Este es el plan que el Chelsea le ofrece a Yeremay, vía Estrasburgo

Hay un plan para Yeremay y ahora es el jugador el que debe decidir si lo acepta entre todas las propuestas que se le acumulan en la puerta para abandonar de inmediato la disciplina del Deportivo, puerta que abrió el pasado fin de semana en Málaga. El talento canario llama la atención de media Europa y particularmente en la Premier sobran clubs con músculo económico para pagar su cláusula de rescisión y ponerle sobre la mesa un contrato lo suficientemente atractivo como para darle esquinazo al club blanquiazul sin que el chico sienta que lo deja en la estacada. “No voy a dejar el Deportivo por cualquier cosa”, advirtió Yeremay tras su última exhibición en La Rosaleda. Lo que le ofrece el consorcio BlueCo no es cualquier cosa.

Blue Co es una herramienta inversora conformada para adquirir hace poco más de dos años la mayoría accionarial del Chelsea. Al frente está Todd Boehly, un tipo acostumbrado a poner huevos en varias cestas del deporte con participaciones en equipos de Los Ángeles (Lakers y Sparks, de baloncesto y Dodgers, de béisbol). Un convencido, además, de las bondades del dato para reclutar talento. Cuando se abrió la posibilidad de tomar el control de uno de los gigantes de la Premier el consorcio puso 5.000 millones de euros y se lo quedaron en una memorable puja. Un año después, en el verano de 2023, buscaron algo de calderilla en el bolsillo y se dejaron 76,3 millones de euros en adquirir el 99,97% de las acciones del Estrasburgo, que no es un equipo cualquiera, sino uno de los únicos seis que han ganado los tres prinicipales títulos del fútbol francés.

Boehly quiere que el histórico Estrasburgo funcione como un satélite nodriza del Chelsea. Al inicio de la temporada pasada se gastó 60 millones de euros en reforzarlo, el pasado verano aportó 56 más. Apenas dos jugadores de la plantilla tienen más de 22 años. El resto oscila entre esa edad y los 18. Es ahí donde pretenden integrar a Yeremay Hernández y que se curta con valores como Diego Moreira, un extremo luso al que le han firmado un contrato de cinco años con el Estrasburgo liberatorio si el Chelsea lo demanda. O el excitante Andrey Santos, un centrocampista brasileño cedido por el club inglés que lo fichó en el mercado de invierno de hace dos años. Le pagó 12,5 millones de euros al Vasco da Gama. Esta campaña es el mejor jugador del Estrasburgo y una de las sensaciones de la Ligue 1.

Andrey Santos , mejor jugador del Estrasburgo esta campaña

“Los grandes clubs fichan talentos de entre 18 y 21 años y los ceden a otros equipos, a otras personas que les son ajenas. Nosotros queremos que el desarrollo de esos futbolistas esté en nuestras manos a través de equipos competitivos en ligas competitivas”, adviertió Boehly al hacerse cargo del club. El Estrasburgo opera como un vivero que quiere evitar cesiones infructuosas, aunque también abre posibilidades más discutibles: este verano el Chelsea trató de colar la venta del joven brasileño Deivid Washington al Estrasburgo por 21 millones. Un año antes lo había fichado por 16 para jugar en el sub-23 del club londinense y apenas había jugado once minutos con el primer equipo. La Premier y la FIFA arquearon los ojos ante esos cinco millones de beneficios, el Chelsea evitó líos y el chico sigue en el equipo filial.

Un plan diferente es que el Estrasburgo sea un vivero que revalorice jugadores y genere plusvalías con jugadores que no lleguen al Chelsea. Algo así hace Red Bull con el Salzburgo austriaco, nodriza del Lepizig alemán. El prestigioso rotativo L'Equipe advierte en su edición de hoy que el destino de Yeremay sería Estrasburgo, donde haría una especie de meritoriaje para tratar de dar el salto al Chelsea.

Pero la experiencia en Estrasburgo tiene una cara B para BlueCo, malquerido por la afición de un club histórico que en 2011 cayó, víctima de irregularidades financieras, al cuarto escalón del fútbol galo. En 2017 ya estaba de vuelta entre los grandes y en 2019 de nuevo en Europa gracias al triunfo en la Copa de la Liga. El deportivista Pablo Martínez estaba en aquel equipo. El Racing Estrasburgo tiene una afición numerosa y fiel que no abandonó al equipo cuando estuvo al borde de la desaparición y que no acepta de buen grado ejercer como un filial del Chelsea. “No sois bienvenidos ni ahora ni nunca”, explicó a BlueCo no hace mucho una enorme pancarta de los ultras en el fondo del Stade de la Meinau. Les acusan de llevar a cabo, con chicos del perfil de Yeremay, una política destructiva para el club que la temporada pasada entrenaba Patrick Vieira y ahora un joven técnico ingles, Liam Rosenior.

Rosenior celebra una victoria con varios jugadores

Les Alsacians acabaron la pasada temporada lejos de los puestos europeos, pero sin sobresaltos clasificatorios. “Ha sido un milagro, no se puede competir con chicos tan jóvenes y pedirles que asuman responsabilidades propias de veteranos”, clamó el zaguero Lucas Perrin, uno de los veteranos que sobrevivía. En verano le abrieron la puerta de salida y hoy juega en el Hamburgo. Y el Estrasburgo es noveno en la Ligue 1, en tierra de nadie, mientras se convierte en el primer club del campeonato galo en jugar con onces que están compuestos en su totalidad por jugadores menores de 23 años. En estos momentos no necesita especialmente un extremo izquierdo, pero a Yeremay lo perciben capaz también de moverse por dentro, un poco al estilo del mejor Hazard que triunfó en el Lille.

Si el plan con Yeremay lo acepta el jugador y sale adelante, la puerta de la Premier se abriría para el extremo a través de un contrato largo de al menos cinco temporadas que de alguna manera le vincule con BlueCO y su estructura. Y luego decidirían en que equipo juega y bajo que vínculo, lo más probable que sea vía Alsacia porque subirse en marcha ahora al tren del Chelsea no resulta sencillo. Al Deportivo le quedaría el dinero, 20 millones de euros por un jugador al que captó con apenas catorce años, y el desafío: invertir en valores que hagan que la rueda de la plusvalía siga girando sin que el rendimiento del equipo se resienta.