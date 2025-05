Tres viejos conocidos del Dépor en el Granada

El cambio en el banquillo del Granada, con el despido de Fran Escribá y la contratación de Pacheta, abre un nuevo escenario en el conjunto nazarí, donde compiten tres viejos conocidos de la afición deportivista, el portero Marc Martínez, el central Pablo Insua y el delantero Borja Bastón. Jugadores que en las últimas citas con el anterior entrenador ejercieron un rol secundario, pero a los que la llegada del nuevo técnico les ofrece la posibilidad de retornar al primer plano.



Pacheta no tenía decidido el once este viernes, según reconoció en rueda de prensa, se mostró “muy abierto a jugar con distintas variantes tácticas” y no descartó introducir cambios en el equipo, aunque sin llevar a cabo “una revolución”.



“Se verán cosas diferentes, pero los jugadores son los mismos. No va a haber ninguna revolución, vamos a seguir en la línea. Hay que intentar limpiar las dudas que pueda haber y que el modelo vaya calando y te ayude a ganar”, indicó el preparador burgalés de cara a su estreno en el banquillo rojiblanco en Riazor.

Entre los futbolistas que esperan su oportunidad en este tramo final de temporada se encuentran los tres exblanquiazules.

Pablo Insua

El central coruñés Pablo Insua fue el primer fichaje que realizó el club nazarí de cara a la temporada 2024-25. El zaguero formado en las categorías inferiores del Dépor firmó con el Granada el pasado 19 de junio como un refuerzo importante para la retaguardia rojiblanca en su intento de retornar a Primera División tras el descenso sufrido la pasada campaña.



El arzuán comenzó el curso como titular. Guillermo Abascal le alineó en el once en las tres primeras jornadas de la temporada, pero en la cuarta, precisamente en la visita del cuadro deportivista a Granada, partió desde el banquillo y disputó los últimos 26 minutos. A partir de ahí, unas molestias en una rodilla le obligaron a parar varias semanas.



Insua retornó a la competición a mediados de noviembre, en la jornada 15, ya con Fran Escribá en el banquillo, y lo hizo siendo titular de nuevo. Encadenó siete encuentros consecutivos en el once inicial, pero después perdió peso en la alineación y solo ha participado en dos encuentros durante la segunda vuelta.

Trece partidos de Liga —doce como titular— y un duelo de Copa del Rey ha disputado el central coruñés esta temporada. Además, marcó el gol que supuso el 1-1 de los andaluces en Ipurua frente al Eibar en la jornada 21.



Insua defendió la camiseta del primer equipo blanquiazul en 62 partidos oficiales. José Luis Oltra fue el entrenador que le hizo debutar, el 25 de noviembre de 2012, frente al Athletic Club en San Mamés (1-1). El zaguero jugó los once últimos minutos del duelo de Primera. Marcó tres goles con el Dépor, todos en Segunda durante el curso 2013-14.

Marc Martínez

El catalán Marc Martínez se integró al Granada durante el mercado de invierno de la campaña 2023-24, cuando los andaluces competían en Primera, y jugó los tres últimos partidos de aquel curso, con el equipo ya descendido.



El portero arrancó la temporada 2024-25 como titular y, después de que Luca Zidane jugara el segundo y el tercer duelo, volvió a ponerse bajo palos en las tres jornadas siguientes. En la séptima semana de Liga, Escribá relevó a Abascal en el banquillo y Marc no jugó más.



Entre 2011 y 2014 militó en el club coruñés. Jugó con el Fabril y llegó a estar en dinámica del primer equipo, pero no se estrenó con el Dépor.

Borja Bastón

Borja Bastón firmó por el Granada el 7 de febrero, con el mercado de fichajes de invierno cerrado. Estaba sin contrato, ya que rescindió con el Pachuca mexicano el 15 de enero.



El delantero madrileño llegó al conjunto andaluz avalado por Fran Escribá. El técnico valenciano le concedió minutos en once de los trece últimos partidos de Liga, hasta su despido esta semana. Pero Bastón, que acumula dos titularidades, no ha respondido a la exigencia y no ha estrenado su cuenta goleadora.



Jugó con el Dépor en Segunda División durante la temporada 2013-14 y marcó diez goles en 34 partidos.

Salida de Sambade

El coruñés José Sambade, que fue entrenador de porteros del Deportivo y ejercía esa labor en el Granada desde diciembre de 2023, abandonó el club andaluz cuando Guille Abascal fue despidió el 21 de septiembre.