Yeremay: "El míster no me puso a jugar porque él no quiso"

Yeremay

"Nos vamos jodidos porque perdemos de nuevo en casa, creo que hicimos mejor partido que el anterior y nos vamos jodidos porque nos vamos sin ningún punto", reconoció Yeremay, tras la derrota frente al Racing de Santander, que deja al Dépor en descenso con solo diez puntos.

Para el extremo canario, pese al resultado, el equipo compitió y la diferencia con el líder fue mínima.

"Tenemos la sensación de que estamos cerca y la diferencia entre el primero, el Racing, y nosotros no es grande porque el partido fue muy igualado y tenemos capacidad para empatarles e incluso ganarles, pero nos quedamos a las puertas de todo otra vez. Metemos uno, pero no metemos el otro, llega el final y ya es imposible. Tenemos que seguir peleando, que esto es jodido, pero lo único que queda es ser pesados y seguir intentándolo", indicó el joven futbolista.

Yeremay explicó la jugada en la que regateó a tres rivales antes de marcar el 1-2 con un golazo: "Cojo el balón cerca del área y hago lo que mejor sé hacer, que es eliminar a gente y luego le pego ahí, que por suerte entró. Pero una mierda porque no sirvió para nada".

Idiakez indicó que no dio la titularidad al canario, debido al cansancio acumulado durante las últimas semanas. El joven extremo ofreció su propia explicación, que no coincidió con la del entrenador vasco.

"Eso habrá que decírselo al míster. Ni habló conmigo antes ni me dijo que no iba a jugar. No me puso a jugar porque él no quiso. Entré e intenté ayudar a mis compañeros y más en una situación como esta, en la que estamos. Intenté todo en el campo y ahora empieza una semana más y a trabajar para que el míster me ponga", afirmó.

Por último, mostró su confianza en que el equipo reaccione, pese a la mala trayectoria hasta ahora.

"Estoy jodido, pero el año pasado también nos pasó lo mismo. Sabemos que tenemos mucha calidad en la plantilla, que el míster con nosotros es muy bueno e intenta sacar lo mejor de cada uno y estoy seguro de que lo sacamos. Llevamos doce jornadas, estamos empezando y solo pido tranquilidad. Ya pasó lo mismo el año pasado y lo sacamos. Entre todos tenemos que sacar esto adelante, nosotros, pero también la gente. Tenemos que estar unidos y el sábado ir a por los tres puntos", finalizó.