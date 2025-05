El Dépor lanza dos camisetas doradas conmemorativas por el 25 aniversario del título de Liga

El Deportivo ha querido rendir homenaje a la mayor gesta de su historia con dos prendas que destilan memoria y orgullo. Con motivo del 25º aniversario del título de Liga conquistado el 19 de mayo del año 2000, el club herculino ha lanzado dos camisetas conmemorativas que fueron presentadas en un evento especial celebrado en la Dársena del Parrote. Un enclave simbólico frente al mar coruñés que sirvió de escenario para revivir uno de los capítulos más gloriosos del fútbol español.

El acto, que reunió a diversas personalidades vinculadas al club, sirvió como antesala del aniversario que tendrá lugar el próximo lunes 19 de mayo, fecha exacta en la que se cumplirán 25 años del histórico 2-0 ante el Espanyol en Riazor. Aquella tarde, los goles de Donato y Roy Makaay sellaron el único título de Liga del Deportivo y consagraron a una generación irrepetible. Para conmemorar aquella hazaña, el club ha diseñado dos camiseta doradas que simbolizan el oro alcanzado en aquella jornada imborrable.

Uno de los protagonistas del acto fue, precisamente, Donato Gama da Silva, autor del primer tanto aquel día. El exfutbolista brasileño fue el encargado de descubrir las elásticas. La colección incluye dos camisetas, una versión de manga larga en la que no aparece ningún patrocinador, y una versión de manga corta en la que sí se aprecian esponsors. Ambas presentan un diseño sobrio, donde el dorado predomina como color principal, en clara alusión al valor histórico de la efeméride. Como contrapunto, detalles en azul oscuro rematan el diseño en zonas como el cuello o los hombros, aportando contraste y coherencia con la identidad visual del club. El club sacará a la venta solo 2.000 unidades de manga corta a un precio de 99 euros y 500 de manga larga con un coste de 120 euros.

El escudo del Deportivo también ha sido adaptado para la ocasión. Se ha rediseñado cromáticamente para alinearse con la paleta de la camiseta, adoptando también los tonos dorado y azul oscuro. El resultado es una prenda que recuerda a otras elásticas doradas a lo largo de la historia reciente del club.

Los abonados solo podrán adquirir dos camisetas por persona y cuentan con prioridad en la compra online en wwww.deportienda.es desde hoy a las 20.00 horas hasta este domingo 18 a las 23.59. De forma presencial, única y exclusivamente se podrá comprar en la Deportienda de Riazor y para abonados el horario será este sábado 17 de mayo de 9.00 a 20.30; y el domingo 18 de mayo de 10.00 a 12.00.

“Somos uno de nueve”, suele recordar Lucas Pérez cuando se refiere al selecto grupo de clubes españoles que han logrado proclamarse campeones de Liga. El Deportivo forma parte de ese círculo exclusivo, junto a Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic Club, Valencia, Real Sociedad, Betis y Sevilla. Y estas camisetas dorada es una celebración de esa singularidad.

Obra artística con Donato como referencia

Durante el evento, una instalación artística sorprendió a los presentes: una serie de esculturas, vestidas con la nueva camiseta, recreaban la icónica secuencia de movimientos de Donato en el 1-0 de aquel 19 de mayo. Un córner, una carrerita hacia el primer palo, un salto para imponerse a los rivales, un cabezazo eterno y una celebración emblemática para encarrilar la victoria y colocar al Deportivo en el olimpo del fútbol español. La escultura se titula “Historia que nos impulsa” y se debe al trabajo de La Máquina, una empresa de impresión 3D a gran escala. Estará presente en el Parrote hasta el 10 de junio.

Donato: "Me han sorprendido, no esperaba todo esto"

El propio Donato se declaró "sorprendido" porque no esperaba la revelación de esta escultura de diez piezas. "No esperaba todo esto. Iba a ser una grabación, pero la verdad es que quedó muy bonito. Estoy muy contento", comentó el brasileño, que dijo sentirse "identificado" con la secuencia mostrada por las piezas escultóricas: "Es como empiezo la carrera, el momento del salto y cómo salí a celebrarlo con el brazo. Yo me acuerdo perfectamente del día del gol, de todo lo que hice, levantando la camiseta, homenajeando a (Antonio) Orejuela, corriendo para abrazar a Víctor (Sánchez del Amo) e incluso de cómo habíamos entrenado estos córners el día anterior. Ojalá que este recuerdo siga con la gente durante mucho tiempo".

Campaña por la ciudad

Más allá de la presentación de las camisetas, el club ha convertido esta efeméride en una celebración urbana. A lo largo de esta semana, el Deportivo ha iniciado una campaña con presencia en la ciudad para impregnar A Coruña de blanquiazul (y de dorado). La Deportienda de Riazor ha sido completamente vinilada en tonos dorados para conmemorar este 25 aniversario. Lo mismo ha sucedido con marquesinas y soportes publicitarios repartidos por toda la ciudad, que se han transformado en cápsulas de memoria para recordar aquel 19 de mayo de 2000.

A través de mensajes como "Uno de nueve" o "O soño de toda unha cidade por fin cumprido", el club ha querido reforzar el sentimiento colectivo del hito alcanzado. En total, han sido seleccionadas 25 frases diseminadas por distintos puntos estratégicos de la ciudad.

En un gesto que pone de relieve la conexión entre el pasado y el futuro, el Deportivo quiso que la cantera también tuviese protagonismo en el acto. Una representación de futbolistas formados en Abegondo estuvo presente en la Marina simbolizando la transmisión de valores entre generaciones.

Así, el Deportivo ha convertido este 25º aniversario en algo más que una fecha señalada. Lo ha transformado en una excusa para volver a recordar una celebración única con la presentación de estas camisetas doradas conmemorativas.