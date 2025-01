Las reacciones en redes sociales a la posible salida de Yeremay del Dépor: "Debí tirar más fotos..."

Tras finalizar el partido ante el Málaga el pasado sábado, todos los deportivistas pensaban que el gol en el 86 de Chupe iba a ser lo peor que pasaría esa tarde en La Rosaleda, pero todo se paró cuando Yeremay se colocó delante de los micrófonos en zona mixta. Después de jugar a ser Djalminha durante los 80 minutos que estuvo sobre el césped, con lambretta incluida, y ser el autor del tanto del Dépor, al extremo le tocó salir a rueda de prensa y contestar a la pregunta que llevaba toda la semana en el aire: "Te vas a ir?".

En un primer momento intentó salir del paso de la mejor manera posible: "Ahora mismo estoy aquí, estoy muy contento. Hay cosas que no dependen de mí, lo que está claro es que no voy a dejar el Dépor por cualquier cosa. Estoy súper agradecido con lo que me ha dado y si dejo el Dépor va a ser por dar un pasito más en mi carrera", afirmó, pero luego llegó una pregunta más directa: "Puedes decir que ahora en este mercado no te vas?". Fue en ese momento y con las dos siguientes palabras cuando la esperanza de todos los deportivistas comenzó a desaparecer: "No sé", contestó el canario.

A pesar de que en ese instante la situación fue de devastamiento, caos y hecatombe, como no podía ser de otra forma la afición blanquiazul pronto sacó a relucir su ingenio y comenzaron los 'memes' en redes sociales. Lo más repetido fueron los vídeos con la nueva canción de Bad Bunny 'DtMF' que dice: "Debí tirar más fotos de cuando te tuve...". Un nuevo 'trend' que consiste en poner imágenes y vídeos de momentos que la gente echa de menos.

Otros optaron por una artista femenina y eligieron la canción 'Vas a quedarte' de Aitana, acompañada de un vídeo con fotos de Yeremay y el tweet por delante donde se podían ver las declaraciones del extremo.

Parece que en esta ocasión tocaron los memes musicales y el siguiente fue con la canción "Nada es para siempre" de Nico Miseria y Cráneo.

Por otro lado son muchos los que, tras escuchar sus declaraciones, comenzaron a sacar sus propias hipótesis y una de las más repetidas fue que se besó el escudo en la celebración del gol a modo de despedida.

A pesar de que el Chelsea ya había salido a escena durante la semana, tras la rueda de prensa la opción de que el futuro de Yeremay esté en Inglaterra cobró más fuerza. Es por ello que muchos se acordaron de la clase que le había dado Charlie Patiño hace unos meses, en la cual salieron a relucir las carencias del canario con el idioma. Este vídeo dio para varios memes de gente preguntándose cómo se va a ir al extranjero con ese nivel de inglés: "Lo ideal sería que te quedaras y ya en junio cuando sepas más podrás irte".