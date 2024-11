“Quiero entender que si no es ahora, dentro de poco alcanzarán un acuerdo para que renueve y espero que esté ahí toda su vida”, desea Brais Suárez, portero del Dépor cedido actualmente al Calahorra, sobre Dani Barcia, su compañero en la cantera blanquiazul desde benjamines y consolidado en el primer equipo, donde se ha erigido en un fijo en el eje de la zaga, junto a Pablo Vázquez.



La reciente ampliación del contrato de David Mella hasta 2029 es el último ejemplo de la apuesta del club de atar a sus jóvenes perlas para construir el Deportivo del futuro. Antes, tuvieron lugar las de Yeremay Hernández, vinculado hasta 2030, y las de Rubén López —cedido al Barça Atlètic—, Diego Gómez —a préstamo en el Arenteiro— y el fabrilista Kevin Sánchez, cuyo compromiso se extiende hasta 2028. El de Barcia finaliza en 2026 y, según apuntó el central ayer en rueda de prensa, “de momento” no ha habido “muchas conversaciones” con la entidad herculina sobre su renovación.

Tranquilo

El zaguero, totalmente afianzado en el once inicial blanquiazul, en el que ha estado presente en las nueve últimas jornadas, se muestra “tranquilo”, pese a que aún no se haya prolongado su continuidad.



“Aún me queda un año y medio de contrato, estoy tranquilo y lo que tengo que hacer es seguir jugando, preocuparme de seguir teniendo minutos, ayudar al equipo y lo que llegue, llegará”, dijo.



Además, Barcia tiene muy “claro” dónde quiere jugar en el futuro: “Yo soy de A Coruña y mi plan siempre es seguir aquí, intentar llevar al Deportivo a Primera y eso es lo que tengo que hacer, trabajar ahora en Segunda cada fin de semana e intentar ayudar al equipo a que se lleve los tres puntos”.



Brais Suárez no imagina a su compañero en las categorías inferiores del Dépor en otro club que no sea el coruñés.



“Creo que va a ser muy difícil mover a Barcia del Deportivo porque es un central para toda la vida”, dice el guardameta.



“Lleva en el club desde benjamín y que le renovaran sería bastante bonito y simbólico tanto para él como para el Dépor”, añade Nils Guve, mediapunta del Culleredo y que compartió vestuario en Abegondo con el central desde que entró en la entidad blanquiazul hasta la categoría juvenil.



“Lo veo como el central del futuro del Dépor”, asegura el atacante coruñés.

El central, junto a sus compañeros del Dépor Juvenil celebrando la Copa de Campeones de 2021 | RFEF



Otro compañero de la cantera que desea que se efectúe la extensión de contrato de Barcia es Mario Nájera.

“Yo le renovaría sin ninguna duda”, afirma el centrocampista riojano, quien asegura que “el Deportivo tiene central para muchos años”.



“Aparte que es de la casa y siente los colores, tiene muy buenas condiciones”, subraya Nájera, cedido esta temporada a la UD Logroñés.

“Siempre da seguridad”

Barcia está totalmente asentado en el primer equipo y en la Segunda División, una circunstancia que no sorprende a sus compañeros de formación.



“Cuesta entrar en el primer equipo, pero en su caso viene pegando fuerte desde abajo. Categoría en la que ha jugado, categoría que ha dominado, así que sabía que se iba a adaptar rápido. Está haciendo un temporadón, y lo que le queda”, destaca Nájera.

El zaguero coruñés, con la selección española sub-19 | RFEF



Nils Guve tampoco se muestra sorprendido porque su excompañero ya lleve 810 minutos en la categoría de plata y con nueve titularidades consecutivas: “Siempre daba seguridad al defender. Tranquilizaba tenerlo de último defensor porque no se ponía nervioso. Era fácil depositar la confianza en él”.



“Todos los años que he estado con él, los compañeros siempre hemos dicho que iba sobrado para la categoría, a pesar de que nos decían que cada año que empezábamos, iba a ser más difícil. Y ahora se ha visto que tiene nivel de sobra para jugar en Segunda”, apunta Brais Suárez.

"Categoría en la que ha jugado, categoría que ha dominado, así que sabía que se iba a adaptar rápido", dice Mario Nájera



El portero recuerda el “nivelazo” que ofreció el central en el juvenil durante el curso 2020-21, en el que el Dépor se proclamó campeón de España tras derrotar al Barça en la final.



