso. David ha demostrado un deportivismo atroz. Es una pieza fundamental. Él sabe delegar para que no le condicione en su rendimiento. Lo iremos viendo pero la intención es ampliar el contrato. Esperemos que sea pronto, pero no de aquí a una semana. Esto lleva su proceso. Y sobre Jairo tiene que ser un poco más deprisa. tenemos que llegar a un punto de encuentro. En el primer equipo, la zona en la que suele jugar la tenemos bien cubierta, le falta un último 'click' para poder dar ese salto y estamos hablando sobre eso”.

Cuatro centrales (posición cubierta) y centro del campo

“Con cuatro centrales estamos bien. Si se da una situación de mercado, no lo descarto, pero estamos más cubiertos numéricamente. En otras estamos más justos como en el centro del campo. Tenemos a José Ángel, Villares y Rubén, pero no más. Ahí sí habrá incorporaciones. No me gusta tener plantillas largas y más teniendo gente que viene fuerte desde abajo como Diego Gómez, que viene apretando”.

El club comunicó a Paris, Valcarce y Cayarga que busquen una salida

“Hemos comentado con Paris, Valcarce y Berto Cayarga la posibilidad de que deportivamente no contemplamos su presencia deportiva en el equipo la temporada que viene. Estamos en proceso de hablar, negociar y ver las opciones”.

Compra obligatoria de Davo

“Está así por contrato. Ya es jugador en propiedad. No sé cuándo es el momento del pago. Se hará efectiva en los últimos días de junio. Ha cumplido los parámetros que se marcaban en la cesión. Será jugador del Depor para los próximos dos años”.

¿Cuántos fichajes se van a hacer?

“Ya hemos empezado a dar pasos en la configuración de plantilla. Hemos informado a los jugadores que deportivamente no se va a contar con ellos. E intentaremos llegar a un acuerdo antes del 30 de junio. Si se consigue, no cuenta de cara al tope salarial. Creo que con esta base podemos competir muy bien en Segunda. No sabría decirte un número. La posición de central la tenemos cubierta, la de mediapunta con Lucas, Mario y Hugo, también; pero todo lo demás quizá buscaremos refuerzos para subir de nivel, siempre partiendo de la base que tenemos".

¿Cuál es tu idea respecto al número de fichas de la plantilla?

“Nos lo irá marcando la pretemporada, que es muy importante. Más de lo que creemos. Marca el devenir del equipo y del personal. No creo que lleguemos a 25".

Situación de Martín Ochoa, Rubén López, Kevin

“Van a incorporarse al primer equipo en pretemporada y a partir de ahí, decidiremos. Son ellos los que nos tienen que demostrar si están preparados. Rubén lo ha demostrado con su trabajo y su rendimiento. Martín contractualmente el año que viene puede tener ficha del Fabril pero a todos los efectos será jugador del primer equipo. Y Kevin empezará la pretemproada con el primer equipo, aún está por decidir, pero es un jugador que gusta mucho. Eso sí, acelerar el proceso puede ser perjudicial, tenemos mucha cautela con eso”.

Situación de Pablo Muñoz y Raúl Alcaina

“En principio Pablo volverá a hacer la pretemporada y veremos.Tiene mucha proyección. Cuando estaba bien era un jugador con muchas posibilidades. Vamos a ver. Sobre Raúl y la posición de delantero, la pretemporada sirve para ver el nivel que tenemos. Se lo comento a los jugadores. Es importante saber cómo llegas. El mercado te puede proponer unas situaciones en las que puedes mejorar y ahí es donde los jugadores deben demostrar que son capaces de que pueden estar al nivel que esperamos de ellos. Ha hecho buenos números aunque no ha tenido continuidad de inicio pero estará en pretemporada y después tomaremos decisiones sobre muchos aspectos”.