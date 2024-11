Dani Barcia: "Soy de A Coruña y mi plan siempre es seguir aquí e intentar llevar al Deportivo a Primera"

Dani Barcia reconoce que "de momento" no ha habido "muchas conversaciones" con el Deportivo sobre la renovación de su contrato, que finaliza en 2026, pero asegura estar "tranquilo", ya que su "plan siempre es seguir aquí e intentar llevar al Deportivo a Primera".

"A mí aún me queda un año y medio de contrato, estoy tranquilo y lo que tengo que hacer es seguir jugando, preocuparme de seguir teniendo minutos, ayudar al equipo y lo que llegue, llegará", ha manifestado el central en rueda de prensa antes del inicio del entrenamiento matinal de este jueves.

A la pregunta de si está negociando con la entidad herculina la extensión de su contrato, ha explicado: "Eso no lo sé aún. No lo llevo yo de primera mano, pero siempre hay conversaciones que se dan y yo encantado de estar aquí, que es el club de mi vida".

¿Cuándo se materializará esa renovación?

"No lo sé. De momento tampoco hubo muchas conversaciones, estoy esperando, estoy tranquilo, yo tengo que trabajar y cuando se dé, ya se comentará por aquí".

¿Su deseo es seguir aquí muchos años?

"Claro, yo soy de aquí de A Coruña y mi objetivo y mi plan siempre es seguir aquí, intentar llevar al Deportivo a Primera y eso es lo que tengo que hacer, trabajar ahora en Segunda cada fin de semana e intentar llevar al equipo a que se lleve los tres puntos".

Sensaciones en el vestuario tras dos victorias seguidas:

"Nos viene bien ganar estos partidos así, sobre todo en los últimos minutos, que siempre da un plus más. Ya llevamos dos partidos seguidos ganados y tenemos que seguir con esa racha que llevamos e intentar ir el domingo a Almería a hacerlo lo mejor posible para llevarnos los tres puntos".

¿Cómo se sintió ante los jugadores duros del Éibar?

"En la primera parte estuvimos bastante bien plantados en el partido y tuvimos ocasiones, ellos no nos crearon casi peligro, pero ellos en la segunda parte ajustaron un poco el mediocampo, nos costó un poco más, pero supimos sufrir, Helton tuvo un buen partido con sus paradas y el fútbol en Segunda es así, los partidos son complicados y pueden complicarse a lo largo de un partido, como el del otro día, que la primera parte fue nuestra y la segunda, de ellos. Al final, en los últimos minutos, nos lo llevamos nosotros".

Viajan a Almería, frente a un recién descendido con los mejores delanteros de la categoría:

"Ya sabemos de la calidad individual y como grupo que tiene el Almería. Ya el año pasado, en Primera, hizo buenos partidos y vienen casi con el mismo equipo. Nosotros tenemos que salir como estamos jugando estos últimos partidos, ser nosotros e intentar hacer todo lo posible para llevarnos el partido".

Reencuentro con Gilsanz, al que ya tuvo en categorías inferiores:

"Con Óscar estuve bastantes años, es un entrenador que hizo mucho por mí, que me ayudó bastante a mejorar y le estoy agradecido, ahora tengo que darle confianza y si me pone de titular, seguir haciendo como lo estoy haciendo y si no, ayudar al equipo. Le veo bastante bien integrado y creo que con el paso del tiempo va a ir a mejor".

¿Le sorprendió que lo promocionaran al primer equipo?

"La verdad es que sí que sorprende un poco, no te voy a mentir, pero yo creía que si le daban la oportunidad, lo iba a hacer bien porque lleva haciéndolo bien estos últimos tres años, es un gran entrenador y aunque tenga esa condición de cantera, como los jugadores suben de la cantera, también pueden subir los entrenadores".

El Dépor más canterano de los últimos años:

"Sí, estamos ahí bastantes jugadores jóvenes, ahora con los entrenadores es una alegría para Abegondo y tiene que seguir así esto, subiendo gente y si vienen más entrenadores, también, pero la base del Deportivo tiene que ser esa y yo creo que le va a venir bien al club".

Evolución de Gilsanz:

"Creo que más o menos sigue teniendo la misma idea. De hecho, hay algunas cosas que siguen siendo iguales, que ya lo hablamos los primeros días, que ya se lo había dicho. Él tiene una idea, es más o menos parecida, intentando acompañar a lo que ya nos venía diciendo Imanol, pero creo que su idea sigue siendo la misma de los juveniles y yo creo que con eso va a ir a muerte y si lo seguimos haciendo como hasta ahora, va a ir bien".

¿Cómo son esas manías o rutinas de Gilsanz?

"Por ejemplo, en los entrenamientos una tarea que hacemos mucho, que es ataque-defensa, esa sigue siendo igual, y también una particularidad del juego que siempre hacíamos con él, que por ejemplo, las disputas de delantero, que dispute el pivote y la defensa por detrás, esa es de siempre, 'made in Óscar Gilsanz', como se puede decir".

¿Qué le cabrea más?

"Eso no sé, ahí tanto no se puede entrar, pero sí que Óscar tiene las cosas que no le gustan, que yo tengo sufrido, de hecho, en juveniles y en el Fabril. Concentración, sobre todo. Ahora de momento no tanto, pero a ver si sigo intentando que no me pase eso".

Predilección de Gilsanz por los equipos ordenados:

"Sí, de momento el equipo más o menos está teniendo la misma idea de Imanol de tener el balón y sí que ahora con Óscar tendremos la adición esa de defensa y tener el equipo más ordenado, pero yo creo que ambas ideas se compactan bien y creo que vamos a seguir así en el buen camino".

¿Cómo vivieron la situación de Yeremay, de esperar hasta última hora para el partido del Éibar?

"Fue una cosa rara, nosotros no sabíamos si iba a jugar o no hasta el día antes, pero yo creo que es normal que juegue, si juega un jugador del Almería, también tiene que jugar en la misma jornada uno de nuestro equipo, tiene que ser así y, por ejemplo, la Federación saber eso y por lo menos dar la facilidad para que el jugador juegue y vaya al día siguiente, como hizo".