“Era un espectáculo. Cuando llegaron los equipos potentes como Las Palmas, el Real Madrid y el Barcelona, lo veías como si nada, con tranquilidad, no le pesaba la pelota y daba seguridad”, relata el guardameta del Calahorra, que no se detiene en elogios hacia su compañero.



“No recuerdo ningún error que haya cometido. Es una pasada lo de ese hombre porque es muy difícil no cometer errores, y más en una posición tan comprometida como la suya, en la que cualquier fallo hace que un rival se vaya solo contra el portero”, dice.



Nájera tampoco puede evitar piropear al zaguero al recordar aquella Copa de Campeones.



“Fue un temporadón de Barcia durante todo el año. Nadie le quitaba el puesto, de lo bien que estaba jugando, y fue una de las piezas claves para conseguir el título”, asevera el jugador nacido en Logroño.

La salida de balón, la seguridad y la presencia física son las señas de identidad del central coruñés desde niño. De hecho, Brais, Nils y Nájera coinciden en que el joven zaguero apenas ha cambiado su estilo de con el paso de los años, pero con la evolución ha logrado “potenciar sus cualidades”.



“Es uno de los pocos jugadores a los que no he visto cambiar muchas cosas, pero ha ido perfeccionando las cualidades que ya tenía, que, para mí, son la seguridad y los pocos fallos que comete”, explica el arquero coruñés.

No recuerdo ningún error que haya cometido; Como portero, tener un central de esas características me daba un plus de tranquilidad, subraya Brais Suárez



“Cuando la gente está más nerviosa, él mostraba seguridad y aportaba cosas al equipo. Cuando había un córner en contra, con él podías estar tranquilo. Como portero, tener un central de esas características me daba un plus de tranquilidad, así como esa salida de balón que tiene, que recuerdo que me decía, si te ves complicado, dámela a mí, que no la voy a perder. Esa seguridad que transmite no lo puedo decir de muchos centrales”, continúa Brais Suárez.

Barcia, en su debut con el Deportivo, en Copa del Rey en Guijuelo el 12 de noviembre de 2022 | AEC



“Con el tiempo, sobre todo, ha sabido potenciar sus cualidades, porque ya tenía muy buena salida de balón y siempre fue muy físico, aunque igual en categoría cadete ensanchó mucho y se volvió más dominante”, señala Nils.



Mario Nájera, por su parte, indica que “siempre ha tenido esa altura y fuerza y ha sido un central rápido y con muy buen manejo de balón, pero ahora le noto con mucho más carisma, que se lo cree, se le ve más empoderado. Ahora duda menos, está más confiado y eso le hace ir a los duelos y disputas con más confianza para poder ganarlos”.

Encuentro con Gilsanz

El nombramiento de Óscar Gilsanz como técnico del Dépor ha llevado a Barcia a reencontrarse con un entrenador que ya le dirigió en el fútbol base.



“Con Óscar estuve bastantes años, es un entrenador que hizo mucho por mí, me ayudó bastante a mejorar y le estoy agradecido”, dijo el central durante la rueda de prensa.



“Ahora tengo que darle confianza y si me pone de titular, seguir haciendo como hasta ahora y si no, ayudar al equipo. Le veo bastante bien integrado y creo que con el paso del tiempo va a ir a mejor”, añadió.



El defensa admitió que Gilsanz, que tiene predilección por el orden defensivo, le dio algún toque de atención en el pasado por los despistes.

“Con el tiempo, sobre todo, ha sabido potenciar sus cualidades, porque ya tenía muy buena salida de balón y siempre fue muy físico", destaca Nils Guve



“Óscar tiene cosas que no le gustan que yo he sufrido en juveniles y en el Fabril. Concentración, sobre todo. Ahora, de momento no tanto, pero a ver si sigo intentando que no me pase eso”, bromeó.



En ese sentido, Nájera explica que “los dos se conocen muy bien y tanto para Dani como para el míster le va a venir muy bien estar juntos”.



“Gilsanz igual aprieta más porque Barcia, a veces, se dormía un poco, entonces, el míster le pinchaba continuamente para que estuviera siempre activo”, relata el riojano.



Villares, Yeremay, Mella, Barcia, Gilsanz... El central lo celebra: “Estamos bastantes jugadores jóvenes. Ahora, con los entrenadores es una alegría para Abegondo y tiene que seguir así, subiendo gente y si vienen más entrenadores, también, pero la base del Dépor tiene que ser esa y yo creo que le va a venir bien al club”.