Dépor y Concello suben la tensión

Con el final de temporada a la vuelta de la esquina y el Deportivo sin apenas objetivos en el horizonte, la guerra entre el club blanquiazul y el Concello de A Coruña ha vuelto a primer plano para que nadie pueda decir que mayo no deja emociones fuertes. Después del aniversario por el ascenso a Segunda, llegó también el aniversario de la batalla que se produjo horas después del gol de Lucas al Barça Atlètic por el convenio de Riazor. Hoy, con el estadio herculino también de fondo, el enfrentamiento viene por un concierto programado para el 13 junio de 2026 y la polémica sube un escalón, con declaraciones cruzadas entre el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, que además es la cabeza visible proyecto de A Coruña de cara al Mundial 2030, y el consejero delegado del Deportivo, Massimo Benassi.



Desde María Pita, Castro apunta que no entienden el revuelo ni el malestar generado por el anuncio de la actuación de El Último de la Fila. “Polémica non pode haber. O estadio é municipal, de todos os coruñeses. E todos os coruñeses, que están representados no Concello, deciden facer concertos en Riazor, que é propiedade deles. Hai un convenio que regula que se pode facer, que hai que comunicalo ao club previamente e xa está. Ata que punto se lle pode prohibir ao propietario dun estadio que o fagan? Esto en Vigo nin se plantexa, ata o Celta está intentando facer concertos…”.

13 de junio de 2026

es la fecha en la que el ayuntamiento coruñés anunció el concierto de El Último de la Fila.



El problema principal para Benassi, que no el único, es la falta de planificación. “Lo que no puede ser es que se nos informe de cosas en emails a las doce de la noche y que luego, incluso antes de ese correo, nos haya contactado una ‘tiquetera’ para pedir el mapa de asientos del estadio. No es profesional. Necesitamos planificar, conocer… estas decisiones tienen un impacto directo en nuestros presupuestos. Todo es un problema enorme para el club que se traduce en ver afectada nuestra competitividad deportiva hablamos de cifras muy altas”. El consejero blanquiazul recuerda, además, que el Deportivo no es un simple usuario de la instalación. “Es concesionario demanial por voluntad expresa del Concello. No es que seamos usuarios. Es una diferencia legal y con todo lo que conlleva, muy importante. El estadio no es propiedad del Deportivo, pero el concesionario es el Deportivo”.

Morriu00f1a Fest celebrado en el au00f1o 2022. Archivo El IDeal Gallego

Modelo de estadio



Gonzalo Castro cree que se están exagerando las cosas y que hay total flexibilidad por parte del gobierno municipal si el problema son las fechas. “Falan da hipótese de que o Dépor entre na promoción, porque na Liga regular non é data de competición. Se finalmente vai á promoción, está contemplado e están contempladas alternativas que poidan resolver o problema. É máis, non haberá problema se o Dépor entra na promoción, o estadio estará dispoñible totalmente. Pero se en vez do 13 de xuño fose o 25 de xullo, estaríamos falando disto exactamente igual. Os argumentos serían outros, pero falaríamos o mesmo. Hai tres anos, en 2022, realizouse o Morriña e aquí ninguén dixo nada. Que cambiou?”.

MASSIMO BENASSI

Director general del Deportivo

“Hay otros recintos en la ciudad como el Puerto, el Coliseum… para acoger este tipo de eventos”



Es precisamente en esta última puntualización en la que Castro y Benassi están más cercanos de lo que puedan pensar ambos. Porque más allá de proyecto, planificación o comunicación, lo que expresa el italiano es que Riazor debe ser un recinto dedicado a competiciones deportivas casi exclusivamente. “Se habla de Balaídos, pero cuando se hizo uno de los últimos conciertos, el estadio tuvo problemas de riego y drenaje durante mucho tiempo. Y con una diferencia muy grande y fundamental: el Concello de Vigo asume el cien por cien de los gastos. Aquí no se está planteando nada de todo esto. No hay proyecto, ni se sabe qué obras va a haber, cuándo las va a haber… el Concello va a generarle un problema a los deportivistas. Hay otros recintos en la ciudad como el Puerto, el Coliseum… para acoger este tipo de eventos”, explica Benassi, que demanda noticias sobre lo que quiere hacer el ayuntamiento con el estadio. “En las reformas del Bernabéu, el Metropolitano, el Nuevo Mestalla… había detalles de cómo se financiaba todo eso, cómo era el modelo de negocio, qué áreas se iban a crear. Aquí desconocemos todo. Hay una ingeniería brutal en la que se han gastado millones (en esos estadios) y lo que se van a gastar”.

