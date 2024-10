El Dépor cesa a Idiakez

El Deportivo comunicó esta mañana a través de sus canales de comunicación la destitución de Imanol Idiakez como técnico. El primer equipo tiene programada una sesión para esta mañana a las 11 horas que será dirigida por Roberto Cabellud, el preparador físico de los blanquiazules.

La continuidad del técnico ya estaba en entredicho tras la derrota de ayer, cuando se reunieron los responsables de las decisiones en el área deportiva para tratar su futuro.

En el comunicado el club indica que tras "una exhaustiva avaliación do rendemento do equipo e a súa traxectoria na presente temporada, decidiu prescindir dos servizos de Imanol Idiakez como adestrador do primeiro equipo".

Asimismo, en la misiva quisieron agradecer "a súa dedicación e esforzo durante o seu tempo no Club, así como pola súa gran achega no ansiado ascenso da temporada pasada. Foi un exemplo de compromiso e profesionalidade, e desexámoslle moito éxito nos seus futuros proxectos".

Nos próximos días, o Club anunciará o nome do novo adestrador. A sesión de traballo deste luns dirisixaa Roberto Cabellud. Seguiremos traballando para lograr os obxectivos que a historia do Club e a nosa afección merecen.