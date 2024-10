El Dépor, otra vez a contracorriente y otra reacción insuficiente (1-2)

Otra vez a contracorriente. Otra vez una reacción insuficiente. El Dépor sumó una nueva derrota en Riazor tras empezar por debajo en el marcador, una fatídica costumbre en este arranque liguero. El Racing de Santander penalizó los errores blanquiazules en la primera mitad para marcar por medio de Pablo Rodríguez y Arana. Demasiada ventaja para el líder de la categoría. El Deportivo reaccionó poco a poco, se metió en el encuentro gracias a una genialidad de Yeremay y rondó el empate en una segunda mitad que confirmó de nuevo la falta de acierto blanquiazul. Un quiero y no puedo que sigue lastrando el inicio de campeonato del equipo coruñés, que se sigue hundiendo en la tabla en puestos de descenso.



Idiakez bromeó en la previa con que no iba a haber ninguna revolución en el once, pero presentó una alineación con cuatro cambios, una cifra significativa teniendo en cuenta su tendencia al inmovilismo. Escudero y Cristian Herrera debutaron como titulares en detrimento de Obrador y Yeremay, respectivamente; mientras que Ximo Navarro recuperó su habitual puesto en el lateral derecho y Barbero obtuvo el premio de volver al once tras su estreno goleador contra el Levante.



Por su parte, el Racing de Santander, líder intratable de Segunda División, salió con todo. José Alberto López hizo rotaciones masivas entre semana y en Riazor presentó su (descansada) alineación de gala. El primer minuto del Racing ya fue una declaración de intenciones. Ataque vertical entre Pablo Rodríguez y Arana y vaselina alta del punta. Poco después, Michelin envió una falta al larguero tras un leve desvío de Helton.



A pesar de la atrevida presión alta del Racing, el Dépor se las arregló para llegar en varias ocasiones a tres cuartos de campo. Pero tiró por la borda todos los avances por culpa de imprecisiones, controles defectuosos, malos entendidos y caídas en fuera de juego. Lucas desperdició un centro de Cristian Herrera por un mal control y le pasó lo mismo a Ximo en la banda contraria poco después. En el minuto 13, Escudero y Barbero se estorbaron tras un pase filtrado de Mella y, acto seguido, el asistente levantó el banderín tras un cabezazo de Barbero, detenido por Ezkieta, a centro de Mella. La presión alta del Racing, que dejaba atrás pocos efectivos, invitaba al Dépor a culminar sus ataques con velocidad, pero esa rapidez desembocó en precipitación.

Contundencia del Racing

En cambio, el Racing es líder por ser capaz de combinar velocidad y precisión, lo más difícil en el fútbol. Lo hizo en el minuto 17 con una subida por banda de Mario García y un recorte y disparo de Iñigo Vicente, que detuvo Helton. Y un minuto más tarde ni siquiera necesitó la rapidez. El Dépor le dio el tiempo y el espacio a Andrés Martín para pensar en el vértice del área. El zurdo levantó la cabeza y trazó un centro perfecto para la llegada de Pablo Rodríguez, que se coló por delante de Ximo Navarro para hacer un gol similar al del Eldense en Riazor. Y Helton tampoco estuvo inspirado para detener el remate en escorzo del mediapunta con la cabeza: 0-1.



Los minutos posteriores fueron un suicidio del Dépor. El equipo coruñés se dejó presionar, repitió pases en salida y no amenazó al Racing ni aumentando la velocidad de circulación ni buscando a Barbero con juego directo. El rival, encantado, pudo hacer lo que mejor sabe hacer. Y en ese contexto se cumplió lo esperado. Una pérdida de Cristian Herrera provocó la contra veloz del Racing: Unai Vencedor, Iñigo Vicente, mala suerte en un corte de Villares y golazo de Arana por la escuadra tras un zurdazo. El Dépor jugó con fuego y se quemó.

A pesar del doble mazazo, el equipo blanquiazul consiguió virar poco a poco el partido. El balón dejó de estar continuamente en peligro en campo propio para llevarlo a las bandas y a la espalda de la zaga visitante. Lucas, desafortunado en la primera mitad, conectó un zurdazo desviado en el 26 y, en el 28, Barbero cabeceó alto un centro de Escudero. Pasada la media hora, Cristian Herrera envió el cuero a la red tras un rechace de Ezkieta en un mano a mano ante Barbero, pero el VAR confirmó el acierto del asistente al levantar el banderín. El Dépor seguía impreciso, pero ya era otro partido.

