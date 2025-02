Dani Barcia: "Con la base de Abegondo se puede competir en Primera División"

"Hay equipos en Primera División, como el Celta, que son jugadores de cantera casi todos. Creo que tarde o temprano vamos a llegar a eso y que con esa base se puede competir en Primera División", manifestó Dani Barcia, deportivista de cuna que este jueves compartió, en la sala de prensa de Riazor, su alegría por ampliar su contrato con el club blanquiazul hasta 2028.



La firma de la renovación del contrato del defensa central con el Dépor, por dos temporadas más una tercera sujeta a número de partidos, tuvo lugar el pasado 13 de febrero. Una muestra más de la apuesta por Abegondo de la entidad herculina, que anteriormente ya había extendido el contrato a otras jóvenes perlas, y ya realidades, como Yeremay Hernández o David Mella.



Barcia entró en el Deportivo en el primer año de benjamines y ha recorrido el camino hasta alcanzar el primer equipo y confirmar estar preparado para rendir en el fútbol profesional. Once partidos (todos como titular) acumula el zaguero de 22 años en Segunda División, donde protagoniza una bonita e interesante pugna con Pablo Martínez por hacerse con el puesto de central izquierdo, como pareja de Pablo Vázquez en el eje de la retaguardia. De hecho, pese a su juventud, envió al francés al banquillo hasta que una lesión muscular en el recto anterior de su pierna derecha le obligó a frenar desde mediados de noviembre hasta el pasado 2 de febrero, cuando retornó formando de nuevo en el equipo titular frente al Eibar, en Ipurua, con una gran actuación.

Tras hacerse unas fotos sobre el césped de Riazor, el joven central entró a la sala de prensa de Riazor a las 14:01 horas, acompañado por el director de fútbol, Fernando Soriano.

"Es un orgullo para nosotros que puedas seguir muchos años más con nosotros y que no sea tu última renovación", se dirigió Soriano hacia Barcia.

Justo instantes antes se había proyetado un vídeo que repasaba la trayectoria del zaguero como blanquiazul, con imágenes desde bebé, cuando ya era socio amigo, a su recorrido por las categorías inferiores del club hasta dar el salto al profesionalismo y su reciente renovación que blinda su futuro en el Dépor.

Entre los presentes en la sala de prensa de Riazor estaban los padres y familiares de Barcia.

Lo primero que hizo Barcia fue tranquilizar a la afición, tras el esguince de tobillo que le hizo perderse el último partido de Liga.

"Era una simple lesión, los médicos ya me dijeron que era para un fin de semana, pero esta semana ya estoy entrenando fuerte", explicó.

Sobre la extensión de su contato, señaló: "Siempre quise estar aquí, siempre fue mi sueño y espero demostrar la confianza en el campo".

Barcia indicó la facilidad de las negociaciones con el club para alcanzar un acuerdo para prolongar su continuidad.

"Estuvo claro. Siempre tuve la intención de quedarme aquí. Ellos siempre tuvieron la intención, fue fácil entendernos", argumentó.

Sobre la confianza en la gente de Abegondo para construir el proyecto blanquiazul, subrayó que "eso lo está haciendo bien el club. Ya desde verano empezaron a renovar contratos con compañeros que están en el primer equipo conmigo. Es de agradecer y todos muy contentos y esperamos que pueda seguir así".

El joven futbolista también habló sobre su primera campaña en Segunda División, con esa competencia con Pablo Martínez y la lesión que le tuvo dos meses sin competir.

"Es una temporada con muchos cambios. Nunca me había lesionado, me llegó la lesión en el peor momento, cuando estaba jugando, pero la asumí con naturalidad. Ahora me encuentro mucho mejor, al principio veía que no estaba al cien por cien, pero ya me siento mejor", dijo.

"Mi primer recuerdo en Riazor es una foto de cuando jugamos contra los polacos, en Youth League, que fue mi primer partido en Riazor. Aparte de los que vi en la grada", señaló.

El central era un habitual en la grada desde niño: "Me acuerdo que estaba en Preferencia Superior, nos sentábamos todos los del equipo desde benjamines, creo que fallé a pocos partidos y era una ilusión ver al equipo en Primera División. Espero que todos los que nos estén viendo ahora, lo estén disfrutando".

El deportivista también habló sobre la importancia del apoyo familiar.

"La familia es muy importante, sobre todo para un jugador, porque si el entorno no te ayuda mucho, lo vas a pasar peor. Mi familia me ha ayudado siempre, estoy muy agradecido que me llevaran por el buen camino", confesó.

Sobre el Dani que recuerda de niño dijo que se trataba de un chaval que "le gustaba jugar al fútbol, de aquellas era muy tímido y en el campo estoy más suelto. De verdad que estoy muy orgulloso del camino que he hecho y espereo mejorarlo cada día".

Por último, habló Soriano, quien tranquilizó sobre la ausencia de Yeremay en el entramiento de este jueves: "Sí estará el domingo. Las semanas que has viajado, después de un partido, suele haber molestias, pero es más preocupación, no hay más".