El Uno x Uno del Dépor ante el Racing de Santander

Helton (4). Cara y cruz : Pudo hacer más en el segundo gol de los racinguistas, en el que se tiró a destiempo, cegado en parte por sol y el rival remató a placer. Salvó el tercero de Arana y luego ante el pichichi Andrés Martín, con una buena mano, para mantener las opciones de su equipo en el partido.

Ximo (4). Intermitente: Partido de luces y sombras para el lateral diestro, que volvía al once, tras ser suplente ante el Levante. El defensa rompió el fuera de juego en el primer gol de los cántabros. Trató de sumarse en ataque, pero no estuvo tan acertado. Se le vio impreciso en algunos pases y despejes.

Dani Barcia (5). Expeditivo: Vio la amarilla por una entrada sobre Rodríguez, tras llegar tarde. Cometió varios errores en la salida de balón, algo que no le había ocurrido en otros partidos. Se quedó enganchado en el primer gol, rompiendo el fuera de juego. Se jugó la segunda amarilla en varias acciones pero aguantó.

Pablo Vázquez (5). Mejoría: El central estuvo mucho más entonado que en Levante. Además dio el pase de la jugada en la que Villares estrelló el balón en el larguero. Salvó en boca de gol, con el cuerpo, un disparo de Karrikaburu. Atento al corte, aunque tuvo algunos problemas con desmarques a la espalda.

Escudero (5). Buen pie: Fue otra de las novedades en el once planteado por Idiakez. Se metió hacia dentro en ocasiones para ayudar en la salida de balón y lo notó para bien el equipo. Puso varios centros medidos, gracias a su buen pie. Se llevó un golpe en la zona lumbar, acabó cansado y fue sustituido.

Diego Villares (4). Otro larguero: Le sigue costando, junto a Soriano, ser capaz de abarcar la medular y frenar las acometidas rivales. De su pase flojo a Cristian Herrera llegó la pérdida que culminó en el segundo gol visitante. Otro disparo suyo se fue al larguero, por segunda jornada seguida. Hizo un buen robo que finalizó en la diana de Yeremay.

Mario Soriano (3). Claridad: Se le vio ocupando diferentes espacios del campo, buscando dar juego al equipo, ayudando a dar salida con limpieza al esférico para tratar de ayudar en la creación. No siempre fue capaz de conseguirlo y se le vio desesperado. Buscó la jugada personal y probó con un disparo, pero no estuvo atinado.

David Mella (4). Muy vigilado: Con bastante presencia, sobre todo en tareas defensivas. Sirvió varios centros con peligro, pero no encontraron el premio del remate y del gol. Aunque lo intentó no tuvo tanta profundidad en ataque como en otros encuentros, porque estuvo muy vigilado por Michelin, que no le permitió casi nunca subir.

Lucas Pérez (4). Errático: No empezó bien, pero mejoró con el paso de los minutos, aunque lleva varias jornadas muy fallón y queriendo hacer demasiadas cosas. Erró en varios pases y no estuvo muy afortunado de cara al arco. Estuvo cerca de marcar en la segunda parte, pero su remate no fue gol al impedirlo el larguero.

Barbero (4). Sin puntería: Regresó al once y se le vio con ganas, aunque no le acompañó la puntería. Su movilidad y buen entendimiento con jugadores como Lucas o Ximo dieron alternativas en ataque al equipo. Como nota menos positiva, incurrió en varios fueras de juego. Ezkieta le paró un disparo a bocajarro.

Cristian Herrera (3). No fue su tarde: Se le vio alto lento. Pudo marcar.

EL MEJOR: Yeremay (7). La magia que no llegó: El futbolista insular salió desde el banquillo y fue capaz de marcar y revolucionar. La carga de minutos con el Dépor y la sub-21 le pasó factura, pero le dio tiempo en Riazor de fabricarse el solo el primer tanto. Estuvo cerca de firmar el segundo, pero cruzó demasiado su disparo. También buscó asociarse con sus compañeros y fue objeto de faltas peligrosas, pero que el Dépor no aprovechó.

Suplentes

Davo (3): Aportó más en defensa, que en ataque. Poco más sumó.

Obrador (4): Entró revolucinado, pero casi hace gol.

Bouldini (4): Empezó dubitativo, pero se fue entonando y se asoció bien con Yeremay.