De hecho, Villares estrelló un tiro en el larguero tras otro rechace de Ezkieta y el meta visitante volvió a protagonizar una intervención salvadora al despejar con el pie un remate a bocajarro de Barbero a centro de Ximo. El Dépor acabó la primera mitad en el área rival, aunque Dani Barcia, ya con una amarilla, se salvó de la expulsión por un manotazo a Arana en la última acción del primer acto.

Paso hacia adelante del Dépor

El Racing de Santander, con dos goles de renta, relajó su presión alta a la vuelta de vestuarios y el Dépor también dio un paso al frente para tratar de robar en campo contrario. Lucas mandó un trallazo al larguero a las primeras de cambio, mientras que el equipo cántabro aprovechó una subida de Pablo Vázquez para plantar a Arana solo ante Helton. El meta brasileño le ganó la partida, con una intervención con el pie, y también lo hizo poco después ante Andrés Martín, con una parada abajo a un tiro cruzado y potente. El Dépor, reñido con su conocida falta de acierto en ataque, desperdició otra clara ocasión en las botas de Cristian Herrera tras una buena acción de Lucas por banda.

A la hora de partido, Idiakez trató de agitar el árbol con un triple cambio. Bouldini, Obrador y Yeremay, dentro. Barbero, Escudero y Mella, fuera. La afición, que pitó la salida del campo del canterano, se volvía loca minutos después con el jugadón de otro de sus protegidos (Yeremay) para hacer el 1-2. El canario recibió el cuero en campo rival tras un robo de Villares y protagonizó una acción maradoniana. Se llevó a tres rivales en una baldosa en la frontal del área y conectó un tiro tenso y raso, imposible para Ezkieta. La magia del '10' volvió a meter al Dépor en el partido.

La intercia del partido invitaba al optimismo para el Dépor. El Racing ya no hacía daño en ataque y el equipo coruñés coleccionaba llegadas por banda y acciones magníficas de Yeremay. El canario estuvo a punto de superar la fantasía de su gol anterior con otra jugada magistral, pero esta vez su tiro con la zurda se marchó demasiado cruzado. Mientras tanto, las llegadas por banda seguían siendo un agujero negro. O por la imprecisión de los centradores o por la incapacidad de los atacantes de hacerse un hueco en el área.

El Dépor se quedaba sin tiempo. Davo cabeceó fuera un centro tenso de Obrador antes de que el cuarto árbitro mostrase los cuatro minutos de tiempo de añadido. A la contra, Karrikaburu pudo sentenciar, pero Pablo Vázquez salvó bajo palos. Y ahí acabó el encuentro. El Dépor ya no fue capaz de inquietar de nuevo la portería del Racing y se confirmó una nueva derrota en Riazor, escenario maldito para el equipo coruñés en este inicio liguero.



DEPORTIVO-RACING DE SANTANDER (1-2):

Deportivo: Helton; Ximo Navarro, Pablo Vázquez, Dani Barcia, Escudero (Obrador, min.59); Diego Villares, Mario Soriano; Cristian Herrera (Davo, min.73), Lucas, Mella (Yeremay, min.59); y Barbero (Bouldini, min.59).

Racing de Santander: Jokin Ezkieta; Michelin (Sangalli, min.70), Javier Castro, Montero, Mario García; Aldasoro, Unai Vencedor; Iñigo Vicente (Manu Hernando, min.88), Pablo Rodríguez (Lago Júnior, min.70), Andrés Martín (Suleiman Camara, min.70); y Arana (Karrikaburu, min.59).

Goles: 0-2, min.18: Pablo Rodríguez. 0-2, min.23: Arana. 1-2, min.65: Yeremay.

Árbitro: González Esteban (comité vasco). Amonestó a Barcia (m.8) y Ximo (m.49), por el Deportivo.

Incidencias: Partido de la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Abanca-Riazor ante 23.011 espectadores