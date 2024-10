Káiser Barcia

El Deportivo visitó el pasado domingo al Elche, el equipo más dominador de la posesión de toda la Segunda División y uno de los clubes llamados a luchar por el ascenso a Primera. Salió ileso y sin apenas rasguños a pesar de atravesar una primera mitad a merced del rival. El equipo coruñés, que mejoró considerablemente tras los ajustes del descanso, consiguió lograr su segunda portería a cero consecutiva y, en ese contexto, el claro MVP del partido fue un canterano de 21 años con tan solo cuatro partidos a sus espaldas en la categoría de plata. Dani Barcia (Cambre, 2003) protagonizó una actuación contundente y convincente con la que se confirma que ha llegado al fútbol profesional para quedarse.



El futbolista zurdo se estrenó en Segunda División en la sexta jornada ante el Burgos en Riazor (0-2) y se mantuvo en el once titular en los siguientes compromisos contra el Albacete (2-5), el Málaga (0-0) y el mencionado Elche (0-0). De la escueta valoración de Imanol Idiakez sobre la actuación del canterano en su debut ante el Burgos –“Dani Barcia ha hecho un muy buen partido”– a los elogios que el técnico le lanzó al término del choque en el Martínez Valero solo han pasado tres semanas, pero la evolución del cambrés es evidente. “Ha hecho un señor partido. Es una gran noticia el rendimiento que nos está dando Dani y cómo está creciendo”, destacó Idiakez sobre el ‘5’.

Barcia fue el futbolista más destacado del Dépor en Elche tras protagonizar siete despejes, tres interceptaciones y dos entradas exitosas. Además, ganó los dos duelos aéreos con los que tuvo que lidiar y salió victorioso en tres de las cinco disputas sobre el césped. Todo ello sin descuidar su mejor virtud, que es el trato de balón. Completó 31 de los 35 pases que intentó (89%) y, debido a la presión del Elche, también asumió la responsabilidad de encontrar una salida con balones en largo generalmente hacia Barbero (seis envios en largo exitosos de ocho en total). En definitiva, estuvo rápido, concentrado y agresivo en el corte y la anticipación y volvió a ser la principal vía de escape del equipo en salida de balón.

Sus datos en Segunda

La mejoría en la sensaciones del Deportivo en el plano defensivo coincide también con la evolución estadística del propio Dani Barcia. En el plano ofensivo, su precisión en el pase ha mejorado del 79% obtenido en sus dos primeros partidos (Burgos y Albacete) al 94% y el 89% ante Málaga y Elche, respectivamente. La progresión en el ratio de éxito en los pases en largo también ha sido constante: 41,6% (Burgos), 41,2% (Albacete), 60% (Málaga) y 75% (Elche). Además, en el aspecto defensivo también está protagonizando unos grandes registros, como es el caso del porcentaje de duelos ganados. Ante el Albacete hizo su dato más bajo, un 55,5%, pero en Elche alcanzó un 71,4% tras haber cosechado un 66,7% ante Burgos y Málaga.



En el fútbol no todo se puede medir en estadísticas y, por ello, no hay mejor análisis del crecimiento de Barcia que las palabras que le están dedicando tanto el entrenador como alguno de sus compañeros. Imanol Idiakez recalcó al término del encuentro ante el Elche que el central zurdo había hecho “un señor partido”. “La verdad es que ha hecho un partido espectacular. Es una alegría. Una de nuestras señas de identidad es Abegondo y es una gran noticia el rendimiento que nos está dando Dani y cómo está creciendo”, comentó el preparador donostiarra.



En la misma línea se expresó Pablo Vázquez, con quien Barcia está formando pareja en el eje de la zaga. “Dani ya demostró el primer día que debutó que está preparado. Nos hemos mirado antes de que pitara el árbitro y hemos estado bien, hemos dado el callo. Dani ha estado bien”.

Virtudes y puntos débiles

El Deportivo sufrió en la salida de balón durante algunos partidos del arranque liguero. Tras el encuentro ante el Córdoba en El Arcángel (2-0), donde el equipo blanquiazul lo pasó especialmente mal en esa faceta, Imanol Idiakez decidió dar la alternativa en el once a Dani Barcia en detrimento de Pablo Martínez. El buen trato de balón siempre ha sido la mejor virtud del canterano, que ya dejó claro en una reciente rueda de prensa tras su debut ante el Burgos que por su cabeza no pasa otra forma de jugar. “Idiakez me dijo que hiciera lo que sabía hacer. Yo ya iba a sacar el balón desde atrás porque no sé hacer otra cosa, pero el Burgos nos dio espacios y fue algo sencillo”, reconoció el canterano, que recaló en el Dépor en la categoría benjamín.



En ese sentido, el de El Temple reiteró que los posibles fallos protagonizados en salida de balón, como uno que cometió en el enfrentamiento ante el Burgos, no le van a hacer cambiar su forma de juego. “Ahí me confié un poco, pero tengo que seguir haciendo lo que sé hacer: sacar el balón desde atrás. No voy a parar de intentarlo”, señaló el zurdo.



En cambio, en los últimos años, desde que comenzó a participar en entrenamientos y partidos con el primer equipo, Barcia ha sostenido que algunos de sus principales puntos de mejora son la agresividad y la contundencia. Sin ir más lejos, el pasado 25 de septiembre aseguró en rueda de prensa su intención de progresar en las disputas aéreas. “Tengo que ganar los duelos aéreos. Tengo que seguir. Aunque sean buenos delanteros en Segunda, tengo que competir con ellos como si fueran delanteros cualquiera”, dijo Barcia, quien ha perdido solo cuatro duelos aéreos de los 16 en los que se ha visto involucrado durante sus cuatro partidos en Segunda División. Ni tan mal para ser uno de sus puntos débiles. El crecimiento de Káiser Barcia es tangible y una de las grandes noticias del Deportivo en este arranque liguero, junto con el rendimiento de otras joyas de la cantera como David Mella y Yeremay Hernández.