“El Deportivo -reivindica Benassi- ha hecho una inversión importante en el césped del estadio para permitir cuantos más eventos deportivos posibles casi todas las semanas. Esta temporada por primera vez en la historia han jugado ahí el equipo masculino y el femenino. Riazor no es un estadio multiusos, solo hay que ver cómo quedó el estadio después del Morriña y lo que tuvo que asumir el club para empezar la temporada en unas condiciones decentes. Si se quiere cambiar el modelo del estadio, tendrá que haber un proyecto y que el Deportivo sepa dónde va a jugar, cómo va a jugar y cómo afecta todo esto a los seguidores deportivistas”.

Morriña Fest celebrado en el año 2022. Archivo El IDeal Gallego



Tampoco gustó en el Deportivo que se utilizara esta polémica para señalar que se trataba de una cortina de humo porque en la entidad blanquiazul no interesaba hablar del 25 aniversario del título de Liga. “No queremos hacer ruido. Estamos muy hartos de la situación. Hemos salido a hablar porque pasó lo que pasó. Pero claro que se va a celebrar. Hay unos actos preparados para este viernes (hoy), tenemos el escaparate de la Deportienda y va a haber muchas cosas. Ese argumento de que queremos desviar la atención…”.



Por parte deportivista incluso llega a señalar en un comunicado oficial que se reserva acciones legales, algo que no ven con recorrido desde el ejecutivo. “Sinceramente, creo que se as accións legais van no sentido de negarlle o dereito aos coruñeses de celebrar concertos no seu estadio, algo que pasa en Balaídos, en Anoeta, San Mamés, Metropolitano e en cada vez máis estadios, non ten pinta de prosperar. Dicirlle ao propietario que é o que pode facer ou non facer no seu estadio, vexo complicado que un xuiz poida darlle a razón. É como si tes un inquilino e queres facer unha obra e o inquilino di que non che deixa. Vai a algunha parte? Non”.

GONZALO CASTRO

Concejal de Cultura y Turismo

“O estadio é municipal, de todos os coruñeses. En Vigo ata o Celta está intentando facer concertos”



Llegados a este punto, parece difícil reconducir una situación cuyo mayor punto de fricción, según apunta Gonzalo Castro, están en los sillones más altos del Deportivo. “O traballo co staff e co personal técnico do Deportivo é estupendo. De coordinación e comunicación permanente. E logo hay una distorsión total e absoluta do que eu chamo a propiedade. Creo que a propiedade vai nunha liña e o que é o club, eu como deportivista sigo chamándolle club, segue funcionando con total colaboración coas institucións da cidade. Non sei a que tipo de criterios pode obedecer a propiedade”, afirma un concejal que nota, incluso, “un certo desprezo ao que é A Coruña”.



Más allá de tratarse de una expresión que incomoda a Benassi, el directivo de origen italiano apunta que estamos ante un tema que habrá que sacar en algún momento. “A mí me preocupa mucho, porque hay ese run run, que como no soy de aquí… siempre me han dicho que en A Coruña nadie es forastero y puedo asegurar que siento mucho el Deportivo”, el directivo cree que ambas partes deben detener el escalado del enfrentamiento. “Puede reconducirse con profesionalidad. Hay unas reuniones de seguimiento del convenio donde se levantan actas a petición nuestra. Si cada uno trabaja profesionalmente, y por nuestra parte es lo que estamos haciendo, se puede”.