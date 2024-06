A Coruña, en el aire para el Mundial 2030 por los problemas para encontrar financiación

El sueño de A Coruña como sede del Mundial 2030 se complica. Y también el de su vecina Vigo. Hace apenas ocho meses, parecía seguro que la gran cita futbolística del planeta se jugaría en suelo galego. “Galicia tendrá una sede del Mundial”, afirmó en octubre de 2023 el que en aquel momento era el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos. Sólo quedaba por decidir si el balón rodaría en Riazor o en Balaídos. Ahora, ni uno ni otro estadio tienen asegurado convertirse en escenario mundialista. En ambos casos, el problema es el mismo, la dificultad para encontrar financiación para acometer la remodelación necesaria, que en Riazor rondaría los 90 millones de euros y en Balaídos se acercaría a los 75.

Toca criba entre los 14 estadios



El pasado 12 de octubre, la Real Federación Española (RFEF) presentó a la FIFA quince estadios, aunque este martes ya se conoció que El Molinón (Gijón) queda fuera, por lo que el estamento federativo realizará una criba final entre los catorce restantes.



Los otros escenarios que optan a convertirse en sede mundialista, además de Riazor y Balaídos, son el Santiago Bernabéu y el Metropolitano (Madrid), el Camp Nou y el RCDE Stadium del Espanyol (Barcelona), Mestalla (Valencia), San Mamés (Bilbao), Anoeta (San Sebastián), La Romareda (Zaragoza), La Nueva Condomina (Murcia), La Cartuja (Sevilla), La Rosaleda (Málaga) y Gran Canaria (Las Palmas).



“Hay quince candidatas y creo que van a ser entre nueve y once a las que se le conceda la organización de este evento. Estoy intentando mediar entre las dos ciudades (gallegas, Vigo y A Coruña) y la RFEF, y también estamos en contacto permanente con la FIFA, pero hay mucha tela que cortar aún”, dijo el 22 de mayo Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF).

El proyecto de Riazor del Concello



Bajo el lema “A Coruña, fútbol sobre el océano”, el pasado febrero, el Concello presentó su proyecto para intentar convencer a la RFEF de que la capital herculina sea sede del Mundial 2030, un plan que exigiría una reforma importante del estadio, que le permitiría aumentar su aforo actual, de 32.660 espectadores a 48.015.



Esta mayor capacidad se conseguiría a través del descenso del nivel del terreno de juego, que obligaría a demoler la grada de Preferencia actual y construir una nueva, que, al igual que sucedería con Tribuna, Pabellón y Marathón, contaría con un tercer anillo extra. Además, se incrementaría el número de palcos VIP en 34.



Otra de las obras obligatorias para que Riazor pueda convertirse en sede mundialista sería la creación de un acceso directo desde el exterior a los bajos del estadio para poder contar con un aparcamiento subterráneo. Una remodelación que obligaría a realizar obras en la calle Manuel Murguía y en los alrededores de Riazor y que elevaría el coste a cerca de 90 millones de euros, según reconoció Gonzalo Castro, teniente de la alcaldesa del Ayuntamiento de A Coruña en una de las últimas reuniones celebradas con los responsables de la candidatura de la RFEF.



La cantidad se dispara respecto al proyecto que el Gobierno Municipal presentó inicialmente en 2022, cuando estimaba que el precio de las acciones superaría en poco los 60 millones de euros.

Acuerdo político y económico



El Concello no asumirá la totalidad de la financiación necesaria para efectuar las obras en el estadio herculino. El elevado coste de la remodelación obliga a que se produzca un acuerdo político entre el Ayuntamiento, la Diputación y la Xunta, así como a la necesidad de encontrar inversión privada.



Tanto el Gobierno Municipal, como la Diputación y la Xunta han mostrado su buena disposición a colaborar para que el Mundial 2030 pueda celebrarse en A Coruña, pero no se ha llevado a cabo ninguna medida concreta, circunstancia que deja en el aire a la capital herculina como sede.



Lo mismo sucede con Vigo. El precio de la reforma de Balaídos para que pueda alcanzar esas 45.000 localidades necesarias para albergar un partido del Mundial alcanzaría los 75 millones, y el Concello de la ciudad olívica ha insistido en la necesidad de repartir la inversión con la Xunta, el Estado y la Diputación. La candidatura viguesa tampoco ha encontrado, de momento, la inversión necesaria para acometer las obras, lo que lleva a hacer peligrar su posible elección.

La RFEF decidirá de forma inminente



España organiza el Mundial 2030 de manera conjunta con Portugal y Marruecos. Los responsables de la candidatura española se reunirán en los próximos días —antes de que finalice el mes de junio— en la RFEF para designar los estadios para la cita mundialista, motivo por el que urge que el Concello de A Coruña, la Diputación, la Xunta y algún inversor privado encuentren la financiación para llevar a cabo la remodelación de Riazor. En caso contrario, el ‘coliseo blanquiazul’ podría quedarse en el camino.



El pasado 21 de febrero, los técnicos de la RFEF visitaron la Ciudad Deportiva de Abegondo, como una de las subsedes propuestas por la Federación Galega (RFGF), para acompañar a la Candidatura de Riazor como sede para el Mundial 2030. Los federativos parecieron quedar contentos.

Zaragoza, en la pugna de nuevo



El Santiago Bernabéu, el Metropolitano, el Camp Nou, San Mamés y La Nueva Cartuja parecen sedes seguras. El RCDE Stadium (del Espanyol) y Anoeta se encuentran en un segundo escalón, pero también con su presencia en la cita mundialista casi fija.



Detrás se hallan el resto de los candidatos, entre los que se encuentran Riazor y Balaídos.



Hace unos meses, parecía que La Romareda se descolgaba de la pelea por convertirse en sede mundialista. Sin embargo, en las últimas semanas, el club, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón han alcanzado un acuerdo para la financiación, lo que ha disparado sus opciones.



“Seguimos cumpliendo con todo lo que está en nuestras manos”, presumió recientemente la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.



En A Coruña, por tanto, toca ponerse las pilas para no quedarse fuera de la carrera por el Mundial.

El Sporting anuncia que Gijón se queda fuera

Gijón queda fuera de la carrera para albergar una de las sedes del Mundial de fútbol de 2030, según informó este martes el Real Sporting, tras recibir a su vez dicha notificación por parte de la Real Federación Española de Fútbol.



Según el comunicado del club, “el plazo de entrega de la documentación requerida finalizaba el pasado viernes día 7, tal y como se hizo saber a la autoridades en reiteradas comunicaciones durante la semana pasada”.



Representantes de la Federación Española de Fútbol mantuvieron ayer una reunión virtual en la que participó el presidente ejecutivo del Sporting, David Guerra, y el de la Federación Asturiana, José Ramón Cuetos Lobo, en la que no participaron ni representantes del Principado ni del Ayuntamiento, a pesar de estar convocados, según indica el comunicado de la entidad.



No obstante, ahora se abre un período extraordinario de subsanación para aportar el material requerido.

El Sporting recuerda que “solicitó a las autoridades el pasado martes una reunión para entregar los estudios a los que se había comprometido continuando con los trabajos del protocolo de intenciones firmado por las tres partes”, encuentro que no llegó a celebrarse “al no haber recibido respuesta alguna y de que todos estaban informados de los plazos establecidos”.



“Lamentamos que se pudiera perder esta oportunidad que, sin duda, empezaría a beneficiar a la ciudad y a la región desde antes del gran evento global”, subrayó el club sportinguista.